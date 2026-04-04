Exclusiv „Cel mai bun medicament pentru creier este somnul”. Prof. Constantin-Dulcan: Cum ne otrăvește furia biochimia organismului

Un creier suprasolicitat nu devine mai eficient, ci mai obosit. Expus zilnic la mesaje, solicitări și un flux continuu de informație, creierul poate să ajungă la o stare de epuizare, explică prof. Dumitru Constantin-Dulcan, într-un interviu acordat „Adevărul”.

prof. Dumitru Constantin-Dulcan. Sursă foto: Arhivă personală

Ce se întâmplă cu creierul unui om expus zilnic la mesaje și la un flux continuu de informație?

Prof. Dumitru Constantin-Dulcan: Tot ce există în universul nostru funcționează pe principiul ciclicității: activitate – repaus. Și creierul are nevoie de repaus. Somnul explică o astfel de nevoie. Orice eveniment psihologic sau fizic trăit de noi, implică și o biochimie care poate fi benefică sau nocivă pentru sănătatea noastră.

Să exemplificăm prin starea de furie. Când ne înfuriem intrăm într-o chimie a stresului. Organismul ia măsuri de apărare pentru că are o structurare inteligentă. Se va genera un exces de cortizol și de catecolamine de tipul adrenalinei.

Furia, agresivitatea, traumatismele, frica, depresia, indispoziția se traduc prin biochimia stresului.  Excesul de cortizol ne afectează neuroplasticitatea, poate genera tahicardie și creșterea presiunii arteriale (TA).

Excesul de adrenalină poate determina o vasoconstricție, fie la nivelul cordului sau al creierului cu risc de accidente vasculare.

Un studiu efectuat la Universitatea Harvard în cazurile de accidente vasculare cardiace sau cerebrale la tineri care, în mod normal nu ar trebui să aibă suferințe de acest gen, a constatat că înainte cu câteva ore au suferit un stres de mare intensitate.

Iată deci o lecție pe care trebuie să o învățăm evitând expunerea la un stres intens care poate fi riscant pentru sănătatea noastră, chiar și la o vârstă tânără. 

De ce are nevoie creierul nostru pentru propria sănătate?

În primul rând de un somn normal. Știm cu toții: copiii mici au nevoie de foarte mult somn.  Aș spune că cel mai bun medicament pentru creier este somnul. Durata necesară a somnului pentru omul adult este în medie de 7 ore. Sunt și persoane care dorm mai puțin - în jur de 5-6 ore. Este, sigur și o nevoie individuală. Despre Napoleon se spune că dormea puțin, dar uneori ar fi avut nevoie de un somn de scurtă durată chiar pe câmpul de bătălie.

Cât de mult influențează mediul în care trăim și volumul de informație în dezvoltarea inteligenței?

Sunt multe opinii în acest sens. Personal, cred că noi am dispus întotdeauna, ca ființe umane de aceeași minte. Diferită a fost însă oferta, solicitarea socială - de la omul cavernelor la omul actual distanța este imensă.

În primul rând, durata vieții acestor oameni era în jur de 24-25 de ani. Civilizația care i-a oferit alte condiții de existență de la omul culegător de fructe și vânător până la cel de astăzi, a avut indubitabil, un rol major în existența sa. Să spunem doar că la sfârșit de secol XIX speranța de viață era în jur de 50 de ani.

M-am gândit adesea că dacă la vremea când durata vieții era în jur de 25 de ani, le-ar fi spus cineva acestor oameni că va veni vremea când viața va ajunge la 75 - 80 de ani, ar fi crezut cineva? Exclus.

Ce factori din viața omului i-au permis actuala performanță?

Până la era descoperirii antibioticelor se murea de bolile acute: infecții bacteriene, de multe forme de tuberculoză - nu numai pulmonare.

Subnutriția și igiena precară, numeroasele molime ca ciuma bubonică, cereau de asemenea un mare tribut. Se spune că pe sub rochiile scumpe ale doamnelor de la curtea lui Ludovic al XIV-lea, colcăiau ... cunoscutele insecte.

Oamenii nu știau realmente de ce trebuie să se spele, să se îmbăieze. Despre toaletele de care facem astăzi uz, ce să mai vorbim... Se pare că englezilor le-a venit în minte crearea „apei închise” adică WC-ul de astăzi.

Viața cu durata și toate comoditățile de care dispunem astăzi își are începutul la sfârșitul secolului al XIX-lea când, în sfârșit, se cunosc ceea ce numim astăzi microbi. Fac excepție cele două războaie mondiale despre care se spune că prin armele de care s-a făcut uz, au murit mai mulți oameni decât în toate războaiele din trecutul istoric al omenirii.

Făcând abstracție de aceste războaie, nici nu realizăm ce avantaje imense, ce comodități ne-au adus secolele XX și XXI.

În vremea noastră avem toate facilitățile pentru o viață acceptabilă sau chiar fericită. Două mari „rele” ne strică toate șansele acestei vieți: ura dintre noi și dorința de putere impusă agresiv.

Omul este o ființă inteligentă, am spus adesea. Din nefericire nu este întotdeauna și înțeleaptă. Persistența războaielor este o confirmare. Înțelepciunea constă în utilizarea benefică și nu malefică a inteligenței!

Când acest deziderat se va împlini, abia atunci ne vom dovedi înțelepciunea și ne vom împlini rostul, sensul cu care am fost trimiși pe mica noastră planetă care ne poartă printre stele avizi de Lumina lor!

Poate o emoție negativă, repetată, constantă, să producă modificări biologice în organism? Ce rol joacă frica în starea de sănătatea unei societăți?

Categoric. Frica este emoția cea mai păguboasă, primejdioasă prin proprietățile ei. Frica și depresia sunt extrem de nocive pentru sănătatea noastră.

Poate știința explica experiențele spirituale? Sau există un prag dincolo de care neurologia nu mai are răspunsuri?

Dacă o reduci la concepția materialistă, neurologia se oprește. Dacă nu o privești cu ochelari de cal, duce până la Dumnezeu. Depinde si de ce minte comentează, ce suflet are individul respectiv și mai ales din ce grup face parte. A nu respecta părerea grupului înseamnă să te autoexcluzi. Și atunci ești obligat să vorbești ca ei…

A predat yoga gratuit timp de un an. Astăzi, deține una dintre cele mai cunoscute școli de fitness din București

La conferința „ȘtiuCineSunt” de anul trecut ați vorbit despre legătura dintre știință și spiritualitate. Se confirmă, din perspectiva dumneavoastră, că cele două merg împreună? 

Da, fara îndoială.

Ce ați învățat, ca medic, despre ceea ce definește cu adevărat ființa umană? 

Că ceea ce de mii de ani noi discutăm și anume de faptul că există un suflet care animă corpul nostru fizic este o constatare reală. Da. Avem un suflet. Da, este acel element care părăsește corpul în momentul în care murim.

De ce se tem oamenii cel mai mult, în esență?

De siguranța zilei de mâine.

Ce ați putea să ne spuneți despre ce se întâmplă cu mintea în apropierea morții?

Evident că intri într-o alertă și că treci prin mai multe faze. Moartea subită nu mai are aceste faze, dar dacă se moare după un traumatism, se trece prin faza în care durerea este foarte intensă. La un moment dat durerea dispare. De asemenea și vederea. Se trece într-o altă dimensiune.

Există dovezi neurologice solide pentru experiențele din apropierea morții?

Sunt studii care susțin aceste experiențe. Nu este ușor să surprinzi un om în momentul morții pentru a fi studiat științific.

Ce ar trebui să înțeleagă un om despre viață înainte să fie prea târziu?

Că există Dumnezeu.

De ce sunt adolescenții de astăzi tot mai anxioși?

Eu nu aș spune că sunt anxioși. Eu spun că unii sunt mai năbădăioși, nu anxioși, aș rămâne aici.

Ce îi lipsește generației digitale, ce le lipsește tinerilor astăzi?

Răbdarea.

Este depresia contemporană în parte, o boală a lipsei de sens?

Da.

Suntem mai deconectați ca niciodată, si nu din cauza tehnologiei, ci a pierderii sensului? Ne pierdem sensul?

Fără îndoială că da.

În contextul tuturor acestor provocări despre care ați vorbit - stresul cronic, pierderea sensului, dificultățile de concentrare, dezechilibrele emoționale - cât de important devine astăzi un demers conștient de educație, atât pentru părinți, cât și pentru adulți în general? Și, în mod concret, ce pot face oamenii pentru a-și regăsi echilibrul și pentru a contribui la formarea sănătoasă a copiilor?

Aș spune că este una dintre cele mai importante preocupări ale societății actuale.

Tot ceea ce am discutat - stresul, dezechilibrele emoționale, pierderea sensului - nu sunt întâmplătoare. Ele sunt consecința unui mod de viață și, mai ales, a unui mod de gândire. Copilul nu învață doar din ceea ce îi spunem, ci și din ceea ce vede la noi. Părintele este primul model.

De aceea, dacă vrem o generație echilibrată, trebuie să începem cu noi înșine. Să ne educăm pe noi, să înțelegem mecanismele minții, rolul emoțiilor și importanța sensului în viață.

Chipul nu minte niciodată? Cum poate fi „citit” istoricul emoțional al unei persoane, explică Corina Chelaru

Astăzi nu mai vorbim doar despre parenting, în sensul clasic al cuvântului. Vorbim despre o criză reală de sens, direcție și echilibru. Într-o lume în care anxietatea crește, dependențele digitale se accentuează, iar reperele devin tot mai fragile, nu mai este o chestiune de opțiune, ci de responsabilitate.

De aceea, inițiativele care aduc împreună știința și spiritualitatea sunt, în opinia mea, extrem de valoroase. Pentru că omul nu este doar materie, ci și conștiință.

Această conferință reunește la București, alături de prof. univ. dr. Dumitru Constantin Dulcan, alte trei voci de referință la nivel internațional: 

Această conferință reunește la București, alături de prof. univ. dr. Dumitru Constantin Dulcan, alte trei voci de referință la nivel internațional:

Dr. Shefali Tsabary - una dintre cele mai influente voci globale în parentingul conștient, cunoscută pentru abordarea care pune accent pe transformarea interioară a părintelui; 

• Alfie Kohn - unul dintre cei mai importanți critici ai sistemului educațional tradițional, promotor al unei educații bazate pe autonomie, empatie și sens; 

• Neale Donald Walsch - autorul seriei „Conversations with God”, una dintre cele mai influente voci contemporane în spiritualitate, care va veni la București pentru a oferi cinci pași esențiali pentru a deveni un adult conștient și un părinte inspirat, dezvoltând totodată teme și perspective din lucrarea sa dedicată relației dintre spiritualitate și parenting, în linia volumului „Conversații cu Dumnezeu pentru părinți”.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Oamenii care își injectează grăsime din cadavre ca să „poată spune că au mers la sală”: Cum a apărut noua modă „zombi filler”
digi24.ro
image
SUA, eforturi logistice uriașe în Iran pentru salvarea pilotului american. Cine a reușit să ajungă la el înaintea iranienilor
stirileprotv.ro
image
Ce nume vor purta magazinele Carrefour după ce pleacă din România
gandul.ro
image
Donald Trump anunță posibilitatea unui acord cu Iranul: ”Dacă nu, arunc totul în aer și le iau petrolul”
mediafax.ro
image
Toate cifrele din contractul de selecţioner al lui Gică Hagi la naţionala României: ce salariu are şi primele de calificare la Euro şi Mondiale. Exclusiv
fanatik.ro
image
Război în Iran, ziua 38. Iranul îl amenință pe Trump: „Acțiunile tale nesăbuite târăsc SUA într-un adevărat iad”
libertatea.ro
image
VIDEO „Războiul pe care nu ai voie să-l vezi”. Cum rescriu Emiratele Arabe Unite povestea atacurilor iraniene (Bellingcat)
digi24.ro
image
Ședință de urgență la Arena Națională! Primarul Ciucu, date șocante despre stadion: „Știți câți bani pierde Primăria pe an?”. Care e planul primarului
gsp.ro
image
”Nu” categoric! Medicii nici n-au vrut să audă de cererea familiei lui Mircea Lucescu
digisport.ro
image
Situația devine alarmantă: aeroporturile Europei sunt în pragul unei crize de combustibil fără precedent
stiripesurse.ro
image
A cucerit elita Franței, dar România îl umilește cu „dosarul cu șină”. Povestea geniului în scaun cu rotile care vrea să fie român
antena3.ro
image
Reacția unei tinere din China, impresionată de magnoliile din Capitală: "Superbe, am văzut asta pe Instagram"
observatornews.ro
image
Cât a plătit un client pentru o cursă Uber de 12 km, din București până la Aeroportul Otopeni
cancan.ro
image
O pensionară de 75 de ani trăiește cu 600 lei pe lună. „Nu-mi permit nici măcar o cupă de înghețată”
newsweek.ro
image
FOTO. Cea mai înfocată fană a lui Chivu: „Sunt o vitrină”
prosport.ro
image
3 lucruri pe care nu trebuie să le ții pe telefon în 2026: greșeli care îți pun datele în pericol
playtech.ro
image
Pavilionul românesc din cazarma de la Deveselu nu este gata nici după 5 ani. Unitatea militară a fost deja obiectul unei anchete DNA
fanatik.ro
image
Un medic dezvăluie 3 obiceiuri simple din Norvegia pentru o îmbătrânire sănătoasă. "Are beneficii clare pentru inimă și creier"
ziare.com
image
Acord complet! Zinedine Zidane semnează și revine în fotbal, după 5 ani
digisport.ro
image
Brigitte Macron, despre despărțirea dificilă care se prefigurează: "O să fie o suferință sfâșietoare”
stiripesurse.ro
image
Prohodul legii salarizării. Sutele de milioane de euro care s-ar putea să nu mai vină
cotidianul.ro
image
Vortexul polar face ravagii înainte de Paşte 2026. Se întorc ninsorile!
romaniatv.net
image
800.000 de pensionari primesc bani în plus. Anunțul Casei de Pensii
mediaflux.ro
image
Ședință de urgență la Arena Națională! Primarul Ciucu, date șocante despre stadion: „Știți câți bani pierde Primăria pe an?”. Care e planul primarului
gsp.ro
image
Religia la care s-a convertit Mihai Gâdea. Mama lui nu va avea slujbă la ortodocși
actualitate.net
image
Ce a făcut Prințul Phillip înainte să moară. Și-a dat afară asistentele și și-a împlinit o ultimă plăcere, iar apoi a murit
actualitate.net
image
Declarații incendiare din vacanță! Mădălin Ionescu compară România cu Italia și spune lucrurilor pe nume
click.ro
image
O femeie de 40 de ani a fost audiată în cazul medicului anestezist ucis în București. Ar fi cunoscut-o pe victimă
click.ro
image
Oana Ioniță face dezvăluiri despre relația secretă cu Cove: „Nu m-am mai întâlnit cu el”
click.ro
David Duchovny foto profimedia 0148424348 jpg
„Mi-am pierdut virginitatea la 14 ani și de-atunci ador femeile!” Actorul dependent de sex a avut prima sa experiență erotică la 6 ani!
okmagazine.ro
Anatol Basarab B jpg
Numerologul Anatol Basarab avertizează și el cu privire la Paștele 2026! ”Ziua despre care a vorbit Vanga cu 33 de ani în urmă și eu vorbesc din martie”
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Elena Farago
Elena Farago, reținută de jandarmi în timpul răscoalei din 1907. Eliberată la insistențele lui Iorga
historia.ro
