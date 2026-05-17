Când ajung părinții să devină o rușine pentru copiii lor? „Prăpastia este adâncită de orgolii, frustrări și traume nerezolvate”

O postare publicată recent de un utilizator pe platforma Reddit, în comunitatea r/Romania, a deschis o dezbatere amplă despre relația dintre părinți și copiii deveniți adulți. Discuția a pornit de la o întrebare sensibilă: de ce ajung unii tineri să se rușineze de părinții lor?

Subiectul a strâns numeroase comentarii: de la apeluri la recunoștință și grijă față de părinți, până la mărturii despre abuz, violență, alcoolism, control emoțional și nevoia unor limite sănătoase în familie.

„Problema evidențiată consider că nu este specifică doar prezentului, ci a fost mereu actuală fiecărei generații în parte. În România, părinții părinților noștri au trăit fără curent electric, iar pe finalul vieții aveau televizor în case. Părinții noștri au fost cei care au plecat de la sat pentru a se duce la liceu în orașe unde aveau să și rămână. Iar pe noi, copiii lor, ne lăsau cel puțin în celebra vacanță de vară la bunici, la părinții lor. Iar prăpastia dintre ei a fost la fel de mare după cum întâlnim acum, între ei și noi. Între cei care au citit în copilărie la lampă și noi, cei care ne jucam pe calculator și PlayStation”, explică pentru „Adevărul” Aurora Oprea, consilier vocațional.

Și e firesc să existe diferențe, spune aceasta. „Dar rușine? Povară? De ce? Rușinea că nu țin pasul cu vremurile și ne întreabă de n ori cum să utilizeze smartphone-ul? Că ei nu țin pasul cu vremurile și nu sunt ancorați în realitatea noastră?”

Aurora Oprea mărturisește că, atât în cariera didactică, cât și în cea de consilier vocațional, a fost de multe ori în postura de mediator între părinți și copii.

„Plecând de la celebra replică «eu te-am făcut, eu te omor» a generației părinților noștri și «noi știm mai bine ce trebuie tu să faci, că noi am avut vârsta ta, tu mai ai de mâncat până să ajungi ca noi», până la «nu eu am cerut să mă nasc», «tu nu înțelegi ce simt» a copiilor, prăpastia este vizibilă și adâncită de orgolii personale ale părinților, frustrări și neîmpliniri care se proiectează uneori violent asupra copiilor. Ori adevărul este întotdeauna la mijloc”, completează Aurora Oprea.

În opinia sa, aici ruptura nu este produsă doar de diferența dintre generații, ci și de felul în care fiecare familie a gestionat iubirea, autoritatea, trauma, comunicarea și limitele.

„În realitate, așa cum sunt părinți care au fost alături de copiii lor și au menținut cuibul pentru că au plantat valori solide și le-au hrănit cu iubire necondiționată în copiii lor, iar acum la senectute îi au sprijin, există și părinții care i-au crescut așa cum au putut, dar și-au distrus sufletește copiii, i-au abuzat emoțional sau și cu penitențe fizice și nu au avut niciodată un cuvânt bun, frumos de spus. Depărtarea este firească și vine natural, culminând cu o bătrânețe în care tot ei își blamează copiii că «i-au făcut degeaba și nu are cine să le aducă o cană de apă»”, crede specialista.

Ea vorbește și despre o a treia categorie: părinți care au fost prezenți și iubitori, dar care ajung, la bătrânețe, să fie folosiți de copiii deveniți adulți doar pentru bani, creșterea nepoților sau alte forme de ajutor practic.

„Concluzia este una similară cu pilda semănătorului, acolo unde, pentru a crește sănătos și roditor, o sămânță are nevoie de mai mulți factori concomitent, iar pentru om, circumstanțele atât extrinseci, cât și intrinseci îl aduc în punctul în care are un anume comportament față de cei care i-au dat viață”, susține Aurora Oprea.

Ce au spus utilizatorii Reddit: „Respectul nu înseamnă tolerarea abuzului”

În comentariile de pe Reddit, mai mulți utilizatori au respins ideea că recunoștința față de părinți ar trebui să însemne o datorie absolută și necondiționată.

De exemplu, cineva a scris că decizia de a avea un copil aparține părinților, iar responsabilitatea de a-l crește „nu este un credit pe care copilul trebuie să îl plătească toată viața”.

Același comentator a susținut că respectul pentru părinți nu ar trebui confundat cu acceptarea abuzurilor, a controlului emoțional sau cu renunțarea la propria libertate. În opinia sa, un copil adult care pune limite nu devine automat nerecunoscător.

„Respectul autentic ar trebui să fie reciproc. Un copil care pune limite sau care refuză anumite comportamente toxice nu devine automat nerecunoscător”, a scris acesta.

Alți utilizatori au vorbit despre violența fizică din copilărie și despre felul în care expresia „așa era pe atunci” este folosită, în opinia lor, pentru a justifica abuzuri.

„Tu când ai fost mic și bătut cu bestialitate te-a durut, ai plâns, ai țipat, ai urlat, deci știi cum este. Atunci tu de ce îți bați copilul?”, a scris altcineva.

Un alt participant la discuție a spus că a crescut într-o familie afectată de alcoolism și că, ajuns adult, încă are reacții puternice când se află în preajma unei persoane aflate în stare de ebrietate. „Dormeam iepurește când era băut, să nu fac gălăgie, să fiu treaz în câteva secunde dacă se trezește sau sunt strigat. Imaginează-ți ce odihnă poți să ai din cauza asta”, a scris acesta.

Același utilizator a spus că mutarea din casa părinților a fost momentul în care a început să doarmă liniștit, deși recunoaște că încă tresare la zgomote puternice.

O altă persoană a atras atenția că situațiile de familie nu pot fi judecate doar din exterior.

„Tu vezi doar ce se observă la exterior, nu ai cum să știi ce se întâmplă de fapt în familiile respective”, a scris un utilizator.

Un alt comentator a povestit că imaginea publică a mamei sale era foarte diferită de experiența pe care el spune că a trăit-o acasă. „Nimeni nu știe poveștile mele pentru că nimeni nu m-a întrebat pe mine nimic. Din exterior, eu sunt copilul nerecunoscător, nu sacul de nervi pe care se descarcă o persoană adultă în fiecare zi”, a zis acesta.

Pentru unii useri, problema nu este doar că părinții nu se adaptează noilor vremuri, ci că refuză să accepte limitele copiilor adulți. „Nu poți obliga omul să aibă o relație sufletească cu alții care nu îți mai împărtășesc valorile și nici nu depun efort să vină către o cale de mijloc”, a opinat alt utilizator.

Acesta a mai spus că discuția despre rușine și respect nu ar trebui purtată într-o singură direcție. „De parcă nu avem părinți care nu respectă deciziile copiilor adulți, nu le respectă intimitatea sau limitele, sau le e rușine cu copiii lor că nu sunt doctori sau mai știu eu ce”, a scris comentatorul.

Au existat și intervenții care au făcut distincția între părinții abuzivi și părinții care, deși depășiți de tehnologie sau de schimbările sociale, au fost prezenți și iubitori.

„Există părinți și părinți. Unii-s toxici și zău că merită să te îndepărtezi cu viteză maximă”, a scris un utilizator.

De asemenea, discuția a atins și situațiile inverse, în care părinții în vârstă ajung să fie tratați ca o povară de către propriii copii. „Dar e și reversul, când bătrânul e plimbat prin spitale ca să nu fie îngrijit de nepoți/copii”, a scris altcineva.

Intervenția unui user a adus în discuție felul în care îmbătrânesc unii părinți din România. De pildă, cineva a descris persoane care, după o anumită vârstă, renunță la hobby-uri, la prietenii noi și la activități care le-ar putea menține implicate în viața socială.

„Este foarte greu să interacționezi regulat cu o bună parte din oamenii bătrâni din România fiindcă se poartă de parcă viața s-a terminat cu 20 de ani înainte să moară”, a scris acesta.

În opinia sa, distanțarea nu apare întotdeauna brusc, ci după multe interacțiuni în care negativitatea, lipsa de disponibilitate pentru schimbare sau refuzul acceptării limitelor devin greu de dus.

„Abandonul nu se întâmplă instant, e rezultatul multor interacțiuni”, a mai scris utilizatorul.

Discuția de pe Reddit nu a oferit un răspuns unic, ci a arătat cât de diferite pot fi experiențele dintre părinți și copii. Pentru unii, rușinea față de părinți este o formă de lipsă de recunoștință. Pentru alții, distanța este rezultatul unor ani de abuz, frică, control sau lipsă de asumare. Între aceste extreme rămâne o zonă dificilă, în care respectul, iubirea, datoria și nevoia de protecție personală nu se împacă întotdeauna ușor.