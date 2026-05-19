Greșeala pe care o facem cu toții pe social media. Ne schimbă complet felul în care îi vedem pe ceilalți

Vedem zilnic comentarii agresive, fake news și scandaluri pe social media, iar fără să ne dăm seama ajungem să credem că majoritatea oamenilor sunt toxici, răutăcioși sau gata să atace. Specialiștii avertizează, însă, că aceasta este una dintre cele mai mari iluzii create de internet. Un nou studiu arată că, în realitate, conținutul nociv este produs de un grup foarte mic de utilizatori extrem de activi, însă expunerea constantă la aceste postări ne poate afecta percepția despre societate, relațiile cu ceilalți și chiar sănătatea emoțională. Ce-i de făcut?

Mai precis, o cercetare recentă publicată în revista științifică PNAS Nexus arată că americanii supraestimează masiv proporția utilizatorilor de social media care distribuie conținut toxic sau fake news. Și relevă că oamenii cred că aproape jumătate dintre utilizatorii Facebook și Reddit contribuie la răspândirea conținutului nociv, când în realitate acest tip de comportament provine de la doar 3% până la 8,5% dintre utilizatori.

Fenomenul nu este însă doar o problemă care ține de statistică, ci una care influențează modul în care oamenii percep societatea și relațiile dintre ei. În România, specialistul în social media Cristian-China Birta avertizează că expunerea excesivă la social media produce efecte tot mai grave asupra comportamentului nostru.

Studiu: o minoritate foarte vocală pare „toată lumea”

Potrivit cercetării realizate pe un eșantion de 1.090 de adulți americani, participanții au estimat că 43% dintre utilizatorii Reddit postează comentarii extrem de toxice și că 47% dintre utilizatorii Facebook distribuie știri false. În realitate, datele platformelor arată că majoritatea conținutului problematic este generată de o minoritate restrânsă, dar foarte activă.

Autorii studiului susțin că această percepție greșită îi face pe oameni să creadă că societatea este mai agresivă și mai degradată moral decât este în realitate.

Cercetarea vine în contextul în care rețelele sociale sunt tot mai des asociate cu polarizarea, agresivitatea și răspândirea dezinformării. Iar efectele nu mai rămân doar în online.

Cristian-China Birta: „20 de oameni super agresivi și vocali pe internet par că reprezintă toată România”

Cristian-China Birta spune că problema reală nu este doar existența utilizatorilor agresivi, ci felul în care oamenii ajung să fie expuși constant acestui tip de conținut.

„Doar că e un paradox aici. Cu cât ne tehnologizăm mai tare, cu atât armele de apărare, scuturile noastre în relația cu tehnologia și cu ce intră în viața noastră prin tehnologie, ar trebui să fie alea de acum zeci de mii, dacă nu sute de mii de ani”, declară specialistul pentru „Adevărul”.

Acesta explică faptul că o minoritate foarte vocală ajunge să creeze falsa impresie că întreaga societate este dominată de agresivitate și conflict.

„20 de oameni super agresivi și vocali pe internet par că reprezintă toată România, ceea ce nu-i adevărat. România majoritară e super ok, doar că noi îi vedem pe ăia 20 de oameni și credem că, mamă, ce Românie rea”, spune el.

„Singura soluție este să nu te mai expui”

În opinia lui Cristian-China Birta, oamenii au așteptări greșite să primească soluții exclusiv din partea autorităților sau a platformelor tehnologice. El consideră că protecția reală începe de la controlul individual asupra consumului de social media.

„Nimeni nu ne poate obliga să vedem comentariile agresive și duritățile pe care le zic oamenii. Nimeni nu poate face asta. Noi alegem să ne uităm la ele”, afirmă acesta.

Specialistul spune că reducerea expunerii este singura măsură eficientă pe termen lung.

„Nu te mai expune. E singura soluție. Eu nu știu de ce tot așteptăm să ne facă guvernul ceva să ne protejeze, să facă Comisia Europeană ceva să ne protejeze, să facă oricine altceva ceva care să ne protejeze de mizeria care vine din zona de social media”, declară Cristian-China Birta.

Acesta consideră că platformele sociale ar trebui tratate cu mai multă prudență și consumate limitat, nu integrate complet în viața noastră de zi cu zi.

Dependența de social media, comparată cu dependența de alcool sau droguri

Cristian-China Birta avertizează că social media a devenit o formă de dependență colectivă, iar mulți utilizatori nu mai conștientizează cât de mult le afectează comportamentul și percepțiile.

„Social media a fost o tehnologie care a intrat extrem, extrem de ușor...lejer în viețile noastre. Pentru că noi nu ne-am dat seama că e tehnologie”, explică acesta.

În opinia sa, dependența creată de platformele sociale seamănă tot mai mult cu alte forme de adicție.

„Așa trebuie să ne gândim de acum încolo la social media. Că e ca un alcool sau ca un drog”, afirmă Birta. El spune că soluția nu poate veni decât prin limitarea conștientă a consumului.

„Ori te oprești brusc, ceea ce e destul de complicat când ești atât de dependent cum suntem noi, dar atunci îți impui doze din ce în ce mai mici de social media.”

Agresivitatea din online se mută în viața reală

Potrivit specialistului, efectele consumului excesiv de social media se văd deja în comportamentul de zi cu zi al oamenilor.

„Românii devin extrem, extrem de agresivi. Dar nu numai în social media. Ei iau agresivitatea din social media și o transferă în zona de offline”, avertizează el.

Cristian-China Birta spune că acest fenomen afectează relațiile dintre oameni și poate duce la deteriorarea coeziunii sociale: „Țesătura socială, dacă vreți, țesătura civică a țării noastre se destramă pe zi ce trece și la un moment dat cel mai probabil o să crape ceva foarte urât dacă nu avem grijă.”

Cum ne putem proteja de fake news și manipulare

În contextul dezvoltării accelerate a inteligenței artificiale, Birta avertizează că va deveni din ce în ce mai greu să distingem între realitate și conținut falsificat.

„La cum se dezvoltă tehnologia o să fie din ce în ce mai greu să deosebim fake-urile de realitate”, spune acesta.

Pentru a evita manipularea, specialistul afirmă că aplică trei reguli simple:

„Dacă e prea frumos să fie adevărat, atunci nu e adevărat.”

A doua regulă presupune verificarea informațiilor în surse credibile.

„Dacă văd o știre, o informație, ceva care mi se pare wow, că e super interesantă, să mă duc eu la cele 3-4-5 surse oficiale sau de mega încredere pe care le am și să verific acolo,” susține el.

În plus, acesta recomandă prudență atunci când o informație pare să urmărească un scop emoțional sau manipulativ.

„Dacă văd că o știre, o informație urmărește un scop (...) atunci îmi pun anumite întrebări.”

Concluzia specialistului este că tehnologia nu mai poate fi consumată pasiv, iar utilizatorii trebuie să își construiască propriile „scuturi” mentale în relația cu social media și informația online.

