Video Atac masiv al Rusiei asupra Ucrainei: aproape 150 de drone Shahed și rachete au lovit mai multe regiuni

Rusia a lansat în noaptea de joi spre vineri un atac de amploare asupra Ucrainei, folosind rachete și aproape 150 de drone Shahed. Potrivit autorităților ucrainene, sistemele de apărare au interceptat majoritatea aparatelor, însă bombardamentele au provocat incendii și pagube în mai multe localități. Trei persoane, inclusiv o adolescentă, au fost rănite în regiunea Dnipropetrovsk.

Ucraina a fost vizată în cursul nopții de un nou atac aerian lansat de armata rusă. Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei a anunțat, într-o postare pe Facebook, că Rusia a folosit 141 de drone Shahed, precum și rachete.

Potrivit armatei ucrainene, apărarea antiaeriană a reușit să doboare 111 dintre dronele lansate. Bombardamentele au lovit mai multe zone, iar primele informații indică faptul că trei persoane au fost rănite în regiunea Dnipropetrovsk.

Răniți și distrugeri în regiunea Dnipropetrovsk

Șeful Administrației Militare a regiunii, Oleksandr Hanzha, a anunțat că atacurile au vizat mai multe districte. „Rușii au atacat trei districte ale regiunii cu sisteme de lansatoare multiple de rachete, drone și artilerie. Trei persoane – o fată de 15 ani, un bărbat de 66 de ani și o femeie de 55 de ani – au fost rănite în districtul Nikopol. Toți vor primi tratament în ambulatoriu”, a transmis oficialul pe Telegram.

Sursa video: Telegram/ OdesaInfo

Orașul Nikopol, precum și comunitățile Myrove și Pokrovske, au fost printre cele mai afectate. O casă, trei anexe gospodărești și un automobil au fost distruse, iar mai multe obiective de infrastructură, clădiri de birouri, o întreprindere și magazine au fost avariate.

De asemenea, atacurile au provocat pagube la un salon de coafură, peste 20 de blocuri și case, dar și la autobuze, autoturisme și camioane, relatează Ukrainska Pravda.

Incendii și blocuri lovite la Krivoi Rog

La Krivoi Rog au izbucnit incendii după ce dronele au lovit mai multe obiective, inclusiv clădiri rezidențiale.

Sursa video: X/ @United24media

„Lovituri directe cu drone Shahed asupra unui bloc cu nouă etaje și asupra unei întreprinderi de infrastructură, în două locații diferite. Sunt în desfășurare operațiuni de stingere a incendiilor și de salvare”, a scris pe Telegram șeful Consiliului de Apărare al orașului, Oleksandr Vilkul.

Într-un mesaj publicat la ora 03:21, oficialul a anunțat că autoritățile au deschis două centre de sprijin pentru persoanele afectate.

„Materialele de construcție vor fi aduse în 40 de minute. Vor fi depuse cereri pentru ajutor material din partea orașului. Echipele serviciilor locale sunt mobilizate. Nimeni nu va rămâne fără ajutor”, a precizat Vilkul.

Ulterior, într-o nouă informare transmisă la ora 04:50, el a anunțat că până la 30 de clădiri au fost avariate în urma bombardamentelor.

În comunitatea Vasylkivka din districtul Synelnykove, două case au fost distruse, iar alte două au suferit avarii.

Sursa video: X/ @ruswar

Moscova anunță victime în urma unui atac ucrainean

În paralel, autoritățile instalate de Moscova în partea ocupată a regiunii Herson au acuzat Ucraina de un atac cu drone soldat cu victime.

Guvernatorul numit de Rusia, Vladimir Saldo, a afirmat că două persoane au fost ucise în orașul Oleșki. „Drone inamice au aruncat încărcătura lor (explozivă) direct asupra unor persoane” aflate lângă un magazin alimentar „înainte de deschiderea acestuia”, a scris Saldo pe Telegram.

„Potrivit primelor informații, două persoane au fost ucise”, iar alte 12 au fost rănite, a adăugat oficialul, susținând că toate victimele sunt civili.

Atacurile au loc într-un moment în care discuțiile despre o posibilă pace continuă. Potrivit informațiilor apărute în contextul negocierilor, Rusia ar dori ca Ucraina să cedeze aproximativ 20% din regiunea Donețk pe care încă o controlează, o linie de localități pe care Kievul le numește „orașe-fortărețe”, precum și teritorii suplimentare în regiunile sudice Herson și Zaporojie.