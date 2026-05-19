Traian Băsescu, reacție vehementă la criza politică: „Niște amatori de proastă calitate”. Ce spune despre varianta unui premier tehnocrat

Fostul președinte Traian Băsescu a reacționat, marți seară, la consultările eșuate de la Cotroceni, afirmând că toți cei implicați în actuala criza politică sunt „niște armatori și caraghioși”.

„Fiecare își pune condițiile lui, adică președintele are Constituția lui, PNL-ul are Constituția lui, PSD-ul are Constituția lui. Niciunul nu are Constituția României în vedere. Nu le pasă, pur și simplu niște armatori de proastă calitate, care îngroapă țara asta, crezând că își pot permite să adauge la Constituție. În realitate, suntem în situația unui guvern căzut, din motive care nu mai au importanță. Guvernul, din punct de vedere constituțional, a căzut. Președințele este obligat să facă consultări”, a afirmat fostul președinte la B1 TV.

El a afirmat despre aceștia că „toți sunt niște caraghioși, care au fiecare câte o Constituție” și că „niciunul nu are Constituția României în mână când vorbește”.

„Deci, domnii ăștia care se joacă fiecare cu Constituția lui, trebuie să știe că se pregătesc să saboteze România”, a adăugat Traian Băsescu.

Ce spune despre varianta unui premier tehnocrat

El a explicat, totodată, că varianta unui premier tehnocrat nu e o soluție deoarece acesta nu va avea nicio putere.

„Povestea cu tehnocratul este, dați-mi voie să spun, nu vreau să jignesc pe nimeni, o prostie pe care o susțin oameni care nu au experiență sau se fac că nu au experiență. Nu poți să pui în vârful unui guvern un tehnocrat, care să facă ce? Să se ducă din sediu în sediu de partid, să vorbească cu președinții de partid, să se roage să-i treacă un act”, a mai declarat Traian Băsescu.

Președintele Nicușor Dan a organizat luni, 18 mai, o rundă amplă de consultări la Palatul Cotroceni cu partidele și formațiunile politice parlamentare în vederea desemnării candidatului pentru funcția de prim‑ministru. La finalul consultărilor, șeful statului a făcut un apel la responsabilitate, solicitând partidelor să indice o majoritate solidă și pro-occidentală capabilă să susțină noul Executiv.