Video Accident cumplit în Chitila: o basculantă a trecut pe roșu și a izbit violent un Logan. Șoferul mașinii, în stare critică la spital

Un accident rutier grav s-a produs în Chitila, după ce o basculantă a ignorat semaforul și a lovit violent o mașină care venea din dreapta sa, pe culoarea verde. În urma impactului, șoferul mașinii a ajuns în stare foarte gravă la spital.

Sursa video: Infocamioane / Facebook

Șoferul Loganului nu ar fi avut nicio posibilitate reală de a evita impactul.

Cei care au comentat incidentul pe un grup de Facebook privind traficul din București-Ilfov susțin că autoturismul circula regulamentar și ar fi intrat în intersecție la aproximativ cinci secunde după ce semaforul se făcuse verde pentru direcția sa.

Mai mult, vizibilitatea ar fi fost redusă din cauza unui gard înalt aflat în partea stângă a intersecției, ceea ce ar fi făcut imposibilă observarea din timp a camionului.

În urma accidentului, victima a fost transportată de urgență la spital. Medicii luptă pentru stabilizarea acesteia.

Incidentul a fost intens discutat în mediul online, unde numeroși șoferi au spus că intersecția respectivă este una problematică, iar semaforul ar fi frecvent ignorat de conducătorii auto.

Mai mulți utilizatori au reclamat și comportamentul periculos al unor șoferi de camioane pe tronsonul dintre Chitila și Tărtășești, acuzând viteza excesivă și lipsa controalelor rutiere.

Unii au avansat ipoteza că șoferul camionului ar fi fost distras de telefonul mobil în momentul producerii accidentului.

Verificările au arătat că vehiculul greu circula fără copia conformă obligatorie în cabină, iar verificarea tahografului era expirată încă din luna februarie.