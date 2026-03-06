CTP îl critică pe Nicușor Dan pentru declarațiile despre numirile șefilor marilor parchete: „I-o fi luat Dumnezeu mințile?”

Gazetarul Cristian Tudor Popescu a criticat vineri, 6 martie, declarațiile președintelui Nicușor Dan privind numirea șefilor marilor parchete (Parchetul General, DNA, DIICOT). Președintele României a declarat că făcut propria analiză cu privire la candidaţii care au participat la concursuri.

Joi, Nicușor Dan a declarat că a făcut propria analiză cu privire la candidaţii care au participat la concursurile pentru funcţiile de conducere din marile parchete.

„Nu numai că voi face această analiză, am făcut deja o analiză foarte amplă, pregătindu-mă pentru acest moment, adică m-am văzut cu zeci de procurori, pe o perioadă de zeci de ore, în care am încercat să înţeleg ce părere au unii despre alţii, cine sunt vârfurile manageriale în această profesie, pentru ca, în momentul în care procedura desfăşurată de Ministerul Justiţiei ajunge la mine, să iau o decizie informată”, a afirmat Nicuşor Dan, joi seară, într-o conferinţă de presă, referindu-se la numirile şefilor marilor parchete.

Preşedintele a subliniat că analiza sa diferă de concluziile utilizatorilor reţelelor de socializare care îi critică pe unii dintre candidaţi.

„Analiză amplă pe care am făcut-o diferă foarte mult de ce se speculează în social media. Adică sunt complet în dezacord cu ce se spune pe reţele despre oamenii care fie au participat la concurs, fie au fost selectaţi. Dar nu vreau să mă antepronunţ în momentul acesta”, a adăugat Nicuşor Dan.

CTP: „I-o fi luat Dumnezeu mințile?”

În urma acestor afirmații, CTP se întreabă, într-o postare pe Facebook, dacă „i-o fi luat Dumnezeu mințile”.

„Unii dintre fanii până-n pânzele negre ai președintelui Dan, pentru care și-au extirpat spiritul critic, dacă l-au avut, au reacționat ca niște religioși habotnici în fața unei blasfemii la clasificarea dlui Dan ca «prost« de către sussemnatul.

Nu fac afirmații nesusținute de probe. Am inventariat nu o dată greșelile, foarte puținele decizii luate, și acelea proaste (vezi Drulă) sau aurismele sale (vezi Legea împotriva fascisto-legionarismului, antisemitismului și xenofobiei)”, a transmis CTP.

În continuare, acesta prezintă afirmația spusă de președinte.

„Iată încă una, la zi: «Sunt în complet dezacord cu ce se speculează în mass media în legătură cu lista de propuneri ale ministrului Justiției pentru PG, DNA, DIICOT. Dar nu vreau să mă antepronunț».

Deci, dl Dan se antepronunță agresiv, fără rest («în complet dezacord»), iar în fraza următoare neagă antepronunțarea! – i-o fi luat Dumnezeu mințile? În plus, dă de înțeles că respectivii magistrați, în cap cu Cristina Chiriac și Voineag, sunt «vârfuri manageriale în Justiție», de vreme ce au fost «analizați amplu» de el...”, a comentat CTP.

Nu în ultimul rând, gazetarul spune că acceptarea sau respingerea listei de candidați pentru șefia marilor parchete este un test („turnesol”) pentru a vedea cât de apropiat este Nicușor Dan de PSD.

„Spuneam că acceptarea sau nu a acestei liste e un turnesol pentru apropierea lui N. Dan de PSD, pe care, de altfel, o observ cu tristețe de multă vreme. Or, asta nu mai e apropiere, e complicitate.”