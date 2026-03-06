Șefii Vămii din Portul Constanța, reținuți de DNA într-un dosar de luare de mită

Șefii Vămii din Portul Constanța au fost reținuți vineri, 6 martie, de procurorii DNA, după ce ar fi fost prinși în flagrant în timp ce luau mită, potrivit unor surse judiciare.

Potrivit surselor Digi24, joi seară a fost organizat inclusiv un flagrant.

Cei doi ar fi primit bani pentru a urgenta îndeplinirea unor acte care intrau în atribuțiile lor de serviciu, astfel încât formalitățile vamale pentru importuri de mărfuri, realizate de anumiți agenți economici în perioada 1–5 decembrie 2025, să se desfășoare mai ușor și cu prioritate.

Urmează să fie duși în fața unui judecător de drepturi și libertăți de la Tribunalul București, cu propunere de arestare preventivă.

Potrivit unor surse judiciare, Octavian-Lică Parfenie și Christian Gudu, șeful și respectiv adjunctul Biroului Vamal de Frontieră Constanța Sud, au fost reținuți într-un dosar de luare de mită ce vizează procesarea containerelor de marfă.

Anchetatorii susțin că aceștia percepeau taxe ilegale între 300 și 700 de euro sau dolari pentru fiecare container, pentru a urgenta actele și a permite subevaluarea mărfurilor importate.

Mecanismul presupunea falsificarea facturilor de către intermediari pentru a atinge limitele minime de preț, iar banii erau ulterior predați conducerii vămii prin intermediul comisionarilor vamali.

În februarie 2025, DNA a efectuat 41 de percheziții în Portul Constanța. Acuzațiile procurorilor erau de dare de mită, luare de mită și abuz în serviciu. La acea vreme, erau vizați afaceriști locali, foști vameși și un șef PSD.

Emil Banias, director de sucursală la CN Administrația Porturilor Maritime Constanța și fratele fostului deputat Mircea Banias, a fost ridicat de anchetatori în urma perchezițiilor DNA și dus la sediul companiei unde își desfășoară activitatea.

Cele 41 de percheziții au fost efectuate în locații din Constanța, Dâmbovița, Brașov și București într-un dosar care vizează suspiciuni de luare și dare de mită legate de activitatea economică din Portul Constanța, în perioada 2024–2025.

Compania Națională Administrația Porturilor Maritime Constanța a transmis că oferă tot sprijinul necesar procurorilor și pune la dispoziția acestora toate documentele și informațiile solicitate.