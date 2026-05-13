Rusia intensifică atacurile asupra companiilor americane din Ucraina, în timp ce Washingtonul evită reacțiile publice

Rusia și-a intensificat atacurile asupra unor companii americane care operează în Ucraina, potrivit The New York Times. Publicația afirmă că loviturile au vizat mai multe firme americane începând din vara anului 2025, în contextul unei campanii mai ample de bombardamente asupra infrastructurii economice și industriale din Ucraina.

În iunie 2025, birourile companiei americane Boeing din Kiev au fost avariate în urma unor atacuri rusești. Două luni mai târziu, rachete de croazieră au lovit o fabrică aparținând Flex Ltd., producător de echipamente electronice cu operațiuni în vestul Ucrainei, la sute de kilometri de linia frontului.

Potrivit New York Times, atacurile au continuat și în 2026. În decurs de patru săptămâni, au fost lovite obiective asociate companiilor Bunge, Philip Morris International și Mondelez International.

Escaladarea coincide cu intensificarea raidurilor aeriene rusești asupra unor ținte economice și industriale din Ucraina, inclusiv active aparținând unor companii europene.

Articolul susține că unele companii listate la bursă au evitat să confirme public atacurile, de teama reacțiilor investitorilor. Alte firme continuă să opereze și pe piața rusă, ceea ce complică poziționarea lor publică în contextul războiului.

Potrivit publicației, autoritățile ucrainene au raportat anumite incidente, însă au evitat să insiste asupra lor pentru a nu accentua percepția că Ucraina este un mediu riscant pentru investiții și afaceri.

Administrația americană nu a reacționat public

The New York Times notează că administrația americană nu a reacționat public la atacurile asupra companiilor Bunge, Mondelez și Philip Morris.

Fostul adjunct al ministrului Economiei din Ucraina, Oleksandr Romanișin, a declarat că răspunsul Washingtonului are implicații mai largi decât situația din Ucraina.

„Fie Statele Unite transmit un semnal clar că afacerile americane vor fi protejate, fie acceptă tacit un precedent pe care alte regimuri autoritare îl vor studia cu atenție”, a spus el, potrivit publicației.

În același timp, ambasadoarea Ucrainei în SUA, Olga Stefanișina, a declarat că Washingtonul a cerut Kievului să evite atacurile asupra unui terminal petrolier rusesc de la Marea Neagră, utilizat pentru exportul petrolului din zăcăminte kazahe în care sunt implicate și companii americane.

Acest contrast a alimentat acuzațiile privind aplicarea unor standarde duble de către administrația Trump în raport cu războiul din Ucraina, mai ales în contextul presiunilor repetate exercitate asupra Kievului pentru acceptarea unor condiții de încetare a conflictului considerate nefavorabile de autoritățile ucrainene.

Un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat a declarat că Washingtonul „a îndemnat ferm ambele părți să evite atacurile asupra intereselor companiilor americane”.

Casa Albă nu a răspuns direct întrebărilor privind atacurile. Purtătoarea de cuvânt a administrației s-a limitat la a spune că președintele Donald Trump și echipa sa „depun toate eforturile pentru a pune capăt războiului dintre Rusia și Ucraina”.