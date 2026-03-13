Trump refuză să spună dacă vrea să cucerească insula iraniană a petrolului: „Nu pot să răspund la o întrebare ca asta”

Președintele american Donald Trump a declarat, într-un interviu difuzat vineri de Fox Radio, că este „posibil” ca Rusia să ofere un anumit sprijin Iranului și a sugerat că nu vede acest lucru ca pe o problemă majoră. În același timp, liderul de la Casa Albă a respins ideea ca Ucraina să ajute Statele Unite în apărarea împotriva dronelor iraniene.

În interviul acordat jurnalistului Brian Kilmeade de la Fox News, Trump a abordat și temerile alegătorilor americani legate de un posibil conflict prelungit în Orientul Mijlociu.

Donald Trump a declarat că Rusia ar putea oferi un anumit sprijin Iranului, dar a sugerat că astfel de situații fac parte din jocul geopolitic. „Ei o fac și noi o facem”, a spus liderul american, lăsând să se înțeleagă că nu este foarte deranjat de susținerea pe care Moscova o oferă Teheranului.

În același interviu, el a respins ideea ca Ucraina să ajute Statele Unite în apărarea împotriva dronelor iraniene. „Nu, nu avem nevoie de ajutorul lor în apărarea împotriva dronelor”, a declarat Trump.

Afirmația vine după ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski anunțase că Washingtonul ar fi cerut sprijinul Kievului pentru a contracara dronele iraniene de tip Shahed, pe care Rusia le folosește aproape zilnic împotriva Ucrainei încă de la începutul războiului declanșat în februarie 2022.

Trump a încercat totodată să liniștească temerile americanilor privind impactul unui conflict în Orientul Mijlociu asupra economiei și vieții de zi cu zi. „Nu cred că (războiul) o să fie lung”, a spus el.

Întrebat când crede că se va încheia conflictul, liderul american a răspuns: „Atunci când o simt, când o simt în oase”.

Întrebări tensionate despre Insula Kharg

În timpul interviului, Trump a fost întrebat dacă Statele Unite ar avea în vedere cucerirea Insulei Kharg, o mică insulă din Golful Persic unde se află principalul terminal de export al petrolului iranian.

Președintele american a refuzat să răspundă direct. „Nu pot să răspund la o întrebare ca asta. Cine ar răspunde?”, a spus el.

Trump a calificat întrebarea drept „prostească” și a subliniat că subiectul nu este o prioritate. „Este unul dintre atâtea alte lucruri. Nu este sus pe listă”, a afirmat el, adăugând că poziția sa s-ar putea schimba rapid: „Mă pot răzgândi în câteva secunde”.

Declarațiile vin după ce președintele Parlamentului iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf, a avertizat joi că orice atac asupra insulelor din sudul Iranului ar provoca represalii „la un cu totul alt nivel”.

Ce spune Trump despre uraniul iranian

În același interviu, Donald Trump a afirmat că în prezent nu există nicio operațiune americană pentru confiscarea uraniului îmbogățit al Iranului, despre care se crede că ar fi ascuns în diferite locuri din țară. „Nu, deloc. Nu ne concentrăm asupra acestui lucru”, a declarat el.

Totuși, liderul american nu a exclus complet o astfel de posibilitate. „Dar, la un moment dat, ne-am putea (concentra asupra acestui lucru)”, a adăugat Trump.

Referindu-se la securitatea navigației în Strâmtoarea Ormuz, un punct strategic pentru transportul global de petrol, președintele american a spus că marina SUA ar putea escorta nave comerciale dacă situația o va impune. „O vom face dacă e nevoie”, a declarat Trump în interviul difuzat de Fox Radio.