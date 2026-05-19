search
Marți, 19 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Trump amenință Iranul cu „o lovitură puternică” dacă Teheranul nu acceptă rapid un acord de pace

0
Război în Orientul Mijlociu
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Donald Trump a amenințat din nou Iranul, afirmând că Statele Unite ar putea lansa noi atacuri dacă Teheranul continuă să refuze concesiile importante pe care Washingtonul le solicită înainte de încheierea unui acord care să pună capăt războiului din Orientul Mijlociu.

Trump amenință din nou Iranul FOTO Profimedia
Trump amenință din nou Iranul FOTO Profimedia

Președintele american a declarat că a renunțat în ultimul moment la o nouă serie de lovituri, care ar fi încălcat armistițiul aflat în vigoare de la începutul lunii trecute, potrivit The Guardian.

„Eram la o oră distanță de a lua decizia de a lovi chiar astăzi”, a declarat Trump marți.

Decizia pare să fi venit după transmiterea unei noi propuneri de pace din partea Teheranului, prin intermediul Pakistanului, care a avut rol de mediator. Totodată, aceasta ar fi putut fi influențată și de reticența unor aliați ai Washingtonului, inclusiv Arabia Saudită, Qatar și Emiratele Arabe Unite, de a vedea reluate ostilitățile.

Trump a afirmat că liderii Iranului „imploră” încheierea unui acord, însă a avertizat că un nou atac american ar produce „o lovitură puternică” în următoarele zile dacă negocierile nu vor ajunge la un rezultat.

„Ei bine, mă refer la două sau trei zile, poate vineri, sâmbătă, duminică, poate la începutul săptămânii viitoare, o perioadă limitată de timp, pentru că nu putem permite să obțină o nouă armă nucleară”, a spus liderul de la Casa Albă.

Trump a lansat în ultimele săptămâni amenințări repetate, însă faptul că acestea nu s-au concretizat până acum a alimentat percepția că situația a intrat într-un blocaj.

Analiștii susțin că ambele părți încearcă să evite o nouă rundă de confruntări, însă niciuna nu este dispusă să plătească prețul politic al concesiilor necesare pentru un acord de pace.

„Amenințările lui Trump și-au pierdut aproape complet credibilitatea. Cele două părți sunt prea îndepărtate în privința lucrurilor pe care sunt dispuse să le accepte sau să le negocieze, însă niciuna nu vrea să revină la război. Așa că situația este blocată, iar nimeni nu știe cu adevărat cum să iasă din acest impas”, a declarat Neil Quilliam, expert în cadrul Chatham House din Londra.

Iranul continuă să blocheze cea mai mare parte a transportului maritim prin Strâmtoarea Ormuz, rută prin care, înainte de conflict, tranzita aproximativ o cincime din aprovizionarea mondială cu petrol și gaze naturale lichefiate. În paralel, Statele Unite au impus propria blocadă navală asupra porturilor iraniene.

De la intrarea în vigoare a armistițiului, pe 8 aprilie, Teheranul și Washingtonul au avut o singură rundă de negocieri – o sesiune de 21 de ore desfășurată la Islamabad, care s-a încheiat fără rezultat.

Mediatorii pakistanezi au încercat să reducă diferențele majore dintre cele două tabere, transmițând succesiv propuneri dintr-o parte în alta, însă s-au plâns că ambele părți „mută constant ținta negocierilor”.

Potrivit agenției iraniene ISNA, purtătorul de cuvânt militar Mohammed Akraminia a reiterat marți că Teheranul va continua să administreze traficul prin Strâmtoarea Ormuz, adăugând că Statele Unite trebuie să „respecte națiunea iraniană și să respecte drepturile legitime ale republicii islamice”.

Experții consideră probabil ca Iranul să își intensifice și eforturile de represalii împotriva Israelului și a statelor din Golf aflate în apropiere, vizând cel mai probabil infrastructuri vulnerabile din domeniul petrolier și alte obiective civile.

Presa de stat iraniană a relatat că cea mai recentă propunere de pace a Teheranului include încetarea ostilităților pe toate fronturile, inclusiv în Liban, retragerea forțelor americane din zonele apropiate Iranului și plata unor despăgubiri pentru distrugerile provocate de atacurile americano-israeliene.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Xi Jinping i-a spus lui Donald Trump că Vladimir Putin ar putea „regreta” invazia în Ucraina. Ce a spus liderul SUA despre CPI
digi24.ro
image
Româncele căutate după prăbușirea unei case în Germania erau în prima lor zi de vacanță. Cum a scăpat soțul uneia dintre ele
stirileprotv.ro
image
Gândul publică plângerea penală făcută la DNA de fostul șef ADR, Dragoș Vlad, concediat de Oana Gheorghiu. O acuză atât pe ea, cât și pe ministrul USR Darău de „presiuni repetate, în vederea încălcării unor prevederi legale în domeniul achizițiilor publice”
gandul.ro
image
The Guardian a dat „nota 4” filmului lui Cristian Mungiu
mediafax.ro
image
Marius Baciu, despre implicarea lui Gigi Becali la FCSB: „Am zis că nu vreau să fiu o marionetă! Şi eu fac schimbări în minutul 20”
fanatik.ro
image
Cinci măsuri de forță pe care Uniunea Europeană le poate folosi într-un război comercial cu China
libertatea.ro
image
Prima reacție a NATO după ce un avion F-16 românesc a doborât o dronă în spaţiul aerian al Estoniei
digi24.ro
image
„O să îți rup capul” » A atacat fără să știe un campion mondial de jiu-jitsu: ce a urmat
gsp.ro
image
Un sat fără gară, cu 4 magazine și 13.000 de locuitori a lăsat ”mască” toată țara: a ajuns la ”masa bogaților”
digisport.ro
image
Dumbo din Agigea este câștigătorul primei ediții „Desafio: Aventura”: „Mi-am dorit trofeul”. Ce gest frumos are de gând să facă după ce a câștigat 150.000 de euro
click.ro
image
Două românce ar fi fost primite „cadou” de un fost ministru din Spania. În schimb, ar fi aprobat contracte de 125 de milioane de euro
antena3.ro
image
Mirajul intrării Ungariei în zona euro face din forint şi din datoria maghiară vedetele pieţelor financiare din lumea emergentă. Însă companiile maghiare exportatoare se plâng că forintul a ajuns prea puternic. Banca centrală a intervenit pentru a-i frâna ascensiunea
zf.ro
image
ANIMAŢIE. Semafoarele din Bucureşti vor avea inteligenţă artificială. Cum vor funcţiona
observatornews.ro
image
MOTIVUL pentru care Amiana Păștină, femeia acuzată că și-a ucis mama, și-a pus capăt zilelor în arest. Prin ce chin trecea
cancan.ro
image
Mugur Isărescu anunță că pensiile nu vor crește. Pensionarii pierd între 130 lei și 600 lei la pensie
newsweek.ro
image
FOTO. Raluca Zenga, imagini incendiare în costum de baie pe plaja din Maldive
prosport.ro
image
Câți litri de alcool poţi produce în gospodărie fără să încalci legea. Noile limite propuse de Parlament, aşa nu vei plăti accize
playtech.ro
image
Gerard Pique i-a scris un mesaj simplu, însă Shakira l-a uimit cu răspunsul ei: ”Doamne, nu e normală”
fanatik.ro
image
Războiul din Ucraina s-ar putea încheia după „scenariul finlandez”. Analiștii JPMorgan Chase și-au schimbat prognoza
ziare.com
image
FOTO Lamine Yamal, în vacanță alături de un model! Câți ani ar avea noua parteneră
digisport.ro
image
Cele mai populare 10 tendințe de unghii coreene în 2026. Modelele care cuceresc saloanele de beauty din întreaga lume
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
DESPĂRȚIRE bombă în showbiz. Vestea a venit la doar o săptămână de la nunta Andreei Bălan. Artista era tare fericită în ziua nunții, dar nimeni nu știa ce durere ascunde în suflet!
romaniatv.net
image
Probleme mari la ANAF! Românii se plâng, Ministerul Finanțelor promite un nou portal mai simplu
mediaflux.ro
image
Trend ȘOCANT în Coreea de Sud! Ce au remarcat privitorii la femeile din tribune
gsp.ro
image
Cele două momente-cheie ale vieții în care oamenii îmbătrânesc brusc, arată cercetările
actualitate.net
image
Câți bani costă un singur concert al Andrei la Sala Palatului. Măruță a vorbit despre cheltuielile uriașe
actualitate.net
image
Horoscop miercuri, 20 mai. Gemenii cer bani în plus la locul de muncă, iar Fecioarele fac schimbări în relația cu partenerul
click.ro
image
Cu ce fel de brânza trebuie să umpli ciupercile. Mihaela Bilic: „Se rumenește mai frumos decât cașcavalul și nu curge”
click.ro
image
Țușpaisul, o veche mâncare românească foarte sănătoasă, care aduna la masă germanii, maghiarii și românii
click.ro
Regina Victoria, Prințul Albert foto profimedia 1011787564 jpg
Regina care i-a pus soțului un „inel genital”, pentru a-i ascunde bărbăția impresionantă de privirile ei pofticioase
okmagazine.ro
v468 peera 84 zodiac jpg
Cele 4 zodii chinezești care au noroc pe 19 mai 2026. Ești pe listă?
clickpentrufemei.ro
Restauratoarea Susanne Bretzel ține în mână caietul de ceară (© LWL-Archäologie für Westfalen / E. Daood)
Un caiet din secolul al XIII-lea, încă lizibil, descoperit într-o latrină medievală
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Daniel Pavel, primele declarații după ce și-a înmormântat tatăl chiar în ziua finalei „Desafio: Aventura”: „Nu știi niciodată când cel de Sus taie firul!”
image
Horoscop miercuri, 20 mai. Gemenii cer bani în plus la locul de muncă, iar Fecioarele fac schimbări în relația cu partenerul

OK! Magazine

image
Libidinoșeniile prințului repudiat continuă s-apară: cât de neobrăzat a fost cu o stewardesă, și-a desfăcut șlițul...

Click! Pentru femei

image
Tom Cruise și Pamela Anderson, noul cuplu de la Hollywood? Blodina recunoaște că „fac loc iubirii în viața mea”

Click! Sănătate

image
Care este vitamina controversată din cauza relației cu cancerul?