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Ciprian Ciucu vrea să schimbe la față Capitala: „Aducem în centrul Bucureștiului conceptul de oraș-parc”

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Primarul General al Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat demararea lucrărilor de reabilitare a zonei Piața Națiunile Unite și a Bulevardului Națiunile Unite. Acesta promite o transformare radicală a uneia dintre cele mai circulate zone centrale ale Bucureștiului.

Ciucu a anunțat demararea lucrărilor de reabilitare a zonei Piața Națiunile Unite. FOTO: Facebook
Ciucu a anunțat demararea lucrărilor de reabilitare a zonei Piața Națiunile Unite. FOTO: Facebook

Edilul susține că proiectul face parte din viziunea sa de dezvoltare a unui „oraș-parc”, care pune accent pe spațiile verzi, mobilitatea pietonală și regenerarea urbană.

„Când treceam pe Națiunile Unite, mi se făcea rușine! Cobori pe Victoriei, de duci către Palatul Parlamentului și treci pe acolo! A durat ceva mobilizarea (proiectare, bugetare, contractare) dar vom pune la punct Bd. Națiunile Unite. Aducem în centrul Bucureștiului conceptul de “oraș parc”. Peste maxim două luni nu veți mai cunoaște zona. Va fi mai verde, punem pavaj, mobiler stradal nou și nu se va mai parca pe trotuare”, a transmis Ciprian Ciucu într-o postare pe Facebook.

O zonă pe care primarul o numește „o rușine în buricul Bucureștiului”

Potrivit edilului, Piața Națiunile Unite se află într-o stare avansată de degradare, cu trotuare deteriorate, spații verzi neîngrijite și numeroase autoturisme parcate neregulamentar.

„Piața Națiunile Unite arată dezolant. Trotuare găurite, pline de mașini, spațiu verde neîngrijit, borduri scoase, stâlpișori rupți. O rușine în buricul Bucureștiului. Dar transformăm zona”, a afirmat acesta.

Înaintea începerii lucrărilor, echipele Poliției Locale a Municipiului București au eliberat trotuarele de mașinile parcate, iar Administrația Străzilor București a început intervențiile de reabilitare.

Ce lucrări sunt prevăzute

Proiectul vizează modernizarea completă a zonei și include:

- refacerea parcărilor;

- reamenajarea trotuarelor;

- modernizarea spațiilor verzi;

- plantarea de arbori noi;

- instalarea unui sistem de irigații;

- montarea de mobilier urban modern;

- eliminarea parcării pe trotuare.

Lucrările au început în zona parcării aflate la capătul Bulevardului Națiunile Unite și vor continua în direcția Palatul Parlamentului.

„Redăm trotuarele pietonilor, care se vor plimba într-o zonă prietenoasă, demnă de o capitală europeană”, a mai transmis Ciucu.

Urmează lucrări și pe Calea 13 Septembrie

Primarul Capitalei a precizat că, după finalizarea intervențiilor de pe Bulevardul Națiunile Unite, administrația locală va începe lucrări de modernizare și pe Calea 13 Septembrie, arteră despre care spune că se află într-o stare precară.

„Am început cu reabilitarea parcării din capătul bulevardului și o luăm în sus, spre Parlament. Apoi, ne vom apuca de Calea 13 Septembrie, care este într-o stare foarte proastă”, a declarat edilul.

„Orașul-parc”, unul dintre proiectele-cheie ale lui Ciprian Ciucu

Conceptul de „oraș-parc” a fost prezentat de Ciprian Ciucu încă din campania electorală pentru Primăria Capitalei, în noiembrie 2025. Proiectul prevede regenerarea urbană a zonei centrale a Bucureștiului, în special pe axa dintre Piața Unirii și Piața Victoriei, precum și crearea unei rețele extinse de spații verzi și coridoare ecologice.

Planul include conectarea principalelor zone urbane și pietonale din centrul Capitalei, de la Grădina Icoanei și Piața Rosetti până la Centrul Vechi și Calea Victoriei.

Potrivit primarului, obiectivul este transformarea treptată a Capitalei într-un oraș mai verde, mai accesibil pietonilor și mai apropiat de standardele marilor capitale europene.

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