Waterboyz si Bookmyplay digitalizează locurile de joacă din toată Romania

Industria locurilor de joacă din România face un pas important către digitalizare și dezvoltare sustenabilă. Waterboyz România, una dintre cele mai importante companii din industria locurilor de joacă pentru copii, anunță un parteneriat strategic cu Bookmyplay.ro, platforma de tip marketplace dedicată rezervărilor online pentru petreceri și activități pentru copii.

Tehnologia devine parte din business

Digitalizarea locurilor de joacă aduce mai multă claritate, control și eficiență în administrarea afacerii, eliminând dependența de clasica agendă cu pix și de procesele care consumă timp și generează erori, eliminând rezervările gestionate prin apeluri telefonice, conversații interminabile și agende clasice.

Prin intermediul platformei Bookmyplay, operatorii beneficiază de o soluție completă de management al locației, care permite:

preluarea rezervărilor 24/7, indiferent de programul de lucru al personalului

actualizarea în timp real a pachetelor și ofertelor

încasarea avansurilor online

gestionarea tuturor rezervărilor printr-un calendar centralizat si eliminarea erorii umane

Platforma include și un canal oficial de comunicare cu clienții prin intermediul unui sistem de chat integrat, oferind o comunicare mai rapidă și mai organizată. În același timp, fiecare locație beneficiază de o pagină proprie de prezentare, cu fotografii, descrieri, facilități, activități disponibile și pachete complete, oferind părinților toate informațiile necesare pentru a lua o decizie.

Sistemul de rating și review-uri este bazat exclusiv pe feedback-ul clienților verificați, protejând astfel afacerile de recenziile false. Pentru o administrare eficientă, platforma permite crearea de conturi dedicate angajaților și monitorizarea activității acestora, iar prezența într-un marketplace specializat ajută părinții să găsească mai ușor locații disponibile, într-un sistem centralizat și rapid.

În plus, clienții care rezervă prin Bookmyplay beneficiază gratuit de modulul de invitații digitale, care include și posibilitatea creării unei liste de dorințe pentru sărbătorit, din care invitații pot alege și achiziționa cadouri, de asemenea invitații pot vedea și rezerva cadouri din lista de dorințe creată pentru sărbătorit sau pot selecta cadoul pe care doresc să îl ofere. Platforma pune la dispoziția partenerilor și instrumente de marketing, precum generarea de coduri de reducere, alături de suport dedicat pentru implementare și utilizare.

Parteneriatul dintre Waterboyz și Bookmyplay este disponibil atât pentru clienții existenți, cât și pentru viitorii clienți ai companiei, oferindu-le acces la instrumentele necesare pentru dezvoltarea unui business modern și competitiv.

Cum funcționează colaborarea?

Prin acest parteneriat, fiecare antreprenor care a realizat sau care va realiza un loc de joacă împreună cu Waterboyz va primi acces permanent gratuit la marketplace-ul Bookmyplay.ro. În plus, antreprenorii beneficiază și de:

0 % comision in primele 3 luni

suport dedicat pentru integrarea și configurarea contului

Unul dintre cele mai importante avantaje ale platformei este modelul său de funcționare: utilizarea Bookmyplay este complet gratuită pentru parteneri, aceștia neavând abonamente lunare, taxe de listare sau costuri ascunse. Platforma percepe comision doar pentru rezervările pe care le generează și le aduce efectiv către locație, ceea ce înseamnă că antreprenorii plătesc exclusiv pentru rezultate concrete și clienți noi, platforma percepe comision doar pentru rezervările realizate prin Bookmyplay de către clienți.

Colaborarea vine ca răspuns direct la una dintre cele mai mari provocări din industrie: atragerea constantă a clienților după deschiderea locației. Dacă până acum accentul era pus aproape exclusiv pe amenajare și echipamente, noua colaborare dintre Waterboyz și Bookmyplay schimbă complet abordarea, oferind antreprenorilor nu doar infrastructură, ci și acces la un sistem modern de generare și gestionare a rezervărilor.

Practic, Waterboyz nu mai livrează doar un loc de joacă, ci un concept complet de business, iar Bookmyplay devine componenta digitală care ajută locațiile să fie descoperite mai ușor de părinți și să funcționeze eficient încă din primele luni de activitate.

Despre Bookmyplay.ro

Platforma Bookmyplay reunește întregul ecosistem al industriei recreative și creative pentru copii, oferind oportunități de promovare și rezervare pentru locuri de joacă și furnizori de servicii complementare, precum animatori, organizatori de ateliere, furnizori de echipamente și jocuri gonflabile, artiști, fotografi și alți parteneri specializați în organizarea evenimentelor pentru copii.

De asemenea, platforma facilitează promovarea și vânzarea de bilete pentru spectacole, piese de teatru, festivaluri și alte evenimente dedicate familiilor, devenind astfel un punct central de întâlnire între furnizorii de servicii și părinții aflați în căutarea celor mai bune experiențe pentru copii.

Așadar, colaborarea dintre Bookmyplay și Waterboyz oferă antreprenorilor un avantaj real într-o piață tot mai competitivă, combinând infrastructura modernă cu tehnologia digitală și transformând un simplu loc de joacă într-un business pregătit pentru rezultate reale.

Despre Waterboyz

Waterboyz este o companie cu peste 15 ani de experiență și cu peste 700 de proiecte realizate la nivel național în domeniul locurilor de joacă pentru copii și amenajărilor urbane recreative. Compania este recunoscută pentru atenția acordată siguranței, designului modern și capacității de a crea spații personalizate, adaptate fiecărui proiect.

Premiată de-a lungul timpului pentru inovație și calitate, Waterboyz se numără printre puținele companii din România care îmbină eficient tehnologia, estetica și funcționalitatea în amenajările dedicate copiilor.