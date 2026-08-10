 Consultații medicale gratuite pentru turiști, pe litoral. 46 de medici participă la campania „Asumă-ți să fii sănătos!” | adevarul.ro
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Consultații medicale gratuite pentru turiști, pe litoral. 46 de medici participă la campania „Asumă-ți să fii sănătos!”

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Turiștii aflați în sudul litoralului pot beneficia, între 10 și 15 august, de consultații medicale gratuite în cadrul campaniei „Asumă-ți să fii sănătos!”. 46 de medici dermatologi, endocrinologi, pediatri și pneumologi participă la cea de-a VI-a ediție.

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46 de medici participă la campania „Asumă-ți să fii sănătos!” FOTO UMFCD

Campania de prevenție a Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București se desfășoară în cinci stațiuni de pe litoralul românesc: Olimp, Neptun, Jupiter, Saturn și Mangalia. Turiștii sunt așteptați să își evalueze starea de sănătate în corturi special amenajate pe plajă.

Consultațiile sunt programate între orele 09:00 și 12:00 și între 15:00 și 18:00. Excepție face ziua de 15 august, când programul de screening se va desfășura doar în cursul dimineții.

Echipele de medici vor fi prezente în următoarele puncte:

Olimp – zona plajei Charme Beach;

Neptun – zona plajei de lângă punctul Salvamar;

Jupiter – zona plajei hotelului/restaurantului Hercules;

Saturn – zona plajei Reef;

Mangalia – zona plajei de lângă punctul Salvamar.

Campania este coordonată de reprezentanți ai Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” și ai mai multor societăți medicale. Printre coordonatori se numără rectorul UMF „Carol Davila”, Prof. Univ. Dr. Viorel Jinga, președintele Colegiului Medicilor din România și prorector al UMF „Carol Davila”, Prof. Univ. Dr. Cătălina Poiană, precum și reprezentanți ai societăților profesionale de dermatologie, pediatrie și pneumologie.

În acest an, campania este realizată în parteneriat cu Societatea Română de Dermatologie, Societatea Română de Endocrinologie, Societatea Română de Pediatrie și Societatea Română de Pneumologie, cu sprijinul Direcției de Sănătate Publică Constanța și al Ministerului Apărării Naționale, prin Brigada 9 Mecanizată „Mărășești”.

Ce evaluări pot face turiștii

În cadrul componentei de dermatologie, medicii urmăresc identificarea precoce a unor afecțiuni cutanate. Reprezentanții Societății Române de Dermatologie subliniază importanța consultațiilor preventive, în condițiile în care unele afecțiuni pot fi lipsite de simptome în stadiile incipiente.

Rezultatele ediției de anul trecut arată că, din 1.544 de persoane evaluate dermatologic, au fost identificate 17 suspiciuni de carcinom bazocelular, 29 de suspiciuni de keratoze actinice, 68 de suspiciuni de nevi displazici atipici și două suspiciuni de melanom. Au fost evaluate și alte leziuni cutanate benigne, pentru care a fost recomandată monitorizarea dermatologică de specialitate.

Consultații gratuite pe Litoral, pentru turiști. Medici endocrinologi, pediatri, dermatologi și pediatri, prezenți în cinci stațiuni

La endocrinologie, consultațiile sunt destinate identificării precoce a riscului cardio-metabolic și a riscului de fractură asociat osteoporozei. Față de edițiile anterioare, programul include în acest an și determinarea colesterolului total și a trigliceridelor.

Evaluarea mai cuprinde măsurarea glicemiei capilare și a tensiunii arteriale, precum și determinarea greutății, înălțimii și circumferinței abdominale. Pentru screeningul osteoporozei vor fi utilizate chestionarul International Osteoporosis Foundation și instrumentul FRAX, care estimează riscul de fractură osteoporotică majoră și de șold.

În cazul copiilor, medicii vor continua evaluarea statusului nutrițional, inclusiv din perspectiva obiceiurilor alimentare, a stilului de viață, a regulilor de igienă și a activității fizice. Scopul este identificarea eventualelor anomalii nutriționale.

Datele prezentate în comunicat, rezultate din campanii desfășurate în 2023 și 2024 și analizate într-un articol publicat în 2025, arată că 1.231 de copii au fost evaluați, iar 25,1% dintre aceștia aveau exces de greutate. Prevalența supraponderalității a fost de 17,5%, iar cea a obezității de 7,6%.

Componenta de pneumologie oferă o evaluare preliminară a sănătății respiratorii și urmărește identificarea unor posibile tulburări respiratorii sau de somn. Participanții vor completa chestionare medicale standardizate și vor putea efectua o spirometrie, investigație neinvazivă și nedureroasă.

Peste 21.000 de consultații în primele cinci ediții

Campania „Asumă-ți să fii sănătos!” a fost lansată în august 2021. În cele cinci ediții desfășurate până anul trecut au fost realizate 21.768 de consultații gratuite, de către 170 de medici rezidenți, specialiști și primari, în peste 1.625 de ore dedicate voluntariatului.

Cea mai recentă ediție, din 2025, a înregistrat 5.218 consultații medicale oferite de 46 de medici. Dintre acestea, 1.544 au fost consultații de dermatologie pentru screeningul melanomului, 1.328 de consultații de endocrinologie pentru screeningul sindromului metabolic, iar alte 670 pentru screeningul riscului de fractură osteoporotică. În pediatrie au fost realizate 699 de consultații, iar în pneumologie - 977.

În 2024 au fost realizate 5.353 de consultații medicale, în 2023 - 4.757, în 2022 - 4.374, iar în prima ediție, din 2021, au fost efectuate 2.066 de consultații.

Potrivit rectorului UMF „Carol Davila”, Prof. Univ. Dr. Viorel Jinga, campania, care ajunge în acest an la șase ani de prezență pe litoralul românesc, s-a consolidat ca un proiect de prevenție și educație pentru sănătate. Acesta a subliniat că interesul constant al participanților arată că mesajul prevenției este receptat de un număr tot mai mare de persoane.

„Asumă-ți să fii sănătos!” se desfășoară anul acesta în perioada 10-15 august, în cele cinci stațiuni din sudul litoralului, iar consultațiile oferite turiștilor sunt gratuite.

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