Video Incident bizar în traficul din București. Un pacient a coborât din ambulanță la semafor și a fost imobilizat de jandarmi

Un incident ciudat s-a petrecut în trafic, în București. Un bărbat transportat cu ambulanța a coborât din autospecială în timp ce aceasta era oprită la un semafor, dar a ajuns să fie imobilizat de forțele de ordine. Filmarea a fost distribuită pe TikTok, unde a generat numeroase comentarii și reacții din partea utilizatorilor.

Întregul moment a fost filmat de un participant la trafic, imaginile fiind distribuite ulterior pe rețelele de socializare, unde au strâns rapid mii de vizualizări și numeroase reacții.

Potrivit filmării, ambulanța staționa la semafor când ușile din spate s-au deschis brusc, iar un bărbat îmbrăcat doar cu pantaloni scurți a coborât din autospecială. Acesta a început să se deplaseze printre mașinile aflate în intersecție, spre surprinderea șoferilor din zonă.

Cadrele medicale au intervenit imediat și au încercat să îl oprească. Atât asistenta, cât și ambulanțierul au coborât din vehicul și au pornit după pacient.

În timp ce mergea printre mașini, bărbatul a observat o autospecială a Jandarmeriei aflată în apropiere și s-a aruncat pe carosabil.

Mai mulți jandarmi au intervenit rapid, au coborât din autospecială și l-au imobilizat pe bărbat, conform imaginilor surprinse de martori.



