Articol publicitar

Waterboyz si Bookmyplay digitalizează locurile de joacă din toată Romania

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Industria locurilor de joacă din România face un pas important către digitalizare și dezvoltare sustenabilă. Waterboyz România, una dintre cele mai importante companii din industria locurilor de joacă pentru copii, anunță un parteneriat strategic cu Bookmyplay.ro, platforma de tip marketplace dedicată rezervărilor online pentru petreceri și activități pentru copii.

loc joaca jpg

Tehnologia devine parte din business

Digitalizarea locurilor de joacă aduce mai multă claritate, control și eficiență în administrarea afacerii, eliminând dependența de clasica agendă cu pix și de procesele care consumă timp și generează erori, eliminând rezervările gestionate prin apeluri telefonice, conversații interminabile și agende clasice.

Prin intermediul platformei Bookmyplay, operatorii beneficiază de o soluție completă de management al locației, care permite:

  • preluarea rezervărilor 24/7, indiferent de programul de lucru al personalului
  • actualizarea în timp real a pachetelor și ofertelor
  • încasarea avansurilor online 
  • gestionarea tuturor rezervărilor printr-un calendar centralizat si eliminarea erorii umane

Platforma include și un canal oficial de comunicare cu clienții prin intermediul unui sistem de chat integrat, oferind o comunicare mai rapidă și mai organizată. În același timp, fiecare locație beneficiază de o pagină proprie de prezentare, cu fotografii, descrieri, facilități, activități disponibile și pachete complete, oferind părinților toate informațiile necesare pentru a lua o decizie. 

Sistemul de rating și review-uri este bazat exclusiv pe feedback-ul clienților verificați, protejând astfel afacerile de recenziile false. Pentru o administrare eficientă, platforma permite crearea de conturi dedicate angajaților și monitorizarea activității acestora, iar prezența într-un marketplace specializat ajută părinții să găsească mai ușor locații disponibile, într-un sistem centralizat și rapid.

În plus, clienții care rezervă prin Bookmyplay beneficiază gratuit de modulul de invitații digitale, care include și posibilitatea creării unei liste de dorințe pentru sărbătorit, din care invitații pot alege și achiziționa cadouri, de asemenea invitații pot vedea și rezerva cadouri din lista de dorințe creată pentru sărbătorit sau pot selecta cadoul pe care doresc să îl ofere. Platforma pune la dispoziția partenerilor și instrumente de marketing, precum generarea de coduri de reducere, alături de suport dedicat pentru implementare și utilizare. 

Parteneriatul dintre Waterboyz și Bookmyplay este disponibil atât pentru clienții existenți, cât și pentru viitorii clienți ai companiei, oferindu-le acces la instrumentele necesare pentru dezvoltarea unui business modern și competitiv.

Cum funcționează colaborarea?

Prin acest parteneriat, fiecare antreprenor care a realizat sau care va realiza un loc de joacă împreună cu Waterboyz va primi acces permanent gratuit la marketplace-ul Bookmyplay.ro. În plus, antreprenorii beneficiază și de:

  • 0 % comision in primele 3 luni
  • suport dedicat pentru integrarea și configurarea contului

Unul dintre cele mai importante avantaje ale platformei este modelul său de funcționare: utilizarea Bookmyplay este complet gratuită pentru parteneri, aceștia neavând abonamente lunare, taxe de listare sau costuri ascunse. Platforma percepe comision doar pentru rezervările pe care le generează și le aduce efectiv către locație, ceea ce înseamnă că antreprenorii plătesc exclusiv pentru rezultate concrete și clienți noi, platforma percepe comision doar pentru rezervările realizate prin Bookmyplay de către clienți.

Colaborarea vine ca răspuns direct la una dintre cele mai mari provocări din industrie: atragerea constantă a clienților după deschiderea locației. Dacă până acum accentul era pus aproape exclusiv pe amenajare și echipamente, noua colaborare dintre Waterboyz și Bookmyplay schimbă complet abordarea, oferind antreprenorilor nu doar infrastructură, ci și acces la un sistem modern de generare și gestionare a rezervărilor.

Practic, Waterboyz nu mai livrează doar un loc de joacă, ci un concept complet de business, iar Bookmyplay devine componenta digitală care ajută locațiile să fie descoperite mai ușor de părinți și să funcționeze eficient încă din primele luni de activitate.

Despre Bookmyplay.ro

Platforma Bookmyplay reunește întregul ecosistem al industriei recreative și creative pentru copii, oferind oportunități de promovare și rezervare pentru locuri de joacă și furnizori de servicii complementare, precum animatori, organizatori de ateliere, furnizori de echipamente și jocuri gonflabile, artiști, fotografi și alți parteneri specializați în organizarea evenimentelor pentru copii. 

De asemenea, platforma facilitează promovarea și vânzarea de bilete pentru spectacole, piese de teatru, festivaluri și alte evenimente dedicate familiilor, devenind astfel un punct central de întâlnire între furnizorii de servicii și părinții aflați în căutarea celor mai bune experiențe pentru copii.

Așadar, colaborarea dintre Bookmyplay și Waterboyz oferă antreprenorilor un avantaj real într-o piață tot mai competitivă, combinând infrastructura modernă cu tehnologia digitală și transformând un simplu loc de joacă într-un business pregătit pentru rezultate reale.

Despre Waterboyz 

Waterboyz este o companie cu peste 15 ani de experiență și cu peste 700 de proiecte realizate la nivel național în domeniul locurilor de joacă pentru copii și amenajărilor urbane recreative. Compania este recunoscută pentru atenția acordată siguranței, designului modern și capacității de a crea spații personalizate, adaptate fiecărui proiect. 

Premiată de-a lungul timpului pentru inovație și calitate, Waterboyz se numără printre puținele companii din România care îmbină eficient tehnologia, estetica și funcționalitatea în amenajările dedicate copiilor.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Lovitură pentru Donald Trump în Congres. Puterile sale au fost limitate prin vot
digi24.ro
image
Câți bani a strâns un român plătit cu salariul mediu în 18 ani de contribuții la Pilonul II. Din 2027 se schimbă regulile
stirileprotv.ro
image
De ce nu are voie Dani Mocanu să muncească în pușcărie. Manelistul cere degeaba să primească de lucru
gandul.ro
image
CREATORUL internetului avertizează cu privire la AI! Ce crede despre abuzurile inteligenței artificiale
mediafax.ro
image
„Noul Pantilimon”, la un pas de a semna cu Universitatea Craiova! E cel mai înalt portar din SuperLiga
fanatik.ro
image
Pe urmele lui Emil Gânj, cu poliţia pe urmele noastre. Noi detalii despre cel mai căutat infractor din România
libertatea.ro
image
Dispozitivul care devine obligatoriu de la 1 iulie 2026 pentru mii de șoferi. Cine este vizat de noile reguli UE și ce amenzi se aplică
digi24.ro
image
„Vreau să mă retrag din tenis acum!” » Conferința de presă șocantă a Arynei Sabalenka: „Am dat-o în bară!”
gsp.ro
image
Lovitură pentru Gică Hagi! Decizia UEFA în privința României
digisport.ro
image
Infertilitate provocată de o tumoare cerebrală, un diagnostic ascuns într-un dezechilibru hormonal și o intervenție salvatoare
click.ro
image
Un apicultor capturează un roi de albine de pe trotuar, la Piața Romană din București: Imagini cu „intervenția” de pe artera aglomerată
antena3.ro
image
Explodează tarifele la asigurările auto. ASF a publicat noile tarife pentru RCA. Cât ajung de acum să plătească şoferii
zf.ro
image
Scandal monstruos! Andreea Bostănică și Iuliana Beregoi s-au bătut într-un restaurant, în fața tuturor. A fost nevoie de intervenția poliției și ambulanței
cancan.ro
image
Grevă la Casa de Pensii. Va fi afectată plata pensiilor pe luna iunie? Când ajung banii la pensionari?
newsweek.ro
image
FOTO. Ce imagini! Ioana Tamaș și Adelina Pestrițu s-au dezlănțuit la Istanbul
prosport.ro
image
Alertă meteo de furtuni în București și alte 12 județe până la ora 23:00. Sunt așteptate vijelii, grindină și ploi torențiale
playtech.ro
image
Dezastru în SuperLiga: clubul de tradiție a cerut intrarea în insolvență!
fanatik.ro
image
5.500 de euro pentru fiecare locuitor. Ce județe primesc cei mai mulți bani europeni raportat la populație. „Campionii" la fonduri adună de trei ori peste cele mai slabe județe
ziare.com
image
Au bătut palma! Cristi Chivu face al treilea cel mai scump transfer din istoria lui Inter
digisport.ro
image
Dormitorul sau camera de zi? Cum dictează stilul de viață care spațiu primește mai multă atenție
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Gabriela Cristea a decis demolarea casei din Italia. Ultimele poze cu construcția înainte de a fi stricată. Cum arată conacul care va renaște după modernizare / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Eugen Tomac, numit joi premier. Președintele Nicușor Dan urmează să facă anunțul (SURSE)
mediaflux.ro
image
Un fost mare portar a șocat o jurnalistă. „Mort” de beat la interviu: „Groaznic. Nici nu putea vorbi...
gsp.ro
image
VIDEO | Andreea Bostănică, în ambulanță după bătaia cu Ana Beregoi. Sora Iulianei Beregoi, plină de sânge pe la ochi: „M-a bătut cu pumnii în cap / Îmi e frică de tine”
actualitate.net
image
Ministrul Economiei și al Digitalizării, Irineu Darău, scos din emisiune de la Antena 3 după ce l-a făcut infractor, indirect, pe Dan Voiculescu VIDEO
actualitate.net
image
Alexandru Arșinel ar fi împlinit astăzi 87 de ani. Destinul impresionant al marelui actor. „Cred că atunci m-am îmbolnăvit şi de rinichi. Trăiam din te-miri-ce”
click.ro
image
Trei zodii intră într-o perioadă de transformare și progres după 4 iunie 2026. Astrele anunță schimbări importante și decizii curajoase
click.ro
image
Țara care transformă ambalajele de tăiței instant și biscuiți în drumuri durabile din plastic
click.ro
Claudia Cardinale interpretând o pe Pauline Bonaparte, Profimedia (1) jpg
Prințesa desfrânată, cu talie de viespe, scandaloasă, imposibil de ignorat. Nu mânca decât bărbați pe pâine și a șocat aristocrația vremurilor
okmagazine.ro
Michael Jackson foto Profimedia jpg
Michael Jackson, abuzat sexual în copilărie? „Culmea e că i se părea normal, o joacă...”
clickpentrufemei.ro
Rosia Montană Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (259) JPG
Minele de aur de la Roșia Montană, naționalizate de comuniști în 1948
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cântăreață de muzică populară, protejată de instanță după ce ar fi fost lovită de soț: „Copilul tremura de groază”
image
Alexandru Arșinel ar fi împlinit astăzi 87 de ani. Destinul impresionant al marelui actor. „Cred că atunci m-am îmbolnăvit şi de rinichi. Trăiam din te-miri-ce”

OK! Magazine

image
Kate Middleton, îndurerată peste măsură. Ce mesaj a transmis Prințesa de Wales în aceste clipe grele

Click! Pentru femei

image
Michael Jackson, abuzat sexual în copilărie? „Culmea e că i se părea normal, o joacă...”

Click! Sănătate

image
Începi să uiţi tot mai des? Iată ce te poate ajuta!