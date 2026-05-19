search
Marți, 19 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Un membru al juriului din R. Moldova explică de ce România a primit doar 3 puncte la Eurovision: „Și juriile lor sunt incompetente?”

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Controversa provocată de punctajul acordat României la Eurovision 2026 continuă în Republica Moldova, după ce artistul Pavel Orlov a oferit noi explicații privind nota mică primită de reprezentanta României, Alexandra Căpitănescu.

Alexandra Căpitănescu a atras un vot masiv din partea publicului
Alexandra Căpitănescu a adus țării noastre locul trei. FOTO: Profimedia

Scandalul a dus la demisia șefului televiziunii publice din Chișinău. România a primit doar 3 puncte din partea juriului moldovean, în timp ce publicul a acordat maximum de puncte, respectiv 12.

Într-o postare publicată pe Facebook, Pavel Orlov a susținut că juriul a fost obligat să respecte regulamentul competiției și să voteze strict pe criterii artistice.

„Nu este permis să acorzi prioritate unui participant pe criterii naționale. Nu vreau și nu pot încălca regulile. Nu sunt politician, nici geostrateg și nu evaluez artiștii după naționalitate, gen sau alte criterii, deoarece acest lucru este strict interzis de regulamentul concursului”, a transmis artistul.

Pentru a-și susține poziția, Orlov și-a prezentat experiența profesională, precizând că a dedicat 16 ani studiilor muzicale și activează de 22 de ani în industria muzicală.

El a respins și criticile privind competența juriului moldovean, amintind că alte 18 țări nu au acordat niciun punct României.

„18 țări nu au acordat niciun punct României, iar alte șase au oferit mai puțin de 3 puncte. Juriile lor sunt, de asemenea, incompetente?”, a întrebat retoric acesta.

Artistul a răspuns și acuzațiilor lansate în spațiul public privind refuzul de a vorbi în limba română în cadrul unor interviuri televizate.

„Înțeleg limba română, deoarece m-am născut și am crescut la Chișinău într-o familie rusofonă. Nu eu mi-am ales limba sau familia”, a explicat Orlov.

Acesta a susținut că valul de reacții negative l-a afectat atât pe el, cât și pe familia sa.

„Sunt insultat și umilit, iar din această cauză suferă și familia mea. Sunt tatăl mai multor copii. Și toate acestea pentru faptul că am votat imparțial? Eu nu reprezint opinia întregului popor moldovenesc - pentru asta există votul publicului. Juriul trebuie să fie imparțial, altfel nu își are rostul. Trăim într-o țară civilizată, în care nu ar trebui să fie considerat normal să îți susții punctul de vedere insultând onoarea și demnitatea oponentului”, a declarat membrul juriului.

Diferența dintre votul juriului și cel al publicului a surprins inclusiv prezentatoarea rezultatelor din Republica Moldova, Margarita Druță, care a recunoscut într-un clip publicat pe TikTok că decizia a șocat-o, mai ales în contextul aprecierii de care s-a bucurat piesa României în rândul telespectatorilor.

Reprezentanta României, Alexandra Căpitănescu, a intrat pe scena Eurovision pe poziția 24 și a adus țării noastre locul trei, cu un vot masiv din partea publicului. 

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Xi Jinping i-a spus lui Donald Trump că Vladimir Putin ar putea „regreta” invazia în Ucraina. Ce a spus liderul SUA despre CPI
digi24.ro
image
Româncele căutate după prăbușirea unei case în Germania erau în prima lor zi de vacanță. Cum a scăpat soțul uneia dintre ele
stirileprotv.ro
image
Gândul publică plângerea penală făcută la DNA de fostul șef ADR, Dragoș Vlad, concediat de Oana Gheorghiu. O acuză atât pe ea, cât și pe ministrul USR Darău de „presiuni repetate, în vederea încălcării unor prevederi legale în domeniul achizițiilor publice”
gandul.ro
image
Răsturnare de situație. Parcul Donald Trump s-ar putea numi Maia Sandu
mediafax.ro
image
Ce surpriză le-a făcut Nadia Comăneci românilor în anul în care se celebrează o jumătate de secol de la Montreal: ”Perfect 10”
fanatik.ro
image
Traian Băsescu a numit principalul vinovat pentru criza politică prelungită: „Niște amatori de proastă calitate care îngroapă țara asta”
libertatea.ro
image
Prima reacție a NATO după ce un avion F-16 românesc a doborât o dronă în spaţiul aerian al Estoniei
digi24.ro
image
„O să îți rup capul” » A atacat fără să știe un campion mondial de jiu-jitsu: ce a urmat
gsp.ro
image
Un sat fără gară, cu 4 magazine și 13.000 de locuitori a lăsat ”mască” toată țara: a ajuns la ”masa bogaților”
digisport.ro
image
TAROM anunță oficial că va scumpi biletele: „Creșterea prețului kerosenului afectează prețul”
click.ro
image
Două românce ar fi fost primite „cadou” de un fost ministru din Spania. În schimb, ar fi aprobat contracte de 125 de milioane de euro
antena3.ro
image
Mirajul intrării Ungariei în zona euro face din forint şi din datoria maghiară vedetele pieţelor financiare din lumea emergentă. Însă companiile maghiare exportatoare se plâng că forintul a ajuns prea puternic. Banca centrală a intervenit pentru a-i frâna ascensiunea
zf.ro
image
ANIMAŢIE. Semafoarele din Bucureşti vor avea inteligenţă artificială. Cum vor funcţiona
observatornews.ro
image
MOTIVUL pentru care Amiana Păștină, femeia acuzată că și-a ucis mama, și-a pus capăt zilelor în arest. Prin ce chin trecea
cancan.ro
image
Mugur Isărescu anunță că pensiile nu vor crește. Pensionarii pierd între 130 lei și 600 lei la pensie
newsweek.ro
image
FOTO. „Vreau să mori”. Mesajul pe care l-a primit campioana de la o „mamă cu trei copii”
prosport.ro
image
Câți litri de alcool poţi produce în gospodărie fără să încalci legea. Noile limite propuse de Parlament, aşa nu vei plăti accize
playtech.ro
image
Cine controlează companiile care vor produce primul robot militar al Armatei Română. Una din firme, implicată în acțiuni financiare dubioase
fanatik.ro
image
Războiul din Ucraina s-ar putea încheia după „scenariul finlandez”. Analiștii JPMorgan Chase și-au schimbat prognoza
ziare.com
image
FOTO Lamine Yamal, în vacanță alături de un model! Câți ani ar avea noua parteneră
digisport.ro
image
Româncele dispărute în explozia din Germania erau în prima zi de vacanță. Cum a scăpat miraculos soțul uneia dintre victime
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
DESPĂRȚIRE bombă în showbiz. Vestea a venit la doar o săptămână de la nunta Andreei Bălan. Artista era tare fericită în ziua nunții, dar nimeni nu știa ce durere ascunde în suflet!
romaniatv.net
image
Întâlnire între Nicușor Dan și Donald Trump. Ultimele negocieri înaintea discuției din SUA
mediaflux.ro
image
Trend ȘOCANT în Coreea de Sud! Ce au remarcat privitorii la femeile din tribune
gsp.ro
image
Cele două momente-cheie ale vieții în care oamenii îmbătrânesc brusc, arată cercetările
actualitate.net
image
Câți bani costă un singur concert al Andrei la Sala Palatului. Măruță a vorbit despre cheltuielile uriașe
actualitate.net
image
Horoscop miercuri, 20 mai. Gemenii cer bani în plus la locul de muncă, iar Fecioarele fac schimbări în relația cu partenerul
click.ro
image
Cu ce fel de brânza trebuie să umpli ciupercile. Mihaela Bilic: „Se rumenește mai frumos decât cașcavalul și nu curge”
click.ro
image
Țușpaisul, o veche mâncare românească foarte sănătoasă, care aduna la masă germanii, maghiarii și românii
click.ro
Regina Victoria, Prințul Albert foto profimedia 1011787564 jpg
Regina care i-a pus soțului un „inel genital”, pentru a-i ascunde bărbăția impresionantă de privirile ei pofticioase
okmagazine.ro
Tort morcovi Sursa foto shutterstock 2159874025 jpg
Tort de morcovi, desertul care te cucerește de la prima felie
clickpentrufemei.ro
Restauratoarea Susanne Bretzel ține în mână caietul de ceară (© LWL-Archäologie für Westfalen / E. Daood)
Un caiet din secolul al XIII-lea, încă lizibil, descoperit într-o latrină medievală
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Țara unde angajații lucrează 4 zile pe săptămână, iar economia crește. Oamenii sunt mai productivi și mai puțin stresați
image
Horoscop miercuri, 20 mai. Gemenii cer bani în plus la locul de muncă, iar Fecioarele fac schimbări în relația cu partenerul

OK! Magazine

image
Libidinoșeniile prințului repudiat continuă s-apară: cât de neobrăzat a fost cu o stewardesă, și-a desfăcut șlițul...

Click! Pentru femei

image
Tom Cruise și Pamela Anderson, noul cuplu de la Hollywood? Blodina recunoaște că „fac loc iubirii în viața mea”

Click! Sănătate

image
Care este vitamina controversată din cauza relației cu cancerul?