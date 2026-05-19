20 mai, ziua în care a început coșmarul de la Auschwitz: primii prizonieri aduși în lagărul de concentrare

Pe 20 mai 1940, porțile iadului se deschideau în Polonia ocupată: primii 30 de prizonieri soseau în proaspăt înființatul lagăr de la Auschwitz, marcând începutul celei mai întunecate pagini din istoria Holocaustului. În aceeași zi, dar în 1946, s-a născut Cher, artista americană supranumită „zeița muzicii pop”, iar în 1990 aveau loc primele alegeri din România postcomunistă, cunoscute drept alegerile din „Duminica Orbului”.

1873: Levi Strauss și Jacob Davis au brevetat primii blugi moderni

Imigrantul evreu-german Levi Strauss și-a început afacerea în 1853, în San Francisco. În următorii 20 de ani, și-a dezvoltat afacerea într-una foarte prosperă, devenind cunoscut nu doar ca un om de afaceri respectat, ci și ca un filantrop local, scrie Levistrauss.com.

Unul dintre clienții lui Levi era un croitor pe nume Jacob Davis. La 20 mai 1873, Levi Strauss și Jacob Davis au obținut un brevet în SUA pentru procesul de aplicare a niturilor metalice în pantalonii de lucru pentru bărbați, pentru prima dată.

Primii blugi au fost realizați din denim, materialul tradițional pentru îmbrăcămintea de lucru.

1882: Se formează Tripla Alianță între Imperiul german, Austro-Ungaria și Regatul Italiei

Tripla Alianță a fost alianța dintre Imperiul German, Austro-Ungaria și Italia, creată în 1882 la inițiativa cancelarului german Otto von Bismarck.

Inițial, alianța avea caracter defensiv și urmărea izolarea Franței și limitarea expansionismului rus. Baza sa a fost Dubla Alianță dintre Germania și Austro-Ungaria din 1879. Italia s-a alăturat după tensiunile cu Franța legate de Tunisia, iar tratatul final a fost semnat la Viena pe 20 mai 1882.

Membrii își promiteau ajutor militar în cazul unui atac din partea Franței sau a altor mari puteri.

1914: S-a născut omul politic Corneliu Coposu

Corneliu Copostu s-a născut în satul Bobota din județul Sălaj, fiind fiul protopopului greco-catolic, Valentin Coposu și al Aureliei, născută Anceanu, scrie Fundația Corneliu Coposu.

A studiat la Blaj și Cluj, devenind apropiatul și secretarul politic al lui Iuliu Maniu. Între 1940–1947 a participat la negocierile secrete pentru scoaterea României din Axă și apropierea de Aliați.

După înscenarea de la Tămădău, a fost arestat la 14 iulie 1947 și a petrecut 17 ani în închisori și lagăre comuniste, inclusiv la Râmnicu Sărat și Canalul Dunăre - Marea Neagră. A fost eliberat în aprilie 1964, dar a rămas permanent supravegheat de Securitate.

În decembrie 1989, Corneliu Coposu readus în viața publică Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat (PNȚCD) și a devenit unul dintre principalii lideri ai opoziției postcomuniste împotriva Frontului Salvării Naționale. A condus Convenția Democrată Română și a fost ales senator în 1992.

În 1995 a primit Legiunea de Onoare a Franței. A murit la 11 noiembrie 1995 și a fost înmormântat la Cimitirul Bellu din București.

1940: Primii prizonieri sosesc în noul lagăr de concentrare la Auschwitz

Auschwitz a fost cel mai mare complex de lagăre de concentrare și exterminare creat de Germania nazistă în Polonia ocupată, în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial și al Holocaustului.

Heinrich Himmler, liderul SS, a aprobat în aprilie 1940 înființarea lagărului, la recomandarea lui Rudolf Höss din inspectoratul lagărelor. Höss a supravegheat dezvoltarea Auschwitzului și a devenit primul său comandant. Primii 30 de prizonieri au sosit pe 20 mai 1940 din lagărul de concentrare Sachsenhausen.

Complexul includea lagărul principal Auschwitz I, lagărul de exterminare Auschwitz II-Birkenau și lagărul de muncă Auschwitz III-Monowitz, alături de zeci de sublagăre.

Aproximativ 1,3 milioane de oameni au fost trimiși în acest lagăr, din care circa 1,1 milioane au fost uciși, majoritatea evrei. Printre victime s-au numărat și polonezi, romi și prizonieri sovietici. Mulți au murit în camerele de gazare, iar alții din cauza foametei, bolilor, muncii forțate sau experimentelor medicale.

Lagărul a fost eliberat la 27 ianuarie 1945, dată devenită ulterior Ziua Internațională de Comemorare a Holocaustului.

1946: S-a născut Cher, cântăreață americană

Născută la 20 mai 1946, în California, SUA, Cher este o cântăreață și actriță americană, supranumită „zeița muzicii pop”.

A devenit celebră în anii 1960 în duo-ul Sonny & Cher, cu hitul „I Got You Babe”, apoi și-a construit o carieră solo de succes cu piese precum „Believe”, care a popularizat folosirea efectului Auto-Tune în muzica pop.

În paralel, Cher a avut o carieră importantă și în film, câștigând Premiul Oscar pentru cea mai bună actriță cu rolul din „Moonstruck”. A mai jucat în filme precum „Mask”, „Mermaids” și „Mamma Mia! Here We Go Again”.

Cu peste 100 de milioane de discuri vândute, Cher este una dintre cele mai de succes artiste din istorie și singura artistă solo cu melodii ajunse pe locul 1 în topurile americane timp de șapte decenii consecutive.

Este cunoscută și pentru activismul său politic, sprijinul pentru comunitatea LGBTQ și campaniile de conștientizare privind HIV/SIDA.

1988: A murit medicul Ana Aslan, inventatoarea vitaminei H3, devenită ulterior Gerovital H3

Născută pe 1 ianuarie 1987, în Brăila, Ana Aslan fost medic român specialist în gerontologie, academician din 1974 și director al Institutului Național de Geriatrie și Gerontologie (1958-1988).

În adolescenţă, Ana Aslan îşi dorea mult să devină pilot. Ulterior, s-a înscris la Facultatea de Medicină.

Ana Aslan a studiat medicina la Iași în timpul Primului Război Mondial, unde a îngrijit soldați răniți în spitalele militare. După absolvire, a lucrat alături de Gheorghe Marinescu și, din 1949, a condus Secția de Fiziologie a Institutului de Endocrinologie din București, începutul carierei sale în geriatrie.

A cercetat efectele procainei asupra îmbătrânirii și a creat în 1952 tratamentul Gerovital H3, brevetat în peste 30 de țări și aprobat pentru producție în masă în 1957.

Studiile sale au făcut-o celebră internațional, printre pacienții tratați numărându-se Salvador Dalí, Charlie Chaplin, Jacqueline Kennedy Onassis și Charles de Gaulle.

Tot în 1952, Ana Aslan a contribuit la crearea primului institut de geriatrie din lume, pe care l-a condus din 1958 până la moartea sa. Aceasta s-a stins din viaţă pe 20 mai 1988.

1990: Primele alegeri libere în România de după cel de-Al Doilea Război Mondial

Alegerile de la 20 mai 1990 au fost câștigate de Ion Iliescu și FSN, în condițiile în care, inițial, Frontul Salvării Naționale, formațiunea politică plămădită în acel decembrie însângerat, trebuia să iasă din istorie.

Însă, la 23 ianuarie, Ion Iliescu, preşedinte al Consiliului Frontului Salvării Naţionale, a anunţat că, la alegerile ce vor urma, de pe 20 mai 1990, formaţiunea politică se va prezenta în alegeri.

Susținerea a venit din partea Televiziunii Române, care intrase sub totalul control politic al puterii.

La urne s-au prezentat 14.826.616 alegători s-au prezentat la urne, adică 86,29% din total. Din aceștia, 85,07% au votat cu Ion Iliescu. Doar puțin peste 10% au votat candidatul PNL, Radu Câmpeanu și abia 4,29% pe Ion Rațiu, propus de PNȚ.

2021: A murit actorul Ion Dichiseanu

Născut pe 20 octombrie 1933, în Adjud, Ion Dichiseanu a fost actor de film, radio, scenă, televiziune și voce și scriitor român.

A absolvit Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică, Facultatea de Teatru din Bucureşti în 1959.

A debutat în cinema în 1961, în filmul „Darclée”, prezentat la Festivalul de Film de la Cannes. În 1979 a primit premiul Asociației Cineaștilor din România pentru rolul din „Clipa”, iar în 2002 a fost decorat cu Ordinul Național Serviciul Credincios în grad de Cavaler.

Printre cele mai cunoscute roluri ale sale se numără Pierre Vaillant din serialul „Toate pânzele sus”, precum și aparițiile din filmele „Bătălie pentru Roma”, „Trandafirul galben”, „Revanşa” și „Pistruiatul”.

În februarie 2021, actorul a fost internat la Spitalul Floreasca din Capitală, după ce starea sa de sănătate s-a agravat din cauza unor probleme pulmonare și cardiace. A rămas spitalizat luni întregi până la moartea sa, pe 20 mai 2021.