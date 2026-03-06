Gabriela Firea intervine în scandalul repatrierii fiicei lui Victor Ponta din Emirate: „Mi s-a strâns sufletul când am ascultat durerea din glasul Dacianei Sârbu”

Europarlamentarul PSD Gabriela Firea a reacționat vineri, 6 martie, la scandalul legat de faptul că fiica lui Victor Ponta ar fi fost blocată într-un zbor de repatriere din Emiratele Arabe Unite, afirmând că „durerea și emoțiile unei mame nu au culoare politică”.

„O mamă, indiferent de funcție și poziție socială, este o MAMĂ! Durerea și emoțiile unei mame nu au culoare politică! O mamă își va apăra mereu copilul, exact cum face o leoaică în sălbăticie.

Mi s-a strâns sufletul când am ascultat durerea din glasul Dacianei Sârbu și i-am văzut, pe alocuri, neputința exprimată prin lacrimi. Am văzut o mamă disperată! Doar cine are sufletul înnegurat de ură poate vedea «teatru» în suferința unei mame”, a transmis Firea pe Facebook.

Eurodeputata a subliniat că sunt „foarte multe întrebări rămase fără răspunsuri și la fel de multe răspunsuri au fost răstălmăcite, necrezute”.

„Vedem, însă, cât de mult rău public poate face să nu răspunzi ferm, cu «Da» sau «Nu», la întrebări publice.

Singurul lucru cert este că o fetiță, minoră, plecată să dea o testare la o facultate în Emiratele Arabe Unite nu a fost urcată în avionul pus la dispoziție de statul român, după ce tot autoritățile noastre din zonă au chemat-o, prin universitatea la care plecase, să se alăture grupului”, a adăugat aceasta.

Gabriela Firea spune că situația nu ar trebui politizată și că nu contează numele părinților, ci faptul că un minor român ar fi rămas singur într-o zonă de conflict. Ea susține că statul român nu și-ar fi îndeplinit suficient responsabilitatea de a-l proteja și de a-l aduce acasă.

„Sunt cu totul alături de mama Daciana! Orice mamă ar trebui să facă asta, fie că e ministru sau nu, politician, om de afaceri etc. Și, da, trebuie să se afle adevărul, să se facă lumină, iar cei vinovați să plătească. Cândva erau campanii în care o parte a politicienilor ne spuneau ca «toți știau». Ei bine, se pare ca și acum știu, dar tac!”, a spus Firea.

Nu în ultimul rând, eurodeputata spune că orice părinte ar fi făcut tot posibilul pentru a-și aduce copilul acasă dintr-o zonă de conflict și critică ideea că Daciana Sârbu ar putea fi acuzată pentru că a încercat să își ajute fiica.

Ea afirmă că nu vede motive să nu o creadă pe Daciana Sârbu atunci când spune că nu au existat intervenții și că Irina nu a luat locul altui copil aflat în aceeași situație. Firea sugerează astfel că reproșurile aduse mamei sunt nedrepte și că reacția ei este una firească pentru orice părinte.

„Am cunoștințe care au fost prinse în război, majoritatea fiind acolo într-o simpla vacanță. Știu prin ce teroare au stat în toate aceste zile și ce eforturi au făcut cu toții să găsească soluții pentru a pleca spre casă. Unii au reușit cu forțe proprii, alții nu.

Acest caz grav mi-a arătat, încă o dată, câtă lipsă de încredere există în spațiul public românesc și cât de mult acceptă unii oamenii să nu gândească cu propria minte și să reacționeze cu propriile emoții. Nu totul se petrece după «punctajul» de partid!”, a încheiat aceasta.

Daciana Sârbu: „Țoiu se luptă cu mine, îi fac plângere penală”

Joi, Daciana Sârbu o acuză pe Oana Ţoiu, ministrul de Externe, că ar fi intervenit pentru a împiedica îmbarcarea fiicei sale, Irina Ponta, într-un zbor de repatriere din Emiratele Arabe Unite și anunță că va depune plângere penală ei.

De asemenea, ea ţinut să să clarifice şi motivul pentru care Irina se afla în Dubai, în contextul în care în spaţiul public au apărut discuţii că aceasta locuieşte şi studiază acolo.

Astfel, Dacia Sârbu a povestit că fiica sa se afla în Dubai de o săptămână, pentru a susține un interviu la o universitate unde aplicase și fusese invitată oficial. Ea studiază în România, iar deplasarea în Emirate a avut strict scop academic.

Tânăra a fost cazată în campusul universității, iar reprezentanții instituției au condus-o la consulat atunci când a fost anunţată că se află pe lista românilor care urmează să se întoarcă în ţară cu următorul zbor.

„Doamna Țoiu nu se luptă cu Ponta, se luptă cu Daciana Sârbu. Mi-am sunat copilul și l-am auzit plângând. Am simțit că înnebunesc. «Este o vulnerabilitate de imagine și nu se poate urca în acel avion», asta mi s-a spus. Eu am pornit acest scandal pentru că copilul meu nu are nicio vină că o cheamă cumva.”

Explicațiile ministrului de Externe

Ministra Oana Țoiu a respins acuzațiile și a afirmat că persoanele care au urcat în avionul de repatriere au fost selectate pe baza unor criterii clare de urgență, iar apartenența politică a părinților nu a fost și nu poate fi un criteriu de prioritizare.

„Sunt mamă şi înțeleg cu totul prioritatea pe care fiecare părinte o are pentru siguranța propriilor copii. Sunt însă şi într-un rol instituțional care îmi impune să respectăm încrederea cetățenilor, mai ales în momente de criză şi îngrijorare justificată. Deşi înțeleg pe deplin fiecare părinte, echipele consulare nu se pot abate de la criteriile de nivel de urgență.

Ca părinți facem tot ce este în puterea noastră pentru copiii noştri, acum sunt în şedință cu miniştri din Orientul Mijlociu pentru a discuta soluții, avem sute de copii români care sunt blocați departe de casă şi treptat se întorc şi vom continua efortul diplomatic pentru acces pentru zborurile spre România. Dar, dincolo de rolul de părinte, în rolul instituțional nu putem ceda presiunii pentru că între îngrijorările legitime ale părinților nu putem face ierarhii.”

Țoiu explică faptul că există echipe speciale însărcinate cu respectarea criteriilor anunțate:

„Avem echipe care au sarcina foarte grea de a respecta criteriile anunțate transparent: grupurile şcolare de copii şi cazurile medicale cu grad ridicat de risc. Înțeleg că în spațiul public au apărut reproşuri din mediul politic de la un fost premier privind urgența cu care dumnealui ar dori ca fiica sa să ajungă acasă.

Îl înțeleg, dar poate că în tumultul acestor zile nu au ajuns la dumnealui informațiile din conferințele de presă privind criteriile pe baza cărora stabilim ordinea în care informăm persoanele pe care le avem în evidența consulară.

Nu aş vrea să transformăm o perioadă deja foarte grea pentru echipele consulare care gestionează cazurile şi aplicarea criteriilor într-o nouă răfuială politică.”

Ministra Oana Țoiu afirmă că fostul premier încearcă să transforme situația într-un scandal politic și subliniază că deciziile privind repatrierea nu sunt influențate de apartenența politică a părinților.

Ea spune că locurile în zboruri sunt stabilite pe baza criteriilor de urgență, nu de ministru sau de presiuni politice. Totodată, autoritățile caută soluții pentru cazurile medicale prioritare, în special pentru femeile gravide și minori, iar familiile vor fi informate pe măsură ce sunt identificate noi opțiuni de repatriere. Prioritatea, spune ministra, rămâne siguranța cetățenilor români.