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Florin Pîrvu a decis pe cine va antrena în campionatul următor

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FC Voluntari a reușit să revină în Superliga după o absență de doi ani. Antrenor principal la gruparea ilfoveană, Florin Pîrvu a hotărât să continue acolo în următoarele două campionate.

Florin Pîrvu a promovat pe FC Voluntari la doi ani după moartea soției sale (Foto: sportpictures)
Florin Pîrvu a promovat pe FC Voluntari la doi ani după moartea soției sale (Foto: sportpictures)

După revenirea echipei în Superliga, Florin Pîrvu a declarat: „Am spus și președintelui că proiectul meu este ca Voluntari să revină în prima ligă. S-a întâmplat să se retrogradeze. Aveam o datorie morală față de această echipă să o promovez eu. Ieri (n.a. - luni, 1 iunie) s-au împlinit doi ani de când soția mea nu mai este, dar ea a fost mereu alături de mine. Mereu țin în mână un lucru foarte sfânt pentru mine. Le mulțumesc tuturor pentru suport”.

Anunțul că Pîrvu va continua la FC Voluntari a fost făcut pe rețelele sociale de gruparea ilfoveană: „FC Voluntari și antrenorul principal Florin Pîrvu au ajuns la un acord pentru prelungirea colaborării pentru următoarele două sezoane. După revenirea echipei în SuperLiga României, Florin Pîrvu va continua să conducă banca tehnică a clubului nostru și în sezoanele următoare, obiectivul comun fiind consolidarea și performanța la cel mai înalt nivel. Mult succes, Mister!”.

A jucat la Petrolul, Dinamo și Craiova

Născut în 2 aprilie 1975, Pîrvu este un fost mijlocaş defensiv, care a evoluat în cariera sa la Petrolul Ploieşti (1995/1996, 1998-2000, 2007/2008), Henan Jianye (1996-1998, 2002/2003), Dinamo (2000-2002), FC Braşov (2003/2004), Universitatea Craiova (2004/2005), Stal Alcevsk (2005/2006), AEL Limassol (2006/2007), CS Otopeni (2008-2010), Chimia Brazi (2010/2011) şi la CS Turnu Severin (2011). Are şi două selecții la naţionala de fotbal în perioada 2000-2002.

După retragerea din activitatea de fotbalist, Pîrvu a început cariera de antrenor, fiind secundul lui Marian Bondrea la CS Turnu Severin, în 2011. Ulterior, a lucrat antrenor secund la Petrolul Ploiești și Rapid Bucureşti. Ca antrenor principal, a condus echipele Chimia Brazi şi Conpet Ploieşti. De asemenea, a activat şi în China, la Henan Jianye, acolo unde a fost tehnicianul formaţiilor U19, U21 şi al echipei secunde.

Pîrvu a revenit în România în 2023, când a fost numit antrenor principal la Petrolul Ploieşti. Cu „Lupii galbeni" a terminat pe locul 8 în ediția 2023/2024. Gruparea ploieșteană ar fi dorit ca Pîrvu să revină acolo ca antrenor.

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