Trump amenință Iranul cu „o lovitură puternică” dacă Teheranul nu acceptă rapid un acord de pace

Donald Trump a amenințat din nou Iranul, afirmând că Statele Unite ar putea lansa noi atacuri dacă Teheranul continuă să refuze concesiile importante pe care Washingtonul le solicită înainte de încheierea unui acord care să pună capăt războiului din Orientul Mijlociu.

Președintele american a declarat că a renunțat în ultimul moment la o nouă serie de lovituri, care ar fi încălcat armistițiul aflat în vigoare de la începutul lunii trecute, potrivit The Guardian.

„Eram la o oră distanță de a lua decizia de a lovi chiar astăzi”, a declarat Trump marți.

Decizia pare să fi venit după transmiterea unei noi propuneri de pace din partea Teheranului, prin intermediul Pakistanului, care a avut rol de mediator. Totodată, aceasta ar fi putut fi influențată și de reticența unor aliați ai Washingtonului, inclusiv Arabia Saudită, Qatar și Emiratele Arabe Unite, de a vedea reluate ostilitățile.

Trump a afirmat că liderii Iranului „imploră” încheierea unui acord, însă a avertizat că un nou atac american ar produce „o lovitură puternică” în următoarele zile dacă negocierile nu vor ajunge la un rezultat.

„Ei bine, mă refer la două sau trei zile, poate vineri, sâmbătă, duminică, poate la începutul săptămânii viitoare, o perioadă limitată de timp, pentru că nu putem permite să obțină o nouă armă nucleară”, a spus liderul de la Casa Albă.

Trump a lansat în ultimele săptămâni amenințări repetate, însă faptul că acestea nu s-au concretizat până acum a alimentat percepția că situația a intrat într-un blocaj.

Analiștii susțin că ambele părți încearcă să evite o nouă rundă de confruntări, însă niciuna nu este dispusă să plătească prețul politic al concesiilor necesare pentru un acord de pace.

„Amenințările lui Trump și-au pierdut aproape complet credibilitatea. Cele două părți sunt prea îndepărtate în privința lucrurilor pe care sunt dispuse să le accepte sau să le negocieze, însă niciuna nu vrea să revină la război. Așa că situația este blocată, iar nimeni nu știe cu adevărat cum să iasă din acest impas”, a declarat Neil Quilliam, expert în cadrul Chatham House din Londra.

Iranul continuă să blocheze cea mai mare parte a transportului maritim prin Strâmtoarea Ormuz, rută prin care, înainte de conflict, tranzita aproximativ o cincime din aprovizionarea mondială cu petrol și gaze naturale lichefiate. În paralel, Statele Unite au impus propria blocadă navală asupra porturilor iraniene.

De la intrarea în vigoare a armistițiului, pe 8 aprilie, Teheranul și Washingtonul au avut o singură rundă de negocieri – o sesiune de 21 de ore desfășurată la Islamabad, care s-a încheiat fără rezultat.

Mediatorii pakistanezi au încercat să reducă diferențele majore dintre cele două tabere, transmițând succesiv propuneri dintr-o parte în alta, însă s-au plâns că ambele părți „mută constant ținta negocierilor”.

Potrivit agenției iraniene ISNA, purtătorul de cuvânt militar Mohammed Akraminia a reiterat marți că Teheranul va continua să administreze traficul prin Strâmtoarea Ormuz, adăugând că Statele Unite trebuie să „respecte națiunea iraniană și să respecte drepturile legitime ale republicii islamice”.

Experții consideră probabil ca Iranul să își intensifice și eforturile de represalii împotriva Israelului și a statelor din Golf aflate în apropiere, vizând cel mai probabil infrastructuri vulnerabile din domeniul petrolier și alte obiective civile.

Presa de stat iraniană a relatat că cea mai recentă propunere de pace a Teheranului include încetarea ostilităților pe toate fronturile, inclusiv în Liban, retragerea forțelor americane din zonele apropiate Iranului și plata unor despăgubiri pentru distrugerile provocate de atacurile americano-israeliene.