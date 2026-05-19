Marți, 19 Mai 2026
Adevărul
Video Soluția virală a unui american după explozia prețurilor la carburanți: cum a transformat o jucărie Barbie în mijloc de transport

Creșterea accentuată a prețurilor la carburanți în Statele Unite îi determină pe americani să găsească soluții tot mai inventive pentru a face față costurilor ridicate, de la utilizarea transportului public până la transformarea unor jucării în mijloace de transport funcționale.

De la jucărie la mijloc de transport funcțional
Soluția inedită găsită de un bărbat din Georgia FOTO Facebook via Reuters

Un exemplu devenit viral este cel al lui Mali Hightower, un bărbat de 30 de ani din Ellenwood, Georgia, care a transformat o mașinuță defectă Power Wheels Barbie Dream Camper într-un vehicul motorizat pe care îl folosește pentru drumurile la supermarket, relatează Reuters.

Acesta a montat pe jucăria de mai puțin de 1,2 metri înălțime un motor provenit de la o mașină de spălat cu presiune și i-a adăugat inclusiv un suport pentru cumpărături.

Motivul este simplu: alimentarea mașinii sale personale, un Mercedes-Benz decapotabil 1996, costă în jur de 90 de dolari.

„Este prea mult. O conduc pe asta când pot”, a spus bărbatul.

Potrivit datelor furnizate de American Automobile Association, prețul mediu al benzinei obișnuite a ajuns la 4,52 dolari pe galon la 18 mai, comparativ cu aproximativ 3 dolari înainte de izbucnirea conflictului dintre Iran și aliații săi regionali.

Un sondaj realizat de Ipsos pentru The Washington Post și ABC News arată că 44% dintre americani și-au redus deplasările din cauza costurilor.

Mulți aleg transportul public. În Bangor, Maine, numărul călătoriilor cu autobuzul a crescut cu 21% din ianuarie.

În Los Angeles, creatoarea de conținut Dafne Flores spune că și-a limitat deplasările la maximum opt kilometri și evită benzinăriile de lângă autostrăzi, unde prețurile se apropie de 9 dolari pe galon.

„Suntem obișnuiți cu benzina scumpă, dar niciodată atât de scumpă”, a declarat aceasta.

Criza creează și oportunități de marketing. În Mashpee, Massachusetts, directoarea taberei de vară Camp Farley, Renee Tocci, promovează tabăra drept o metodă prin care părinții economisesc bani la combustibil.

„Iată un sfat pentru buget despre care nimeni nu vorbește: trimite-ți copiii în tabără”, se arată într-una dintre postările sale.

În paralel, biserici și organizații locale distribuie carduri pentru carburant familiilor vulnerabile, iar orașe precum Chicago organizează campanii speciale de sprijin.

În timp ce mulți șoferi resimt presiunea, proprietarii de mașini electrice privesc situația cu detașare.

„Nu-mi amintesc când m-am uitat ultima dată la prețurile la benzină”, a spus un proprietar de Tesla Cybertruck.

