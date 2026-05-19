Un membru al juriului din R. Moldova explică de ce România a primit doar 3 puncte la Eurovision: „Și juriile lor sunt incompetente?”

Controversa provocată de punctajul acordat României la Eurovision 2026 continuă în Republica Moldova, după ce artistul Pavel Orlov a oferit noi explicații privind nota mică primită de reprezentanta României, Alexandra Căpitănescu.

Scandalul a dus la demisia șefului televiziunii publice din Chișinău. România a primit doar 3 puncte din partea juriului moldovean, în timp ce publicul a acordat maximum de puncte, respectiv 12.

Într-o postare publicată pe Facebook, Pavel Orlov a susținut că juriul a fost obligat să respecte regulamentul competiției și să voteze strict pe criterii artistice.

„Nu este permis să acorzi prioritate unui participant pe criterii naționale. Nu vreau și nu pot încălca regulile. Nu sunt politician, nici geostrateg și nu evaluez artiștii după naționalitate, gen sau alte criterii, deoarece acest lucru este strict interzis de regulamentul concursului”, a transmis artistul.

Pentru a-și susține poziția, Orlov și-a prezentat experiența profesională, precizând că a dedicat 16 ani studiilor muzicale și activează de 22 de ani în industria muzicală.

El a respins și criticile privind competența juriului moldovean, amintind că alte 18 țări nu au acordat niciun punct României.

„18 țări nu au acordat niciun punct României, iar alte șase au oferit mai puțin de 3 puncte. Juriile lor sunt, de asemenea, incompetente?”, a întrebat retoric acesta.

Artistul a răspuns și acuzațiilor lansate în spațiul public privind refuzul de a vorbi în limba română în cadrul unor interviuri televizate.

„Înțeleg limba română, deoarece m-am născut și am crescut la Chișinău într-o familie rusofonă. Nu eu mi-am ales limba sau familia”, a explicat Orlov.

Acesta a susținut că valul de reacții negative l-a afectat atât pe el, cât și pe familia sa.

„Sunt insultat și umilit, iar din această cauză suferă și familia mea. Sunt tatăl mai multor copii. Și toate acestea pentru faptul că am votat imparțial? Eu nu reprezint opinia întregului popor moldovenesc - pentru asta există votul publicului. Juriul trebuie să fie imparțial, altfel nu își are rostul. Trăim într-o țară civilizată, în care nu ar trebui să fie considerat normal să îți susții punctul de vedere insultând onoarea și demnitatea oponentului”, a declarat membrul juriului.

Diferența dintre votul juriului și cel al publicului a surprins inclusiv prezentatoarea rezultatelor din Republica Moldova, Margarita Druță, care a recunoscut într-un clip publicat pe TikTok că decizia a șocat-o, mai ales în contextul aprecierii de care s-a bucurat piesa României în rândul telespectatorilor.

Reprezentanta României, Alexandra Căpitănescu, a intrat pe scena Eurovision pe poziția 24 și a adus țării noastre locul trei, cu un vot masiv din partea publicului.