Analiză Este sau nu momentul să cumperi un apartament? Explicațiile unui analist

Într-o perioadă în care România se află în recesiune, iar prețurile apartamentelor au crescut cu aproximativ 15% într-un singur an, tot mai mulți potențiali cumpărători se întreabă dacă nu cumva piața imobiliară se apropie de un punct de cotitură. Este mai înțelept să cumperi acum, înainte de posibile noi scumpiri, sau să aștepți o corecție care ar putea să nu mai vină? Analistul Adrian Negrescu explică de ce decizia de achiziție nu mai ține doar de „momentul pieței”, ci mai ales de capacitatea financiară, stabilitatea veniturilor și modul în care este gândită locuința pe termen lung.

Îngrijorarea este alimentată atât de evoluțiile macroeconomice recente, cât și de discuțiile tot mai intense din spațiul public și de pe rețelele sociale, unde tema „momentul oportun” pentru achiziția unei locuințe a devenit una recurentă.

Cu cât s-au scumpit locuințele în ultimii ani

Mulți dintre cei care caută astăzi o locuință se întreabă dacă nu cumva ar fi mai bine să mai aștepte, în speranța unei corecții a pieței. Totuși, experiența ultimului deceniu arată că cei care au amânat achiziția au ajuns, de cele mai multe ori, să cumpere mai scump.

Datele Eurostat arată că prețurile locuințelor din România au crescut cu aproximativ 48% între 2015 și 2023, unul dintre cele mai mari avansuri din Uniunea Europeană. Privind însă o perioadă mai lungă, indicele prețurilor locuințelor publicat de Eurostat arată că piața rezidențială din România este cu aproximativ 60–70% peste nivelul de acum zece ani, în funcție de perioada de referință și metodologia utilizată.

În paralel, platformele imobiliare și consultanții din domeniu au raportat în ultimii ani creșteri anuale de două cifre în marile orașe, alimentate de costurile ridicate de construcție, deficitul de locuințe noi și cererea încă puternică. În unele centre urbane, prețurile au avansat cu peste 15% într-un singur an.

În acest context, dezbaterea publică s-a mutat tot mai mult din zona statisticilor în zona deciziilor personale, iar reacțiile românilor arată o polarizare clară între cei care văd piața ca „supraîncălzită” și cei care cred că trendul de creștere va continua.

„Cumperi când îți permiți”: cum văd românii momentul potrivit

Deși discuția a pornit de la teama unei recesiuni și a unei eventuale corecții a pieței imobiliare, majoritatea comentariilor merg într-o singură direcție: dacă locuința este destinată traiului pe termen lung și ratele sunt sustenabile, cumpărătorii nu ar trebui să își bazeze decizia pe încercarea de a anticipa evoluția pieței.

În opinia celor mai mulți participanți la dezbatere, riscul cel mai mare nu este să cumperi acum, ci să faci un compromis major sau să amâni ani la rând o decizie care ar putea deveni și mai costisitoare în viitor.

Aceeași idee apare frecvent și în discuțiile de pe platforme sociale, inclusiv pe Reddit, unde utilizatorii care spun că au urmărit piața ani de zile fără să cumpere au ajuns, în final, să intre la prețuri mai mari. Un comentariu rezumă această abordare într-o formulă simplă: „Cumperi când îți permiți lejer rata și plănuiești să stai măcar 5–10 ani în acel imobil.”

Teama de o nouă criză îi face pe mulți români să amâne cumpărarea unei case

Un exemplu care a generat numeroase reacții în mediul online este cel al unei familii din Iași, cu economii de 90.000 de euro și venituri lunare de aproximativ 25.000 de lei, care a întrebat dacă ar trebui să mai aștepte o eventuală scădere a prețurilor sau să cumpere acum locuința dorită.

Cei doi își doresc o casă individuală în zona metropolitană a Iașiului, unde prețurile se situează în jurul a 200.000 de euro, însă iau în calcul și o variantă de compromis, respectiv un duplex sau o casă înșiruită de aproximativ 150.000 de euro.

Întrebarea lor a declanșat zeci de comentarii și a scos la iveală una dintre cele mai frecvente dileme din piața imobiliară: alegerea între așteptarea unei posibile corecții și riscul de a plăti mai mult în viitor.

„Nu cumpărați o locuință de compromis”

Cel mai frecvent sfat primit de familie a fost acela de a evita deciziile dictate exclusiv de frica de piață și de a alege direct locuința dorită, chiar dacă aceasta presupune un efort financiar mai mare.

„Nu vă complicați, nu blocați banii. Luați ce vă place. Varianta corectă este A”, a scris un utilizator.

O opinie similară a fost exprimată de mai mulți participanți la discuție, care consideră că o locuință de compromis poate deveni, în timp, o sursă de frustrare, dar și de costuri indirecte.

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„Nu faceți greșeala să luați o casă de compromis acum doar pentru că vă este frică de piață. Dacă piața scade, diferența la o casă în care stai 10 ani este irelevantă față de chinul de a locui într-un loc pe care nu îl dorești”, a explicat un alt utilizator.

Un alt comentariu a sintetizat și mai direct această perspectivă: „Diferența de bani dintre A și B nu este atât de mare. Intrați direct pe A și trăiți-vă viața.”

Mulți români nu mai cred în scenariul unei ieftiniri semnificative

Un element care apare constant în comentarii este scepticismul față de ideea unei corecții importante a prețurilor.

Mai mulți utilizatori amintesc faptul că, de-a lungul anilor, au existat numeroase previziuni privind o „prăbușire a pieței”, care însă nu s-au concretizat. În această logică, fiecare nou context de criză a fost urmat de o reluare a creșterilor.

„Înainte de pandemie se spunea că vine criza și se sparge bula. A venit pandemia, apoi războiul din Ucraina, acum războiul din Iran. Mereu există un motiv pentru care oamenii cred că prețurile vor scădea dramatic. În realitate, nu s-a întâmplat”, este una dintre opiniile exprimate în discuție.

Există și exemple personale invocate de utilizatori, unii afirmând că apartamentele cumpărate recent au înregistrat deja creșteri de valoare de aproximativ 20%, în timp ce alții, activi în zona imobiliară, susțin că tranzacțiile continuă într-un ritm ridicat, în ciuda percepției generale de încetinire.

„Mulți spun că nu mai cumpără nimeni, dar am participat recent la o tranzacție și într-o oră și jumătate au venit la semnat opt sau nouă persoane. Un agent spunea că vânduse 12 apartamente în trei săptămâni”, a relatat un utilizator.

Există însă și voci prudente

Pe de altă parte, nu toate comentariile sunt optimiste. O parte dintre participanți atrag atenția asupra riscurilor financiare într-un context economic incert, mai ales în situațiile în care veniturile familiei depind în mod semnificativ de un singur salariu.

În aceste cazuri, siguranța locului de muncă și capacitatea de a susține ratele bancare devin elemente esențiale în decizia de cumpărare, iar recomandările merg frecvent către prudență și constituirea unui fond de rezervă consistent înainte de accesarea unui credit.

„Cel mai scump lucru poate fi să aștepți”

Una dintre ideile recurente din dezbatere este aceea că amânarea deciziei de cumpărare poate avea costuri mai mari decât achiziția propriu-zisă.

Un utilizator explică această perspectivă printr-o comparație temporală: „Dacă luați decizia acum trei ani, cumpărați casa dorită cu 150.000 de euro. Astăzi este 200.000 de euro. Ce ați economisit a fost mâncat de inflație și de creșterea prețurilor.”

Aceeași idee este susținută și de alți participanți la discuție, care consideră că momentul optim de cumpărare nu este dictat de piață, ci de echilibrul dintre venituri, stabilitatea financiară și orizontul pe termen lung al utilizării locuinței.

Adrian Negrescu: Vremea chilipirurilor imobiliare a trecut

Economistul Adrian Negrescu a explicat, într-o declarație pentru „Adevărul”, că momentul optim pentru achiziția unei locuințe nu este neapărat cel dictat de ciclurile pieței, ci acela în care cumpărătorul are stabilitate financiară și identifică o locuință potrivită pe termen lung.

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„Cel mai bun moment să faci o investiție imobiliară este cel în care ai garanția că o poți susține fie din economii, fie din rata la bancă. Cred că este esențial, dacă vorbim de un credit imobiliar, să ne gândim serios dacă putem plăti rata lunară, să nu ne supraestimăm câștigurile și să gândim la rece.

În privința dinamicii prețurilor din piața imobiliară, ar fi bine să ne luăm gândul de la o prezumtivă cădere a pieței, a prețurilor, ca la precedenta criză. Și asta pentru că situația este complet diferită față de acel moment. În piață există tot mai multe fonduri de investiții care acționează coerent pentru a menține creșterea pieței, în mod similar cu ceea ce se întâmplă în celelalte țări din UE”, a declarat Negrescu pentru „Adevărul”.

Analistul a afirmat că „vremea chilipirurilor imobiliare a trecut” și că piața s-a maturizat atât de mult, mai ales din punct de vedere financiar, încât „o corecție, dacă este să apară, nu poate depăși 20-30% din prețul mediu”.

„Cel mai bun moment să îți cumperi o casă este atunci când îți permiți asta și când găsești o locuință care să aibă potențial de revânzare. Adică să gândim în perspectivă la ce șanse are acea casă să poată fi vândută în profit.

O casă în câmp, cu apă din izvor, fără infrastructură edilitară (școală, grădiniță, magazine, transport în comun) își va pierde treptat din valoare și, de aceea, când cumpărăm o casă, ar fi bine să vorbim cu un expert în domeniu care să ne evalueze riscul de depreciere al imobilului”, a declarat Negrescu.