search
Vineri, 6 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Video Atac masiv al Rusiei asupra Ucrainei: aproape 150 de drone Shahed și rachete au lovit mai multe regiuni

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Rusia a lansat în noaptea de joi spre vineri un atac de amploare asupra Ucrainei, folosind rachete și aproape 150 de drone Shahed. Potrivit autorităților ucrainene, sistemele de apărare au interceptat majoritatea aparatelor, însă bombardamentele au provocat incendii și pagube în mai multe localități. Trei persoane, inclusiv o adolescentă, au fost rănite în regiunea Dnipropetrovsk.

Rusia a lansat un atac de amploare asupra Ucrainei FOTO: Telegram /Oleksandr Hanja
Rusia a lansat un atac de amploare asupra Ucrainei FOTO: Telegram /Oleksandr Hanja

Ucraina a fost vizată în cursul nopții de un nou atac aerian lansat de armata rusă. Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei a anunțat, într-o postare pe Facebook, că Rusia a folosit 141 de drone Shahed, precum și rachete.

Potrivit armatei ucrainene, apărarea antiaeriană a reușit să doboare 111 dintre dronele lansate. Bombardamentele au lovit mai multe zone, iar primele informații indică faptul că trei persoane au fost rănite în regiunea Dnipropetrovsk. 

Răniți și distrugeri în regiunea Dnipropetrovsk

Șeful Administrației Militare a regiunii, Oleksandr Hanzha, a anunțat că atacurile au vizat mai multe districte. „Rușii au atacat trei districte ale regiunii cu sisteme de lansatoare multiple de rachete, drone și artilerie. Trei persoane – o fată de 15 ani, un bărbat de 66 de ani și o femeie de 55 de ani – au fost rănite în districtul Nikopol. Toți vor primi tratament în ambulatoriu”, a transmis oficialul pe Telegram.

Sursa video: Telegram/ OdesaInfo

Orașul Nikopol, precum și comunitățile Myrove și Pokrovske, au fost printre cele mai afectate. O casă, trei anexe gospodărești și un automobil au fost distruse, iar mai multe obiective de infrastructură, clădiri de birouri, o întreprindere și magazine au fost avariate.

De asemenea, atacurile au provocat pagube la un salon de coafură, peste 20 de blocuri și case, dar și la autobuze, autoturisme și camioane, relatează Ukrainska Pravda.

Incendii și blocuri lovite la Krivoi Rog

La Krivoi Rog au izbucnit incendii după ce dronele au lovit mai multe obiective, inclusiv clădiri rezidențiale.

Citește și: 800 de drone pe noapte. Ucraina, nevoită să rescrie manualul global al apărării anti-dronă

Sursa video: X/ @United24media

Lovituri directe cu drone Shahed asupra unui bloc cu nouă etaje și asupra unei întreprinderi de infrastructură, în două locații diferite. Sunt în desfășurare operațiuni de stingere a incendiilor și de salvare”, a scris pe Telegram șeful Consiliului de Apărare al orașului, Oleksandr Vilkul.

Într-un mesaj publicat la ora 03:21, oficialul a anunțat că autoritățile au deschis două centre de sprijin pentru persoanele afectate.

Materialele de construcție vor fi aduse în 40 de minute. Vor fi depuse cereri pentru ajutor material din partea orașului. Echipele serviciilor locale sunt mobilizate. Nimeni nu va rămâne fără ajutor”, a precizat Vilkul.

Ulterior, într-o nouă informare transmisă la ora 04:50, el a anunțat că până la 30 de clădiri au fost avariate în urma bombardamentelor.

În comunitatea Vasylkivka din districtul Synelnykove, două case au fost distruse, iar alte două au suferit avarii.

Sursa video: X/ @ruswar

Moscova anunță victime în urma unui atac ucrainean

În paralel, autoritățile instalate de Moscova în partea ocupată a regiunii Herson au acuzat Ucraina de un atac cu drone soldat cu victime.

Guvernatorul numit de Rusia, Vladimir Saldo, a afirmat că două persoane au fost ucise în orașul Oleșki. „Drone inamice au aruncat încărcătura lor (explozivă) direct asupra unor persoane” aflate lângă un magazin alimentar „înainte de deschiderea acestuia”, a scris Saldo pe Telegram.

„Potrivit primelor informații, două persoane au fost ucise”, iar alte 12 au fost rănite, a adăugat oficialul, susținând că toate victimele sunt civili.

Atacurile au loc într-un moment în care discuțiile despre o posibilă pace continuă. Potrivit informațiilor apărute în contextul negocierilor, Rusia ar dori ca Ucraina să cedeze aproximativ 20% din regiunea Donețk pe care încă o controlează, o linie de localități pe care Kievul le numește „orașe-fortărețe”, precum și teritorii suplimentare în regiunile sudice Herson și Zaporojie.

Rusia

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Trump a anunțat ce țară „problemă” urmează după ce SUA termină războiul din Iran: „E doar o chestiune de timp”
digi24.ro
image
Război în Iran, ziua a șaptea. Israelul și Iranul anunță simultan intrarea într-o nouă etapă a conflictului armat
stirileprotv.ro
image
Șefii Vămilor din Portul Constanța, reținuți de DNA. Lică Octavian Parfene și Christian Gudu, prinși în flagrant de luare de mită
gandul.ro
image
O anchetă americană indică o posibilă responsabilitate a SUA în atacul asupra unei școli de fete din Iran
mediafax.ro
image
Acţionarul Universității Craiova, gest de milioane pentru 174 de români expuşi războiului din Orientul Mijlociu!
fanatik.ro
image
Dosarul pedofilului german acuzat că a abuzat sexual 36 de copii români e în pragul prescrierii, din cauza schimbării completurilor. Ultimul judecător a fost Laurențiu Beşu
libertatea.ro
image
Cât timp poate Iranul să continue războiul. „Teheranul va vrea să câștige timp. Se pregătesc de mult pentru asta”
digi24.ro
image
Dacia lansează noul model pe 10 martie » Va fi mai ieftin decât Bigster și se va bate cu Skoda și Toyota pentru supremație
gsp.ro
image
Ajuns în România după ce a fost blocat la Dubai, Alexandru Țiriac a "rupt" tăcerea
digisport.ro
image
Noua lege a disciplinei bugetare: Guvernul poate fi obligat să justifice public abaterile de la deficit, iar riscurile climatice intră oficial în calculele bugetului
stiripesurse.ro
image
Purtătorul de cuvânt al MAE: Irina Ponta nu îndeplinea condițiile pentru a fi în avionul cu repatriați. Nu a dat-o nimeni jos din avion
antena3.ro
image
Și-a ucis fratele și i-a aruncat trupul în râu. Crimă descoperită după două luni la Brașov
observatornews.ro
image
DUBLĂ tragedie în familia lui Mario Berinde. Din păcate, este vorba despre mama lui
cancan.ro
image
Casa de Pensii: Dosarele de la Mica Recalculare întârziate un an. 500.000 pensionari pierd bani. Care e cauza?
newsweek.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a atras toate privirile
prosport.ro
image
Mirabela Grădinaru, stingheră la întâlnirea din Varşovia! Gestul făcut imediat de prima doamnă a Poloniei, imaginile fac furori
playtech.ro
image
Dinamo, club interzis unui patron care să controleze tot: “Chiar dacă 300.000 de fani îşi doresc un Gigi Becali noi nu ne dorim un tătuc”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Prima reacție a lui Cosmin Olăroiu, după ce i-a lăsat fără cuvinte pe românii din Suceava blocați la Dubai
digisport.ro
image
Vin vremuri grele pentru apărarea ucraineană: ce modificare a făcut Moscova dronelor Shahed încât să fie letale
stiripesurse.ro
image
Rareș, un antreprenor din Ardeal, s-a stins din viață în somn. Tânărul construise o afacere de succes de la zero
kanald.ro
image
S-a dat alarma în Covasna! Autoritățile au început căutările după ce Emil Gânj ar fi fost văzut într-o pădure
wowbiz.ro
image
S-a decis oficial, se dau bani de miel, cozonac şi ouă roşii!
romaniatv.net
image
A șaptea zi de război in Orientul Mijlociu. Israelul și Iranul anunță o nouă etapă conflictului. Atacuri în forță, inclusiv în Liban, împotriva Hezbollah
mediaflux.ro
image
„Nu mai dezinformați, nebunilor!” » În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu: „Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”
gsp.ro
image
Unde studiază fiica lui Victor Ponta și a Dacianei Sârbu. Ce căuta Irina, de fapt, în Abu Dhabi
actualitate.net
image
Avertismentul îngrijorător al unui medic pediatru: „Vor muri tot mai mulţi copii şi persoane, din cauza "dacilor liberi". E "cronica unei morţi anunţate"
actualitate.net
image
Profesoarele au ajuns să se roage de părinți să nu le aducă nimic de 1 și 8 martie: „A ieșit o semi ceartă, că nu au cum, că văd alții de la alte clase și ce o să zică lumea”
click.ro
image
6 mirosuri care trădează o casă modestă
click.ro
image
Zodia care va avea noroc triplu la bani, carieră și în iubire, din aprilie. Ce nativ va avea parte de tot ce a visat vreodată
click.ro
Sarah Ferguson cu Beatrice și Eugenie profimedia 0390287045 jpg
Sarah Ferguson, o mamă regală de coșmar: își lăsa fiicele de izbeliște, pe mâna bonelor, sau le lua cu ea în vacanțe cu amanții
okmagazine.ro
Budinca cu lamaie Sursa foto shutterstock 2450689863 jpg
Budincă cu lămâie. Desertul care te cucerește instant
clickpentrufemei.ro
femeie frumoasa ochi albastri jpeg
De unde vin, de fapt, ochii albaștri? Povestea unui strămoș comun din apropierea Mării Negre
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Frizerii spun adevărul pe care clienții nu vor să-l audă. 7 lucruri pe care le faci la salon și care îți enervează stilistul
image
Profesoarele au ajuns să se roage de părinți să nu le aducă nimic de 1 și 8 martie: „A ieșit o semi ceartă, că nu au cum, că văd alții de la alte clase și ce o să zică lumea”

OK! Magazine

image
Iubiții insațiabilei Sarah primeau note ca la școală. Ce nume celebre ocupau primele poziții în clasamentul ei amoros

Click! Pentru femei

image
A uitat să-și pună pantalonii! Meghan Fox, extrem de sexy în tocuri cui și top mulat!

Click! Sănătate

image
3 celebrități care au făcut cancer colorectal