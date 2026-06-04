Președintele Nicușor Dan participă la summitul Balcanilor de Vest. Liderii UE se întâlnesc în Muntenegru

Liderii Uniunii Europene și cei ai statelor din Balcanii de Vest se vor reuni vineri, 5 iunie, la Tivat, în Muntenegru, în cadrul summitului UE-Balcanii de Vest, potrivit Consiliului European.

Evenimentul are loc la aproximativ șase luni de la precedentul summit desfășurat la Bruxelles și are ca temă „Prosperitatea și stabilitatea comună a UE și a Balcanilor de Vest”.

Summitul va fi prezidat de președintele Consiliului European, António Costa, și găzduit de președintele Muntenegrului. Uniunea Europeană va fi reprezentată și de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, precum și de Înalta Reprezentantă al UE pentru afaceri externe și politica de securitate, Kaja Kallas.

Extinderea UE, principalul subiect

Potrivit Consiliului European, liderii vor discuta în principal despre procesul de extindere și despre integrarea treptată a statelor din Balcanii de Vest în structurile Uniunii Europene.

Discuțiile vor reprezenta o nouă ocazie pentru reafirmarea angajamentului UE față de perspectiva europeană a regiunii și pentru evaluarea progreselor realizate de țările candidate.

Un punct important al agendei îl reprezintă Planul de creștere pentru Balcanii de Vest, lansat de Uniunea Europeană în 2023. Programul urmărește reducerea decalajelor economice față de UE și integrarea treptată a statelor din regiune pe piața unică europeană.

Planul prevede sprijin financiar de până la 6 miliarde de euro pentru reforme și investiții, precum și măsuri pentru consolidarea cooperării economice regionale.

Securitatea și apărarea, în prim-plan

Liderii vor discuta și despre consolidarea cooperării în domeniul politicii externe, al securității și al apărării, pe fondul contextului geopolitic actual.

Potrivit Consiliului European, pe agenda summitului se află inclusiv întărirea capacităților de apărare ale statelor din Balcanii de Vest prin Instrumentul european pentru pace și dezvoltarea parteneriatelor în domeniul securității.

De asemenea, participanții vor analiza modalități de creștere a rezilienței în fața amenințărilor cibernetice, a dezinformării și a altor forme de ingerință externă.

Consiliul European subliniază că Uniunea Europeană rămâne principalul partener comercial, investitor și donator al regiunii.

Summitul de la Tivat face parte din seria reuniunilor periodice UE-Balcanii de Vest organizate începând din 2018. Cel mai recent summit al liderilor celor două părți a avut loc la Bruxelles, în decembrie 2025.