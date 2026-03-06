Previziunea pe care „Noul Nostradamus” o făcuse în 2022 despre Donald Trump și care ar fi devenit realitate. Ce spunea despre Iran

Athos Salomé, celebrul influencer supranumit pe internet „Noul Nostradamus”, afirmă că una dintre previziunile sale legate de Donald Trump ar începe să se confirme.

Brazilianul, în vârstă de 38 de ani, a devenit cunoscut în mediul online după ce a declarat că ar fi anticipat mai multe evenimente importante la nivel mondial, printre care pandemia de COVID-19 și moartea reginei Elizabeta a II-a.

În mai 2025, acesta avertiza că 2025 va marca o reconfigurare profundă a ordinii globale, în care echilibrul economic și militar s-ar muta discret, dar decisiv, spre Est.

Dincolo de limbajul criptic al predicțiilor, mesajele lui Salomé ating fricile contemporane ale societății: conflictul din Ucraina, fragilitatea infrastructurilor nucleare, colapsul climatic și sfârșitul supremației occidentale.

Despre războiul din Ucraina, acesta a spus că va intra într-o fază de stagnare în 2025, fără o încheiere oficială și fără un învingător.

„Fronturile se vor stabiliza, dar vor rămâne ca niște răni deschise pe harta Europei”, afirmă acesta, adăugând că un acord nedeclarat ar urmări prevenirea unui colaps financiar sistemic în centrul continentului.

De asemenea, acesta vorbea despre un „război netelevizat” între Iran și Israel — un conflict desfășurat în tăcere, prin atacuri cibernetice, sabotaj industrial și operațiuni cu drone. Cea mai gravă ipoteză lansată: un atac asupra unui reactor nuclear iranian.

„Ar avea un impact politic și ecologic de proporții globale, iar pericolul este cunoscut doar de trei lideri mondiali”, afirmă acesta, fără a furniza dovezi, dar susținând că riscul este „la câteva secunde distanță”.

Acum, Salomé susține că anul 2026 ar putea aduce dificultăți pentru Trump. În opinia sa, sprijinul public pentru liderul american ar putea scădea, iar formațiunea politică din care face parte ar risca să întâmpine probleme la alegerile intermediare din Statele Unite, potrivit express.co.uk.

