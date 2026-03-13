search
Vineri, 13 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri

Deputații europeni primesc banide Ziua Europei fără să facă nimic. „Jean Monnet se răsucește în mormânt”

0
0
Publicat:

Deputații europeni vor putea lua câteva sute de euro doar dacă se trec într-un registru de „Ziua Europei”. Teoretic, banii sunt pentru evenimentele ocazionate de „Ziua Europei”, la care ar trebui să participe, dar la care prea puțini eurodeputați se înghesuie să se ducă.

Parlamentul European FOTO: X

Membrii Parlamentului European au decis să-și acorde un bonus de prezență de 359 de euro pentru participarea la evenimente publice ocazionate de 9 mai, zi ce marchează „Ziua Europei”, relatează Euractiv.

Această indemnizație zilnică de prezență este deja legiferată, dar se referă la zilele în care deputații desfășoară activități parlamentare și numai în zilele lucrătoare, scrie Mediafax.

Deputata franceză de centru Fabienne Keller, care se ocupă de chestiuni administrative și financiare pentru eurodeputați, le-a trimis colegilor săi un e-mail pe 6 martie în care le explică faptul că vor avea opțiunea de a semna registrul de prezență pe 9 mai, zi de sâmbătă, nelucrătoare oficial, pentru a primi 359 de euro.

„Este incredibil de ușor să primești bani fără să faci nimic”

Documentul a fost citit și de publicația citată, care scrie că o sursă din cadrul Parlamentului a comentat „Jean Monnet (unul dintre arhitecții integrării europene, n. red.) se răsucește în mormânt”, făcând aluzie la faptul că mulți eurodeputați vor profita, probabil, de modificarea regulamentului pentru a semna registrul fără să participe la evenimentele ocazionate de „Ziua Europei”, iar banii să le intre în cont.

„Este incredibil de ușor să te joci pur și simplu cu sistemul și să te duci să primești bani fără să faci nimic”, a comentat un europarlamentar.

„Ziua Europei” anuală a Parlamentului marchează aniversarea Declarației Schuman din 1950, care a pus bazele UE.

În 2025, vizitatorii Parlamentului din Bruxelles au vizitat hemiciclul și au ascultat un discurs al președintei Roberta Metsola.

„Ziua Europei” este marcată și de alte instituții ale UE.

Întâlnire cu ușile închise ale deputaților europeni

Evenimente vor avea loc în întreaga UE și în cele trei sedii principale ale Parlamentului. Evenimentele vor avea loc pe 9 mai la Bruxelles și Luxemburg, în timp ce Strasbourg va găzdui evenimentele sale pe 17 mai.

Deputații europeni s-au întâlnit săptămâna trecută cu ușile închise pentru a discuta modificările aduse beneficiilor financiare pe care le primesc pe lângă salariile lor obișnuite, cum ar fi rambursarea costurilor de călătorie.

Noul grup de lucru examinează, de asemenea, dacă să majoreze indemnizația zilnică de prezență de 359 de euro pentru a o alinia la inflație.

„O practică – standard”

Pe de altă parte, un purtător de cuvânt al Parlamentului European a declarat că acordarea indemnizației de „Ziua Europei” este „o practică standard”.

„În calitate de reprezentanți aleși, întâlnirile și interacțiunile cu cetățenii fac parte integrantă din îndatoririle parlamentare ale deputaților și din exercitarea mandatului lor”, a adăugat purtătorul de cuvânt.

loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Horoscop săptămâna 13-19 martie. Patru zodii renasc la început de primăvară și sunt protejate de Dumnezeu
image
Obiectele din casă pe care nu ar trebui să le arunci niciodată: „Sunt de neînlocuit”

OK! Magazine

image
Nu trebuia să se afle că e însărcinată, înainte de anunțul oficial! Cine a păstrat secretul Prințesei Kate, de fapt. Surpriză!

Click! Pentru femei

image
Horoscop 13–26 martie 2026. Zodia norocoasă a intervalului și schimbările care așteaptă la colț

Click! Sănătate

image
Poţi găsi pisica diferită în 10 secunde?