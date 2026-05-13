Miercuri, 13 Mai 2026
Adevărul
Scene spectaculoase în Vâlcea: un localnic s-a luat după urs cu lopata. Jandarmeria trage un semnal de alarmă

Un urs ajuns în apropierea unor locuințe din Jiblea Veche, județul Vâlcea, iar localnicii au decis să îl gonească pe cont propriu. Incidentul a avut loc pe 9 mai.

Sursă video: Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Vâlcea

În imaginile apărute pe rețelele de socializare se poate vedea cum unul dintre bărbați aleargă animalul având în mână ceea ce martorii spun că ar fi fost o lopată, deși în imagini pare mai degrabă un târnăcop, scrie Se Întâmplă în Vâlcea.

Marți, Jandarmeria Vâlcea a transmis pe Facebook un avertisment clar privind pericolul unor astfel de gesturi:

„Un apel la 112 a semnalat prezența unui urs în apropierea unei locuințe. Din fericire, de această dată nimeni nu a fost rănit.Imaginile surprinse arată însă cât de repede o astfel de situație se poate transforma într-una extrem de periculoasă.

Speriați de apariția animalului, oamenii au încercat să îl alunge singuri, apropiindu-se la câțiva metri de urs și încercând să îl lovească. Reamintim faptul că, în cazul întâlnirii unui urs:

  • nu vă apropiați de animal;
  • nu încercați să îl loviți;
  • adăpostiți-vă într-un loc sigur;
  • și apelați imediat numărul unic de urgență 112.

Într-o astfel de situație, curajul nu înseamnă să te apropii de urs. Curajul înseamnă să iei decizia corectă”, precizează Jandarmeria Vâlcea.

Tot săptămâna trecută, un pui de urs a fost salvat după ce a rămas blocat într-un copac. Jandarmii au asigurat permanent zona pentru protejarea cetățenilor, în condițiile în care exista riscul apariției ursoaicei în apropiere.

„Pe parcursul celor aproximativ trei ore de intervenție, jandarmii au asigurat permanent zona pentru protejarea cetățenilor, existând riscul apariției ursoaicei în apropiere. Total s-a încheiat fără incidente, fără persoane rănite și fără a pune în pericol siguranța comunității sau a animalului”, a transmis Jandarmeria Română.

