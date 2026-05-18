ROOTS 2026: Orna Guralnik, gazda docu-seriei „Couples Therapy”, vine în premieră la București

După succesul primei ediții, ROOTS revine în 2026 cu un format extins și cu o premieră internațională pentru publicul din România: Orna Guralnik (PsyD), psiholog clinician, cunoscută la nivel global pentru activitatea sa în terapia de cuplu și pentru seria Couples Therapy. Evenimentul va avea loc pe 3-4 octombrie 2026, în Aula Magna a Universității Politehnica București, și este așteptat să reunească peste 2000 de participanți.

Orna Guralnik. Sursă foto: Arhivă organizatori
Orna Guralnik. Sursă foto: Arhivă organizatori

Alături de Orna Guralnik, ediția 2026 îi aduce pe scenă pe Raluca Anton, Gáspár György, Simona Herb, Diana Lupu, Dr. Ioan Mirea și Dr. Mihaela Boț, urmând ca noi invitați să fie anunțați în perioada următoare.

„ROOTS a pornit dintr-o convingere simplă, că oamenii sunt pregătiți pentru conversații oneste și inteligente despre viața lor interioară. Prima ediție ne-a arătat că nu ne-am înșelat, peste 1400 de persoane au venit la conferința cu Esther Perel. În 2026, mergem mai departe cu o ediție mai amplă și cu invitați care pot aduce profunzime, claritate și dialog autentic într-un spațiu de care credem că este tot mai mult nevoie”, a declarat Georgiana Fințescu, organizator ROOTS.

Cu o practică clinică de peste două decenii, Orna Guralnik este cunoscută pentru abordarea sa nuanțată asupra relațiilor de cuplu, a intimității și a modului în care presiunile sociale și culturale influențează viața emoțională. Prezența sa la ROOTS marchează prima sa apariție în România și aduce publicului local acces direct la una dintre cele mai relevante voci internaționale din domeniul psihologiei relaționale.

ROOTS își propune să creeze un spațiu de reflecție și conversație autentică, în care ideile să poată fi nu doar ascultate, ci și integrate. Formatul extins pe parcursul a două zile oferă participanților timp pentru dialog, întâlniri și procesare, într-un context construit în jurul unor teme care privesc direct experiența umană contemporană.

Biletele pot fi achiziționate online prin iabilet.ro. Mai multe detalii despre programul complet vor fi disponibile în curând pe rootsevent.ro.

ROOTS 2026 se desfășoară cu sprijinul: BCR, Vichy, Asirom, iabilet, Adevărul, Biz, VOYO, Smart Living, Pagina de Psihologie, The Woman și Totul Despre Mame.

ROOTS este o platformă de evenimente destinată celor pasionați de înțelegerea profundă a relațiilor interumane. Promovând excelența în domeniul psihoterapiei, ROOTS reunește experți de renume mondial și oferă participanților acces la cele mai avansate perspective și tehnici din domeniu. .

