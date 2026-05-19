Marți, 19 Mai 2026
Adevărul
Arsenal Londra, noua campioană a Angliei. Manchester City a predat puterea în Premier League

În etapa a 37-a din Premier League, Bournemouth a remizat marți seară acasă, scor 1-1, cu Manchester City. A deschis scorul francezul Eli Junior Kroupi, în minutul 39, iar norvegianul Erling Haaland a egalat prea târziu pentru a mai putea întoarce scorul (90+5). City avea musai nevoie de victorie.

Arteta și-a îndeplinit visul FOTO EPA
Managerul gazdelor, Iraola, a câștigat net duelul cu spaniol cu Guardiola. Manchester City a părut o formație resemnată, fără soluții. Cu toate acestea, fanii „cetățenilor” au afișat în tribune, la final, bannerul: „Pep stay” („Pep, rămâi”). Se zvonește că Guardiola va pleca de la City după terminarea sezonului.

Cu o etapă rămasă de jucat, distanța dintre liderul Arsenal Londra și Manchester City este de 4 puncte (82, față de 78). „Tunarii” mai au de jucat cu Crystal Palace, iar City - cu Aston Villa, dar situația primele două locuri nu se mai poate schimba.

Remiza îi face pe londonezi campioni fără să fie nevoie să joace! Este al 14 titlu de campioană cucerit de Arsenal și primul din sezonul 2003/04. 

Pe 30 mai, Arsenal, condusă de spaniolul Miker Arteta (fost secund al lui Guardiola), poate câștiga și Liga Campionilor, urmând să dispute finala cu PSG, la Budapesta.

Scandalul „Spygate” a făcut victime

Din Anglia a mai venit azi o altă știre importantă. Southampton a fost exclusă din finala play-off-ului Championship din cauza scandalului „Spygate”.

Ancheta Ligii Engleze de Fotbal a dus la excluderea clubului, după ce acesta a recunoscut că a spionat sesiunile de antrenament cu porțile închise ale lui Middlesbrough. Middlesbrough a fost reintegrată pentru confruntarea de sâmbătă cu Hull City.

Finala play-off-ului Championship (divizia a doua engleză), care va decide echipa promovată în Premier League sâmbăta viitoare pe Wembley, a fost modificată. Southampton a fost exclusă în urma anchetei Ligii Engleze de Fotbal (EFL) privind afacerea „Spygate”, care a implicat un analist al echipei Saints prins spionând o sesiune de antrenament a lui Middlesbrough cu porțile închise, înainte de prima manșă a semifinalei. Middlesbrough va înfrunta Hull City pentru un loc în Premier League.

William Salt, de la Southampton, spionează antrenamentele lui Middlesbrough
Comisia disciplinară independentă, administrată de Sport Resolutions, s-a întrunit astăzi și, pe lângă excluderea imediată din playoff, a penalizat Southampton cu o pedeapsă de patru puncte, care va fi executată în competiția din sezonul următor.

Clubul a recunoscut „mai multe încălcări ale regulamentelor EFL referitoare la filmarea neautorizată a sesiunilor de antrenament ale altor echipe”, inclusiv meciurile împotriva lui Oxford United din decembrie 2025 și Ipswich Town din aprilie 2026. Southampton poate depune apel până mâine.

