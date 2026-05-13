Video Kremlinul încearcă să combată zvonurile despre izolarea lui Putin printr-un nou videoclip. Cine este „trecătorul” misterios din video

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a fost surprins într-un videoclip difuzat de Kremlin în timp ce poartă o scurtă conversație cu un bărbat, într-un hotel din Moscova. Momentul, prezentat ca o întâlnire spontană, vine după ce în presa internațională au apărut informații privind măsuri sporite de securitate și presupuse perioade de izolare ale liderului de la Kremlin.

Imaginile îl arată pe Putin, îmbrăcat casual și însoțit de un dispozitiv redus de securitate, în timp ce discută cu un bărbat care afirmă că este din Soci.

Conversația a fost scurtă și a inclus remarci despre vreme și oraș, în timp ce în jur se aflau mai mulți martori care au filmat scena, scrie independent.

„Era frig când am plecat și era frig și când am ajuns aici”, a glumit bărbatul. Ei au discutat pe scurt despre impresiile bărbatului despre capitală, în timp ce martorii filmau.

Momentul a avut loc în timpul unei vizite oficiale alături de fosta sa profesoară, Vera Gurevich, invitată la Moscova cu ocazia evenimentelor dedicate Zilei Victoriei.

Deși Kremlinul a prezentat scena ca o interacțiune informală, publicații de investigație au susținut, ulterior, că bărbatul este un fost angajat al unor companii implicate în administrarea unor proprietăți asociate cercului extins al președintelui rus.

Publicația independentă de investigații rusă „Agency” l-a identificat pe bărbat ca fiind Alexander Bazarnîi, despre care a spus că a lucrat ca agent de pază la compania din Krasnodar „Gazstroy Bezopasnost” și la firma din Moscova „Svod International” – redenumită ulterior „Gazprom Polyana” – între 2010 și 2011.

Potrivit „Agency”, Svod International administra cabana Achipse din apropierea Krasnaya Polyana, supranumită „schiul secret al lui Putin” și aflată oficial în proprietatea gigantului energetic rus Gazprom.

Se pare că firma administra și alte cabane de lux din zonă, inclusiv una aparținând Alinei Kabaeva, fostă gimnastă olimpică despre care se presupune că este partenera de lungă durată a lui Putin.

Svod International afirmă că deține un trust imobiliar pentru complexul montan Gazprom din Krasnaya Polyana.

Apariția video vine pe fondul unor relatări din presa occidentală potrivit cărora Vladimir Putin ar petrece mai mult timp în spații puternic securizate, inclusiv în buncăre, pe fondul temerilor privind o posibilă tentativă de asasinat sau destabilizare internă.

Kremlinul a respins, însă, aceste afirmații.