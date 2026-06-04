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Video Scandal uriaș între Andreea Bostănică și Iuliana Beregoi. Influencerița susține că a fost agresată și a ajuns la poliție și la ambulanță

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Conflictul dintre Andreea Bostănică și Iuliana Beregoi pare să fi depășit cu mult limitele disputelor din mediul online. Cele două influencerițe au fost implicate într-un scandal de proporții într-un restaurant, iar Andreea Bostănică susține că a fost agresată fizic de Iuliana Beregoi, sora acesteia, Ana, și iubitul acesteia, Islam.

FOTO: Instagram/ Andreea Bostănică
FOTO: Instagram/ Andreea Bostănică

Incidentul ar fi avut loc după ce cele două tabere s-au întâlnit în același local. Potrivit Andreei Bostănică, ea se afla împreună cu familia sa, în timp ce Iuliana Beregoi, Ana Beregoi și partenerul acesteia luau deja masa în restaurant, notează CanCan.ro. 

După scandal, Andreea Bostănică a publicat mai multe filmări și declarații pe rețelele sociale, afirmând că a avut nevoie de îngrijiri medicale și că a mers la poliție pentru a reclama incidentul.

@cancan_ro Scandalul dintre Andreea Bostănică și surorile Beregoi ia amploare #andreeabostanica #iulianaberegoi #scandal #fyp #cancan ♬ original sound - cancan.ro

„Tocmai ce am ieșit de la ambulanță, de urgență, și de la poliție, pentru că am fost agresată fizic, verbal nu mai vorbesc. Am fost agresată verbal 10 minute în șir, în șir, la care eu doar am tăcut și am întrebat ce ți-am făcut, ce ți-am făcut Iuliana Beregoi? De ce împingi prietenii mei pe stradă, ce vrei de la mine?”, a declarat influencerița.

Aceasta susține că discuția ar fi pornit de la un incident anterior în care una dintre prietenele sale ar fi fost împinsă de Iuliana Beregoi.

„O prietenă de-a mea m-a sunat și mi-a spus că azi Iuliana Beregoi a împins-o, ba cu geanta, i-a dat cu geanta peste umăr, ba cu umărul. Și pur și simplu m-am dus înăuntru și am întrebat-o: de ce te iei de prietenii mei? Ce ți-au făcut? De ce te iei de ei?”, a povestit Andreea Bostănică.

„Am primit pumni în cap și am fost trasă de păr”

Andreea Bostănică afirmă că situația a degenerat rapid și că ar fi fost lovită de cele două surori.

„La care am primit pumni în cap, am fost trasă de păr de Iuliana Beregoi, de Ana Beregoi și de iubitul Anei Beregoi, Islam, de origine arabă. Mi s-au provocat mai multe lovituri în cap pentru simplul fapt că am vrut să intru într-un restaurant să mănânc, la care aparent ele erau în acel restaurant și eu când am încercat să deschid ușa, pur și simplu nu m-au lăsat să intru”, a afirmat aceasta.

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Influencerița susține că Ana Beregoi ar fi încercat să îi blocheze accesul în local.

„Ana Beregoi s-a pus efectiv așa în ușă și mi-a spus: «Tu aici nu intri, tu aici nu intri». Așa că am vrut să intru în restaurant, să iau cina cu familia mea”, a declarat Andreea Bostănică.

Aceasta a mai afirmat că a observat o atitudine agresivă din partea celor două surori.

„După ce mi s-au adresat foarte multe cuvinte urâte, am scos telefonul. Pentru că am văzut că Iuliana Beregoi și Ana Beregoi nu sunt într-o stare ok. Aveau ochii și privirea foarte rea”, a spus ea, potrivit sursei citate.

În continuarea declarațiilor sale, Andreea Bostănică l-a acuzat și pe iubitul Anei Beregoi că ar fi intervenit în conflict.

„Islam, iubitul Anei de origine arabă, mi-a dat o lovitură către brațul drept. M-a lovit, mi-a dat telefonul jos, telefonul meu este foarte zgâriat în momentul de față. Mi-a spus: «Tu nu ai dreptul să filmezi»”, a susținut influencerița.

Potrivit acesteia, după ce telefonul i-a fost stricat, conflictul ar fi escaladat.

„Și după care încă n-am reușit să apăs pe filmare și a început să mă tragă de păr și să îmi ofere lovituri la cap, la care eu normal că i-am răspuns”, a afirmat Bostănică.

Influencerița a spus că este surprinsă de amploarea incidentului și de comportamentul persoanelor implicate.

„Dragi părinți, dragi oameni, dragi copii, aveți grijă pe cine urmăriți. Pentru că eu sunt pur și simplu șocată cum niște fete, niște copii, că sunt două fete, firave, micuțe, au 1,60, să sară cu pumnii la bătaie”, a declarat aceasta.

Andreea Bostănică susține că în conflict ar fi intervenit și angajați ai restaurantului.

„După ce Ana mi-a oferit mai multe lovituri, eu normal că am încercat să mă apăr, dar n-am putut, pentru că a venit cineva din restaurant. Iuliana Beregoi a fost și a chemat un chelner, ca să mă țină pe mine, eu să nu mă pot apăra”, a afirmat ea.

Potrivit influenceriței, mama sa ar fi asistat la incident și ar fi intervenit ulterior.

„Mama mea era pur și simplu șocată, doar la final și-a revenit și a început să țipe, să zică: «Lăsați-o, de ce ai lovit-o, de ce ai lovit-o?»”, a povestit Andreea Bostănică.

Deocamdată, toate aceste acuzații reprezintă versiunea prezentată public de Andreea Bostănică. Iuliana Beregoi a reacționat la rândul său în mediul online și și-a prezentat propria variantă asupra incidentului.

Rămâne de văzut dacă autoritățile vor deschide o anchetă și dacă imaginile surprinse în restaurant vor clarifica circumstanțele exacte ale scandalului care a stârnit un val de reacții pe rețelele sociale.

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