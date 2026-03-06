Percheziții la domiciliul adolescentului din Craiova care a tras cu un pistol în parcarea unui mall. Ce au găsit polițiștii

Un adolescent de 15 ani din Craiova a fost vizat de o percheziție a polițiștilor după ce în spațiul public au apărut imagini în care acesta trage cu un pistol în parcarea unui centru comercial. Ancheta a arătat că arma folosită era un pistol de tip paintball, iar în locuința tânărului au fost găsite mai multe proiectile din plastic.

Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dolj au anunțat vineri că au efectuat o percheziție la domiciliul adolescentului, în cadrul cercetărilor privind incidentul petrecut în parcarea unui centru comercial din Craiova.

Ce au găsit polițiștii în locuința adolescentului

În urma percheziției, oamenii legii au ridicat mai multe obiecte relevante pentru anchetă, inclusiv proiectile compatibile cu arma folosită.

„În urma percheziţiei, au fost descoperite şi ridicate în vederea continuării cercetărilor opt proiectile din plastic adecvate unui pistol tip paintball cu bile de cauciuc/cretă/vopsea. Totodată, au fost descoperite obiectele vestimentare purtate de adolescent în ziua incidentului. Din cercetări, a reieşit că arma folosită de adolescent este un pistol tip paintball, din categoria armelor neletale, nesupuse autorizării, care ar fi fost cumpărat la data de 21 februarie”, au transmis polițiștii, potrivit News.ro.

Ce le-a spus adolescentul anchetatorilor

Potrivit declarațiilor date în fața anchetatorilor, băiatul a susținut că în momentul incidentului pistolul nu era încărcat.

Acesta a afirmat că, în data de 28 februarie, a folosit pistolul fără proiectile, iar ulterior l-ar fi aruncat. Polițiștii continuă cercetările în acest caz pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs incidentul.