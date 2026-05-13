Irakul și Pakistanul au încheiat acorduri energetice cu Iranul, pe fondul tensiunilor din Strâmtoarea Ormuz

Irakul și Pakistanul au semnat acorduri cu Iranul pentru transportul petrolului și al gazului natural lichefiat (GNL) prin Golful Persic, într-un semn al influenței crescânde exercitate de Teheran asupra fluxurilor energetice din Strâmtoarea Ormuz, potrivit Reuters, care citează cinci surse apropiate discuțiilor.

Agenția amintește că războiul dintre SUA, Israel și Iran a redus semnificativ exporturile de energie din regiune, care asigură în mod obișnuit aproximativ 20% din livrările mondiale de petrol și GNL.

În ultimele săptămâni, Statele Unite au blocat porturile iraniene. Iranul amenințase inițial că va închide complet traficul prin Strâmtoarea Ormuz, însă ulterior și-a schimbat abordarea, transformând ruta într-un „coridor controlat”, potrivit surselor citate.

Irakul se numără printre statele cele mai afectate de restricțiile din zonă, deoarece cea mai mare parte a exporturilor sale de petrol tranzitează Strâmtoarea Ormuz. Pakistanul, care a încercat să joace un rol de mediator în conflict, depinde în mare măsură de importurile de energie din Golf și se confruntă cu creșteri puternice ale prețurilor la combustibili.

În cadrul unui acord dintre Bagdad și Teheran, despre care nu s-a relatat anterior, două petroliere irakiene de mari dimensiuni, fiecare încărcat cu aproximativ două milioane de barili de petrol, au traversat duminică strâmtoarea.

Un oficial din Ministerul Petrolului din Irak a declarat că autoritățile încearcă acum să obțină aprobarea Iranului pentru extinderea tranzitului, în condițiile în care veniturile din petrol reprezintă aproximativ 95% din bugetul țării.

Discuțiile au fost confirmate și de un al doilea oficial irakian, precum și de o sursă din industria maritimă. Guvernul irakian nu a răspuns solicitărilor Reuters pentru comentarii.

Pakistanul încearcă să acopere cererea ridicată de electricitate din timpul verii

Separat, două nave care transportă GNL din Qatar se îndreaptă către Pakistan, în baza unui acord distinct între Islamabad și Teheran, afirmă sursele agenției.

Înaintea conflictului, Pakistanul importa aproximativ zece transporturi de GNL pe lună. În prezent, țara încearcă să acopere cererea ridicată de electricitate din timpul verii, alimentată de utilizarea intensă a aparatelor de aer condiționat.

Sursele Reuters spun că nici Irakul, nici Pakistanul nu au efectuat plăți directe către Iran sau către Corpul Gardienilor Revoluției Islamice pentru facilitarea tranzitului.

Două surse din sectorul energetic au afirmat că Qatarul nu a participat direct la negocieri, însă a informat Statele Unite înainte de expedierea transporturilor către Pakistan.

Ministerele Petrolului și Informațiilor din Pakistan, precum și Ministerul de Externe al Qatarului, nu au oferit comentarii.

Potrivit unor surse implicate în discuții, și alte state analizează posibilitatea unor acorduri similare, pe fondul presiunii generate de creșterea costurilor energetice și de perturbările lanțurilor de aprovizionare, în special în economiile asiatice.

Înaintea războiului, aproximativ 3.000 de nave traversau lunar Strâmtoarea Ormuz. Datele din industrie arată că traficul actual reprezintă doar aproximativ 5% din nivelul obișnuit.

Perturbările au contribuit la creșterea prețului petrolului Brent cu peste 50% de la începutul conflictului, la sfârșitul lunii februarie. În același timp, prețurile GNL în Europa și Asia au crescut cu aproximativ 35% până la 50%.

Iranul afirmă că dorește să păstreze controlul asupra strâmtorii și după încheierea conflictului. Teheranul cere despăgubiri, ridicarea sancțiunilor și acces la activele înghețate ca parte a oricărui eventual acord de pace.