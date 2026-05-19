Video Alertă în Mamaia: incendiu la Argo, un beach bar aflat pe plajă. Intervenție de urgență a pompierilor

Pompierii constănțeni au intervenit de urgență, marți seară, după ce un incendiu a izbucnit la un club aflat pe o plajă din Mamaia.

UPDATE 23.30

Pentru gestionarea evenimentului semnalat în dispeceratul ISU Dobrogea au fost mobilizate mai multe echipaje de pompieri.

La sosirea forțelor de intervenție, incendiul se manifesta generalizat la întreaga construcție. Forțele de intervenție au realizat dispozitive pentru limitarea propagării și lichidarea incendiului.

Beach barul a ars pe o suprafață de aproximativ 250 mp, au informat serviciile de urgență. Cauza de izbucnire a incendiului este în curs de cercetare, potrivit presei locale.

UPDATE 22.50

Incendiul a fost localizat de pompieri și se intervine pentru stingere.

Din primele informații, nu există victime, beach barul fiind gol la momentul izbucnirii incendiului.

Știre inițială

Incendiul a izbucnit pe Aleea Lamia, în Mamaia la un beach-club. Este vorba despre locația cunoscută drept Argo, scrie presa locală.

„Din primele informații, nu sunt victime surprinse. Situația este în dinamică”, au precizat reprezentanții ISU Constanța.

La fața locului au ajuns mai multe echipaje ale pompierilor. Aceștia au precizat că incendiul este localizat.

