Vineri, 6 Martie 2026
Adevărul
Vladimir Putin amenință Europa cu un război al gazelor. Liderul de la Kremlin încearcă să transforme blocarea Strâmtorii Ormuz într-o armă

Război în Orientul Mijlociu
Publicat:

Europa se confruntă cu noi îngrijorări după ce Vladimir Putin a sugerat posibilitatea declanșării unui nou conflict energetic cu Occidentul. Liderul de la Kremlin amenință inclusiv Marea Britanie cu oprirea livrărilor de gaze, într-un moment în care tensiunile din Orientul Mijlociu cresc, iar situația din Strâmtoarea Hormuz afectează piețele energetice globale.

Președintele rus Vladimir Putin/FOTO:Profimedia

Potrivit declarațiilor făcute de președintele rus pentru presa controlată de stat, Moscova ar putea lua în calcul suspendarea imediată a exporturilor de energie către Europa. O astfel de decizie ar putea amplifica presiunea asupra prețurilor la energie pentru gospodăriile europene, deja afectate de turbulențele din regiunea Golfului.

Putin a sugerat că actuala criză din jurul Strâmtorii Hormuz, unde mai multe petroliere întâmpină dificultăți în a ajunge la destinație, ar putea deschide piețe alternative pentru gazul rusesc.

„Poate că ar fi mai avantajos pentru noi să oprim chiar acum livrările către piața europeană”, a declarat liderul de la Kremlin. „Să mergem pe piețele care se deschid și să ne consolidăm poziția acolo.”

Înainte de escaladarea tensiunilor din Golf, Uniunea Europeană se angajase să renunțe treptat la gazul rusesc, atât cel transportat prin conducte, cât și gazul natural lichefiat (LNG), cu obiectivul de a opri complet importurile până la sfârșitul anului viitor, ca răspuns la războiul declanșat de Moscova în Ucraina.

Putin a ridicat însă întrebarea dacă Rusia nu ar trebui să înceteze livrările chiar mai devreme.

„Dacă oricum ne vor opri în una sau două luni, nu ar fi mai bine să o facem noi acum și să mergem către acele țări care sunt parteneri de încredere și să ne stabilim acolo?”, a spus el.

Președintele rus a afirmat că va cere guvernului să analizeze această posibilitate împreună cu companiile energetice. Cu un zâmbet ironic, Putin a adăugat că există deja clienți dispuși să cumpere gazul rusesc la prețuri mai mari, în contextul evenimentelor din Orientul Mijlociu.

„Au apărut clienți care sunt gata să cumpere același gaz natural la prețuri mai mari, în acest caz din cauza evenimentelor din Orientul Mijlociu, a închiderii Strâmtorii Hormuz și a altor factori”, a spus el. „Este ceva natural, nu există aici nicio agendă politică — este doar afaceri.”

În realitate, operațiunea militară a Statelor Unite și Israelului împotriva Iranului reprezintă o lovitură pentru Kremlin. Iranul este unul dintre partenerii strategici ai Rusiei și un furnizor important de drone și rachete utilizate în războiul din Ucraina. Situația vine după prăbușirea regimului Assad din Siria, un alt aliat al Moscovei în regiune.

Venituri suplimentare pentru Rusia

Totuși, pentru Rusia există și un posibil avantaj: creșterea prețurilor la petrol și gaze ar putea aduce venituri suplimentare într-un moment în care economia rusă resimte puternic efectele sancțiunilor occidentale și costurile războiului din Ucraina, aflat deja în al patrulea an.

Temerea principală în Europa este că o eventuală decizie rapidă a Moscovei de a întrerupe livrările ar putea duce la noi creșteri ale prețurilor la energie în întreaga regiune, afectând economiile deja fragile și bugetele gospodăriilor.

Deși cea mai mare parte a gazului consumat în Marea Britanie provine din producția internă și din Norvegia, prețurile angro britanice rămân strâns legate de piața europeană, prin interconectoare și competiția globală pentru transporturile de LNG.

Chiar și în 2025, Rusia reprezenta aproximativ 13% din importurile de gaze ale Uniunii Europene, incluzând livrările prin conducte și gazul natural lichefiat. Prin urmare, orice întrerupere a livrărilor rusești poate genera efecte în lanț asupra prețurilor europene și poate influența indirect piața britanică.

În același timp, Slovacia — stat membru al Uniunii Europene și al NATO — încearcă să reia livrările de petrol rusesc către propria economie și către Ungaria, o inițiativă controversată în contextul sancțiunilor occidentale.

Premierul slovac Robert Fico susține că deține imagini din satelit care ar demonstra că principala conductă nu a suferit avarii majore în urma atacurilor rusești, contrar afirmațiilor făcute de Ucraina.

„Ruta principală a conductei Drujba nu este avariată, astfel că președintele Volodimir Zelenski minte în mod demonstrativ”, a declarat Fico.

El a acuzat, de asemenea, Ucraina că ar fi refuzat solicitările Uniunii Europene privind efectuarea unei inspecții independente a conductei.

Rusia

