Experiment periculos? Prima insulă din lume ce va fi guvernată de Inteligența Artificială. „Miniștrii” roboți, inspirați de Churchill, Roosvelt și Gandhi

Desprinsă parcă dintr-un thriller distopic, o insulă izolată din Filipine se pregătește pentru un experiment social radical: va fi condusă în întregime de inteligența artificială, prin intermediul unui guvern format din roboți care întruchipează cele mai luminate minți ale istoriei.

La marginea vestică a arhipelagului filipinez se întinde Palawan, o regiune tropicală spectaculoasă, formată din peste 1.700 de insule cu lagune turcoaz și păduri tropicale virgine. Printre ele se află și Sensay, o fâșie îngustă de pământ de doar 3,6 kilometri pătrați, cumpărată în 2025 de antreprenorul britanic din tehnologie Dan Thomson, fondatorul unei companii de chatbot-uri cu același nume.

Obiectivul său pare desprins din literatura SF: transformarea insulei într-o micronațiune guvernată de un consiliu format din 17 roboți dotați cu inteligență artificială. Antreprenorul este convins că această „elită digitală” are calitățile necesare pentru a administra eficient comunitatea, dat fiind că algoritmii sunt modelați după lideri istorici recunoscuți pentru înțelepciunea, abilitățile de conducere și diplomația lor.

Cabinetul AI: De la Marcus Aurelius la Nelson Mandela

Viitorul executiv de pe insulă va include replici digitale ale unor personalități marcante precum Winston Churchill, Eleanor Roosevelt, Marcus Aurelius, Nelson Mandela, Leonardo da Vinci, Sun Tzu și Mahatma Gandhi. Toți acești „miniștri” virtuali au fost antrenați pe baza scrierilor autentice, a discursurilor, învățăturilor și filosofiilor lăsate moștenire de liderii reali.

Acești roboți sunt programați să dezbată, să argumenteze stric din perspectiva personalității pe care o reprezintă și să voteze dacă anumite propuneri ar trebui sau nu să fie incluse în constituția insulei.

Totuși, dincolo de promisiunea unei guvernări ideale, atât criticii, cât și Thomson însuși avertizează că experimentul ar putea scăpa oricând de sub control dacă tehnologia evoluează dincolo de parametrii stabiliți.

În prezent, deciziile inteligenței artificiale sunt puse în aplicare manual, prin intermediul unor intermediari umani. Planul pe termen lung este însă mult mai riscant: conectarea consiliului AI direct la carduri bancare independente și portofele crypto. Să oferi unui software puterea de a angaja și de a plăti oameni în lumea reală, fără aprobare umană, reprezintă un risc uriaș care poate genera erori de proporții și pierderi financiare masive.

„Dacă va începe să cumpere arme și să atace insulele vecine, situația ar deveni într-adevăr critică”, a declarat Dan Thomson, într-un interviu pentru CNN Travel, grăbindu-se totuși să adauge: „Dar cred că este un scenariu extrem de improbabil”.

Pentru a preveni eventualele decizii periculoase ale consiliului digital, organizatorii au prevăzut o „Adunare de Siguranță Umană” (Human Override Assembly), formată din nouă rezidenți aleși, care vor avea drept de veto.

12.000 de e-rezidenți și un singur locuitor real

Deși proiectul este, pentru moment, un simplu experiment lipsit de recunoaștere internațională, el a atras deja un interes uriaș. În mod bizar, mii de oameni s-au înscris deja pentru a obține statutul de rezident.

În realitate, în acest moment, insula are un singur locuitor: un îngrijitor pe care echipa de comunicare a proiectului îl descrie simplu ca fiind „un tip pe nume Mike”.

Thomson, care susține că deține drepturile de concesiune și dezvoltare pentru Sensay, intenționează să construiască 30 de vile pe insulă, dorind să transforme acest colț izolat într-o oprire populară pentru turiștii care vizitează anual regiunea Palawan. El estimează că majoritatea celor prezenți vor fi vizitatori temporari veniți de pe insulele învecinate, precum Coron, deși nu exclude apariția unor rezidenți permanenți.

Până în prezent, peste 12.000 de persoane s-au înregistrat pentru a deveni „e-rezidenți” (o identitate digitală care oferă acces securizat la serviciile electronice ale unei comunități). Este o cifră care l-a surprins chiar și pe fondator, acesta considerând că fenomenul reflectă „lipsa de încredere profundă pe care oamenii o au în propriile guverne”.

Calendarul utopiei tehnologice

Tranziția către această societate digitală se va face treptat în următorii ani. Anul acesta vor fi lansate „vizele de observator”, care le vor permite susținătorilor digitali să viziteze insula pentru a urmări progresul de la fața locului. Ulterior, tot în cursul acestui an, Thomson speră să instaleze micro-rețele de energie regenerabilă și laboratoare de cercetare de tip open-source.

Potrivit calendarului oficial, anul 2027 va marca lansarea completă a programului de e-rezidență, trecerea integrală la energie regenerabilă și primirea primilor coloniști fizici în cadrul unor rezidențe de cercetare.

Prin codificarea eticii și principiilor unor mari lideri ai istoriei, Thomson speră că insula va prospera sub o guvernare bazată strict pe date, axată pe drepturile omului și auditată periodic pentru a asigura echitatea. Creatorul proiectului promite o demonstrație ecuațională a ceea ce poate însemna politica „fără lobby-iști, fără interese personale sau motivații ascunse, păstrând o obiectivitate pură, extrasă din caracterul marilor figuri istorice”.