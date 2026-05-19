Variantele de guvernare propuse de Kelemen Hunor. „Când te aliezi cu AUR produci pagube pentru toată țara”

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a vorbit marți despre consultările eșuate de la Cotroceni, afirmând că „în acest moment nu există o soluție” pentru formarea unui Guvern. El a susținut că PSD sau PNL trebuie să rămână în Opoziție alături de AUR.

„Pentru mine era relativ clar că la prima rundă de consultări, cunoscând pozițiile colegilor din PNL, PSD, USR, AUR, e aproape imposibil să formezi o majoritate cât de cât transparentă, corectă, și de aceea nu mă miră, din păcate, că suntem în această situație și trebuie să purtăm dialog în continuare. (...) În acest moment nu există o soluție cu care poți să mergi în Parlament și să spui: 'domnule, ăsta e premierul, asta e majoritatea, ăsta e programul de guvernare pentru o perioadă de timp'”, a afirmat Kelemen Hunor la Digi24.

El a adăugat, în schimb, că speră ca la următoarea întâlnire se va putea ajunge la un acord.

„Poate la o a doua încercare va merge altfel. Dacă mă întreba cineva înainte de moțiune, ziceam că aici se va ajunge. Îl știu pe Bolojan, ceilalți colegi și era clar că se va ajunge la blocaj. Trebuia continuată guvernarea până la rocadă. Când te aliezi cu AUR produci pagube pentru toată țara. Vom vedea peste ani. În politică orice supărare trebuie pusă în paranteză”, a mai spus el.

Variante pentru viitorul Guvern

Liderul UDMR a vorbit, de asemenea, și despre ce variante există pentru un viitor Guvern, afirmând că nu va susține un guvern minoritar al PSD condus de Sorin Grindeanu.

„Ar însemna să fii la mâna AUR, iar eu nu pot accepta așa ceva”, a declarat Kelemen Hunor, adăugând că mizează pe păstrarea la putere a coaliției formată din PNL, USR, UDMR și minoritățile naționale, cu condiția existenței unei susțineri parlamentare punctuale, venită din partea unor parlamentari, individual.

El consideră că o posibilă variantă ar fi, în schimb, un guvern minoritar condus de PNL, susținut în Parlament inclusiv de voturile PSD, iar în cazul în care acest scenariu eșuează, cea mai bună soluție la a doua încercare ar fi desemnarea unui premier capabil să coalizeze o majoritate.

„AUR a spus că nu va vota niciodată un guvern din care nu face parte, deci un guvern minoritar PSD ar pica la vot”, mai spune acesta.

Liderul UDMR a avertizat că noul Guvern ar trebui investit până la finalul lunii iunie, pentru a nu pierde bani din PNRR.

„Avem și chestiune a timpului, fiindcă până la sfârșitul lunii iunie ar trebui să avem legile adoptate pentru a îndeplini țintele, jaloanele din PNRR cât se poate de mult, ca să nu pierdem bani din bugetul PNRR. Și asta înseamnă că trebuie să ai un guvern care propune să adopte o ordonanță de urgență și dincolo de guvern, trebuie să ai o majoritate care votează proiectele de legi”, a spus el.

Nicușor Dan va fi obligat să nominalizeze premierul

Kelemen Hunor a afirmat, totodată, că va fi nevoie de o nominalizare din partea preşedintelui Nicuşor Dan pentru funcţia de prim-ministru.

„Eu cred că tot acolo vom ajunge, la un moment dat, că trebuie să fie o nominalizare din partea preşedintelui. Poate că mai face o rundă de consultări, săptămâna aceasta sau la începutul săptămânii viitoare, poate că mai sunt şi discuţii informale între partide, între lideri politici, nu ştiu, dar la un moment dat trebuie să fie o nominalizare”, a declarat preşedintele UDMR.

Președintele Nicușor Dan a organizat luni, 18 mai, o rundă amplă de consultări la Palatul Cotroceni cu partidele și formațiunile politice parlamentare în vederea desemnării candidatului pentru funcția de prim‑ministru. La finalul consultărilor, șeful statului a făcut un apel la responsabilitate, solicitând partidelor să indice o majoritate solidă și pro-occidentală capabilă să susțină noul Executiv.

Surse politice au declarat pentru „Adevărul” că cele trei variante de prim-ministru discutate informal la Cotroceni sunt Delia Velculescu, director în cadrul FMI, Radu Burnete, consilier prezidențial, și Eugen Tomac, eurodeputat și consilier onorific al președintelui.