search
Vineri, 6 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Gabriela Firea intervine în scandalul repatrierii fiicei lui Victor Ponta din Emirate: „Mi s-a strâns sufletul când am ascultat durerea din glasul Dacianei Sârbu”

0
Război în Orientul Mijlociu
0
Publicat:

Europarlamentarul PSD Gabriela Firea a reacționat vineri, 6 martie, la scandalul legat de faptul că fiica lui Victor Ponta ar fi fost blocată într-un zbor de repatriere din Emiratele Arabe Unite, afirmând că „durerea și emoțiile unei mame nu au culoare politică”.

Gabriela Firea/FOTO: Parlamentul European
Gabriela Firea/FOTO: Parlamentul European

„O mamă, indiferent de funcție și poziție socială, este o MAMĂ! Durerea și emoțiile unei mame nu au culoare politică! O mamă își va apăra mereu copilul, exact cum face o leoaică în sălbăticie.

Mi s-a strâns sufletul când am ascultat durerea din glasul Dacianei Sârbu și i-am văzut, pe alocuri, neputința exprimată prin lacrimi. Am văzut o mamă disperată! Doar cine are sufletul înnegurat de ură poate vedea «teatru» în suferința unei mame”, a transmis Firea pe Facebook.

Eurodeputata a subliniat că sunt „foarte multe întrebări rămase fără răspunsuri și la fel de multe răspunsuri au fost răstălmăcite, necrezute”.

„Vedem, însă, cât de mult rău public poate face să nu răspunzi ferm, cu «Da» sau «Nu», la întrebări publice.

Singurul lucru cert este că o fetiță, minoră, plecată să dea o testare la o facultate în Emiratele Arabe Unite nu a fost urcată în avionul pus la dispoziție de statul român, după ce tot autoritățile noastre din zonă au chemat-o, prin universitatea la care plecase, să se alăture grupului”, a adăugat aceasta.

Gabriela Firea spune că situația nu ar trebui politizată și că nu contează numele părinților, ci faptul că un minor român ar fi rămas singur într-o zonă de conflict. Ea susține că statul român nu și-ar fi îndeplinit suficient responsabilitatea de a-l proteja și de a-l aduce acasă.

„Sunt cu totul alături de mama Daciana! Orice mamă ar trebui să facă asta, fie că e ministru sau nu, politician, om de afaceri etc. Și, da, trebuie să se afle adevărul, să se facă lumină, iar cei vinovați să plătească. Cândva erau campanii în care o parte a politicienilor ne spuneau ca «toți știau». Ei bine, se pare ca și acum știu, dar tac!”, a spus Firea.

Nu în ultimul rând, eurodeputata spune că orice părinte ar fi făcut tot posibilul pentru a-și aduce copilul acasă dintr-o zonă de conflict și critică ideea că Daciana Sârbu ar putea fi acuzată pentru că a încercat să își ajute fiica.

Ea afirmă că nu vede motive să nu o creadă pe Daciana Sârbu atunci când spune că nu au existat intervenții și că Irina nu a luat locul altui copil aflat în aceeași situație. Firea sugerează astfel că reproșurile aduse mamei sunt nedrepte și că reacția ei este una firească pentru orice părinte.

„Am cunoștințe care au fost prinse în război, majoritatea fiind acolo într-o simpla vacanță. Știu prin ce teroare au stat în toate aceste zile și ce eforturi au făcut cu toții să găsească soluții pentru a pleca spre casă. Unii au reușit cu forțe proprii, alții nu.

Acest caz grav mi-a arătat, încă o dată, câtă lipsă de încredere există în spațiul public românesc și cât de mult acceptă unii oamenii să nu gândească cu propria minte și să reacționeze cu propriile emoții. Nu totul se petrece după «punctajul» de partid!”, a încheiat aceasta.

Daciana Sârbu: „Țoiu se luptă cu mine, îi fac plângere penală”

Joi, Daciana Sârbu o acuză pe Oana Ţoiu, ministrul de Externe, că ar fi intervenit pentru a împiedica îmbarcarea fiicei sale, Irina Ponta, într-un zbor de repatriere din Emiratele Arabe Unite și anunță că va depune plângere penală ei.

Citește și: Acuzații de abuz politic. Fiica lui Ponta ar fi rămas în Emirate, după un ordin atribuit ministrei de Externe. Cum explică Oana Țoiu

De asemenea, ea ţinut să să clarifice şi motivul pentru care Irina se afla în Dubai, în contextul în care în spaţiul public au apărut discuţii că aceasta locuieşte şi studiază acolo.

Astfel, Dacia Sârbu a povestit că fiica sa se afla în Dubai de o săptămână, pentru a susține un interviu la o universitate unde aplicase și fusese invitată oficial. Ea studiază în România, iar deplasarea în Emirate a avut strict scop academic.

Tânăra a fost cazată în campusul universității, iar reprezentanții instituției au condus-o la consulat atunci când a fost anunţată că se află pe lista românilor care urmează să se întoarcă în ţară cu următorul zbor.

Doamna Țoiu nu se luptă cu Ponta, se luptă cu Daciana Sârbu. Mi-am sunat copilul și l-am auzit plângând. Am simțit că înnebunesc. «Este o vulnerabilitate de imagine și nu se poate urca în acel avion», asta mi s-a spus. Eu am pornit acest scandal pentru că copilul meu nu are nicio vină că o cheamă cumva.”

Explicațiile ministrului de Externe

Ministra Oana Țoiu a respins acuzațiile și a afirmat că persoanele care au urcat în avionul de repatriere au fost selectate pe baza unor criterii clare de urgență, iar apartenența politică a părinților nu a fost și nu poate fi un criteriu de prioritizare.

„Sunt mamă şi înțeleg cu totul prioritatea pe care fiecare părinte o are pentru siguranța propriilor copii. Sunt însă şi într-un rol instituțional care îmi impune să respectăm încrederea cetățenilor, mai ales în momente de criză şi îngrijorare justificată. Deşi înțeleg pe deplin fiecare părinte, echipele consulare nu se pot abate de la criteriile de nivel de urgență.

Ca părinți facem tot ce este în puterea noastră pentru copiii noştri, acum sunt în şedință cu miniştri din Orientul Mijlociu pentru a discuta soluții, avem sute de copii români care sunt blocați departe de casă şi treptat se întorc şi vom continua efortul diplomatic pentru acces pentru zborurile spre România. Dar, dincolo de rolul de părinte, în rolul instituțional nu putem ceda presiunii pentru că  între îngrijorările legitime ale părinților nu putem face ierarhii.”

Citește și: Oana Ţoiu, pusă la zid şi de cel mai aprig adversar al lui Ponta. Crin Antonescu: „Cele mai mizerabile secături pe care le-am văzut în politică”

Țoiu explică faptul că există echipe speciale însărcinate cu respectarea criteriilor anunțate:

Avem echipe care au sarcina foarte grea de a respecta criteriile anunțate transparent: grupurile şcolare de copii şi cazurile medicale cu grad ridicat de risc. Înțeleg că în spațiul public au apărut reproşuri din mediul politic de la un fost premier privind urgența cu care dumnealui ar dori ca fiica sa să ajungă acasă. 

Îl înțeleg, dar poate că în tumultul acestor zile nu au ajuns la dumnealui informațiile din conferințele de presă privind criteriile pe baza cărora stabilim ordinea în care informăm persoanele pe care le avem în evidența consulară.

Nu aş vrea să transformăm o perioadă deja foarte grea pentru echipele consulare care gestionează cazurile şi aplicarea criteriilor într-o nouă răfuială politică.”

Ministra Oana Țoiu afirmă că fostul premier încearcă să transforme situația într-un scandal politic și subliniază că deciziile privind repatrierea nu sunt influențate de apartenența politică a părinților.

Ea spune că locurile în zboruri sunt stabilite pe baza criteriilor de urgență, nu de ministru sau de presiuni politice. Totodată, autoritățile caută soluții pentru cazurile medicale prioritare, în special pentru femeile gravide și minori, iar familiile vor fi informate pe măsură ce sunt identificate noi opțiuni de repatriere. Prioritatea, spune ministra, rămâne siguranța cetățenilor români.

Politică

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Trump a anunțat ce țară „problemă” urmează după ce SUA termină războiul din Iran: „E doar o chestiune de timp”
digi24.ro
image
Daciana Sârbu va depune plângere penală împotriva Oanei Ţoiu după ce fiica ei nu a fost repatriată din Abu Dhabi
stirileprotv.ro
image
Șefii Vămilor din Portul Constanța, reținuți de DNA. Lică Octavian Parfene și Christian Gudu, prinși în flagrant de luare de mită
gandul.ro
image
O anchetă americană indică o posibilă responsabilitate a SUA în atacul asupra unei școli de fete din Iran
mediafax.ro
image
Acţionarul Universității Craiova, gest de milioane pentru 174 de români expuşi războiului din Orientul Mijlociu!
fanatik.ro
image
Dosarul pedofilului german acuzat că a abuzat sexual 36 de copii români e în pragul prescrierii, din cauza schimbării completurilor. Ultimul judecător a fost Laurențiu Beşu
libertatea.ro
image
Cât timp poate Iranul să continue războiul. „Teheranul va vrea să câștige timp. Se pregătesc de mult pentru asta”
digi24.ro
image
Dacia lansează noul model pe 10 martie » Va fi mai ieftin decât Bigster și se va bate cu Skoda și Toyota pentru supremație
gsp.ro
image
Ajuns în România după ce a fost blocat la Dubai, Alexandru Țiriac a "rupt" tăcerea
digisport.ro
image
Noua lege a disciplinei bugetare: Guvernul poate fi obligat să justifice public abaterile de la deficit, iar riscurile climatice intră oficial în calculele bugetului
stiripesurse.ro
image
Purtătorul de cuvânt al MAE: Irina Ponta nu îndeplinea condițiile pentru a fi în avionul cu repatriați. Nu a dat-o nimeni jos din avion
antena3.ro
image
Și-a ucis fratele și i-a aruncat trupul în râu. Crimă descoperită după două luni la Brașov
observatornews.ro
image
Scene ca în filmele cu mafioți, în Capitală. Temutul interlop, prins înarmat, într-un Maybach blindat
cancan.ro
image
Casa de Pensii: Dosarele de la Mica Recalculare întârziate un an. 500.000 pensionari pierd bani. Care e cauza?
newsweek.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a atras toate privirile
prosport.ro
image
Cât costă un an de vechime în 2026. Noua formulă de calcul
playtech.ro
image
Dinamo, club interzis unui patron care să controleze tot: “Chiar dacă 300.000 de fani îşi doresc un Gigi Becali noi nu ne dorim un tătuc”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Două săptămâni de la a 5-a operație. Imaginile cu Lindsey Vonn fac înconjurul lumii
digisport.ro
image
Vin vremuri grele pentru apărarea ucraineană: ce modificare a făcut Moscova dronelor Shahed încât să fie letale
stiripesurse.ro
image
Rareș, un antreprenor din Ardeal, s-a stins din viață în somn. Tânărul construise o afacere de succes de la zero
kanald.ro
image
S-a dat alarma în Covasna! Autoritățile au început căutările după ce Emil Gânj ar fi fost văzut într-o pădure
wowbiz.ro
image
S-a decis oficial, se dau bani de miel, cozonac şi ouă roşii!
romaniatv.net
image
200.000 euro bani gratis pentru români! Cum poți obține fondurile
mediaflux.ro
image
„Nu mai dezinformați, nebunilor!” » În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu: „Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”
gsp.ro
image
Unde studiază fiica lui Victor Ponta și a Dacianei Sârbu. Ce căuta Irina, de fapt, în Abu Dhabi
actualitate.net
image
Avertismentul îngrijorător al unui medic pediatru: „Vor muri tot mai mulţi copii şi persoane, din cauza "dacilor liberi". E "cronica unei morţi anunţate"
actualitate.net
image
Horoscop 6-12 martie. Fecioarele ar putea rezolva o situație dificilă din trecut, schimbări pentru Vărsători, noi începuturi pentru Pești
click.ro
image
6 mirosuri care trădează o casă modestă
click.ro
image
Profesoarele au ajuns să se roage de părinți să nu le aducă nimic de 1 și 8 martie: „A ieșit o semi ceartă, că nu au cum, că văd alții de la alte clase și ce o să zică lumea”
click.ro
Saraha Ferguson cu JFK Jr foto Profimedia jpg
Iubiții insațiabilei Sarah primeau note ca la școală. Ce nume celebre ocupau primele poziții în clasamentul ei amoros
okmagazine.ro
Budinca cu lamaie Sursa foto shutterstock 2450689863 jpg
Budincă cu lămâie. Desertul care te cucerește instant
clickpentrufemei.ro
femeie frumoasa ochi albastri jpeg
De unde vin, de fapt, ochii albaștri? Povestea unui strămoș comun din apropierea Mării Negre
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Frizerii spun adevărul pe care clienții nu vor să-l audă. 7 lucruri pe care le faci la salon și care îți enervează stilistul
image
Horoscop 6-12 martie. Fecioarele ar putea rezolva o situație dificilă din trecut, schimbări pentru Vărsători, noi începuturi pentru Pești

OK! Magazine

image
Iubiții insațiabilei Sarah primeau note ca la școală. Ce nume celebre ocupau primele poziții în clasamentul ei amoros

Click! Pentru femei

image
A uitat să-și pună pantalonii! Meghan Fox, extrem de sexy în tocuri cui și top mulat!

Click! Sănătate

image
3 celebrități care au făcut cancer colorectal