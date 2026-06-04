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Salariile nu vor mai putea fi ținute la secret. Ce schimbări aduce noua directivă europeană pentru angajați și angajatori

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Începând cu 7 iunie 2026, angajatorii din toate statele membre ale Uniunii Europene, inclusiv din România, vor fi obligați să respecte noile reguli privind transparența salarială. Măsurile sunt prevăzute de Directiva UE 2023/970 și au ca scop reducerea diferențelor salariale și asigurarea unei remunerări egale pentru muncă de valoare egală.

Salariile nu vor mai putea fi ținute la secret. FOTO: Shutterstock
Salariile nu vor mai putea fi ținute la secret. FOTO: Shutterstock

Printre cele mai importante schimbări se numără obligativitatea afișării salariului sau a intervalului salarial încă din anunțurile de angajare, precum și dreptul angajaților de a obține informații despre nivelurile de salarizare pentru posturi similare, notează figures.hr. 

Ce este transparența salarială

Uniunea Europeană a adoptat în 2023 Directiva privind transparența salarială, care intră în vigoare la 7 iunie 2026.

Scopul principal al noii legislații este combaterea discriminării salariale și creșterea transparenței în stabilirea remunerației. Regulile se aplică tuturor angajatorilor, însă companiile cu peste 100 de angajați vor avea obligații suplimentare de raportare.

Potrivit directivei, firmele nu vor mai avea voie să întrebe candidații ce salariu au avut la actualul sau la fostul loc de muncă. În schimb, salariul de pornire sau intervalul salarial pentru postul vacant va trebui comunicat încă din etapa recrutării.

Angajații vor putea afla nivelul salariilor pentru posturi similare

Noua legislație oferă angajaților dreptul de a solicita informații privind nivelul de salarizare pentru posturile comparabile din companie.

În plus, angajatorii vor fi obligați să utilizeze criterii obiective și transparente pentru stabilirea salariilor și promovărilor.

Pentru companiile mari, obligațiile sunt și mai stricte. Organizațiile cu peste 100 de angajați trebuie să realizeze analize salariale periodice, să monitorizeze impactul concediilor parentale asupra remunerației și să prezinte date privind distribuția salarială între femei și bărbați.

Diferențele salariale de peste 5% vor trebui explicate

Una dintre cele mai importante prevederi vizează diferențele de salarizare dintre femei și bărbați.

Companiile care înregistrează diferențe salariale mai mari de 5% pentru muncă egală sau de valoare egală vor fi obligate să justifice aceste discrepanțe și să elaboreze un plan de măsuri pentru corectarea situației.

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Toate raportările vor fi transmise autorităților naționale responsabile de combaterea discriminării.

În România, firmele care nu vor respecta noile obligații riscă sancțiuni și amenzi.

De ce preferă candidații anunțurile cu salariul afișat

Specialiștii în resurse umane susțin că afișarea salariului încă din anunțul de angajare contribuie la creșterea încrederii între angajator și candidat.

Atunci când salariile sunt complet confidențiale, pot apărea situații în care două persoane care ocupă aceeași funcție și au responsabilități similare sunt remunerate diferit doar pentru că una dintre ele a negociat mai bine în momentul angajării.

Transparența salarială reduce aceste situații și îi ajută pe angajați să înțeleagă mai bine modul în care este stabilită remunerația.

Totodată, accesul la informații salariale oferă candidaților o poziție mai bună în negocieri și le permite să evalueze mai realist oferta primită.

Recrutarea ar putea deveni mai rapidă și mai eficientă

Experții consideră că afișarea salariului va simplifica procesul de recrutare.

Candidații vor ști încă de la început dacă oferta se încadrează în așteptările lor financiare, ceea ce va reduce numărul negocierilor eșuate și timpul pierdut atât de angajatori, cât și de persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă.

În plus, companiile care aleg să fie transparente în privința salariilor își pot consolida imaginea de angajator și pot atrage mai ușor candidați valoroși.

De ce unele companii evită să afișeze salariul

Până acum, multe firme au preferat să nu publice informații despre salarii în anunțurile de recrutare.

Printre motivele invocate se numără necesitatea păstrării confidențialității pentru anumite poziții strategice, în special cele de management sau funcțiile-cheie din cadrul companiei.

De asemenea, unele organizații evită să dezvăluie nivelurile salariale pentru a nu oferi concurenței informații despre politica lor de remunerare.

Un alt argument este flexibilitatea bugetară. Angajatorii susțin că uneori preferă să stabilească oferta salarială în funcție de experiența și competențele candidatului identificat.

Odată cu intrarea în vigoare a Directivei UE 2023/970, această practică va trebui însă adaptată noilor reguli, iar transparența salarială va deveni o obligație legală pentru toate companiile din Uniunea Europeană.

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