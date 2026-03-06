Zelenski: În trei zile de lupte în Orientul Mijlociu au fost folosite mai multe rachete Patriot decât a primit Ucraina din 2022

În doar trei zile de confruntări în Orientul Mijlociu au fost utilizate peste 800 de rachete Patriot — mai multe decât a primit Ucraina pe întreaga durată a invaziei ruse la scară largă, a declarat președintele Volodimir Zelenski într-o conferință de presă susținută pe 5 martie.

Declarația vine pe fondul escaladării tensiunilor în regiune, după ce Statele Unite, într-o operațiune comună cu Israelul, au lansat pe 28 februarie lovituri asupra mai multor orașe din Iran. În urma atacurilor a fost ucis liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei.

„Ucraina nu a avut niciodată un număr atât de mare de rachete pentru a respinge atacurile. Peste 800 au fost folosite doar în ultimele trei zile”, a afirmat Zelenski.

Președintele ucrainean a reamintit că, atunci când Ucraina s-a confruntat pentru prima dată cu dronele iraniene de tip Shahed în 2022, armata a folosit „tot ceea ce avea la dispoziție” pentru a respinge atacurile. El a adăugat însă că, între timp, Ucraina a acumulat o experiență semnificativă în contracararea acestor lovituri.

„Toată lumea înțelege că rachetele Patriot nu sunt suficiente”, a spus Zelenski.

El a reiterat că Ucraina este pregătită să ofere interceptoare de drone în schimbul rachetelor, fără a preciza însă ce țări ar putea fi implicate într-un astfel de schimb.

Zelenski a adăugat că Ucraina este dispusă să împărtășească experiența sa statelor care se confruntă cu atacuri iraniene, pentru a contribui la protejarea civililor și a infrastructurii petroliere din Orientul Mijlociu.

Rachetele interceptoare Patriot, fabricate în Statele Unite, se numără printre puținele sisteme capabile să intercepteze eficient rachetele balistice utilizate de Rusia în atacurile asupra Ucrainei.

Cea mai recentă variantă a acestor interceptoare este Patriot PAC-3. Spre deosebire de modelul anterior, Patriot PAC-2 GEM-T, varianta PAC-3 folosește tehnologia „hit-to-kill”, distrugând focoasele inamice prin impact direct, nu prin explozie de fragmentare.

Deși are o rază de acțiune mai scurtă — în mod obișnuit între 35 și 50 de kilometri — sistemul oferă o precizie mai mare și este conceput special pentru a contracara amenințările balistice de mare viteză.

Conflictul din Orientul Mijlociu ar putea limita și mai mult disponibilitatea acestor rachete rare, ceea ce provoacă îngrijorări la Kiev privind posibile perturbări ale livrărilor din partea partenerilor Ucrainei.

„Desigur, această problemă ne preocupă. Până acum nu a existat un astfel de semnal din partea americanilor sau a europenilor”, le-a declarat Zelenski jurnaliștilor pe 2 martie.

„Toată lumea înțelege că armele potrivite reprezintă linia noastră de salvare.”