Liberalul Hubert Thuma, președintele CJ Ilfov, îl atacă din nou pe Ilie Bolojan. „Cred că e nevoie de responsabilitate, nu de piloți kamikaze”

Liberalul Hubert Thuma, preşedinte al Consiliului Judeţean Ilfov, transmite vineri că formula bugetului de stat pe 2026 îl nemulţumeşte şi îi încurajează pe parlamentarii de Ilfov, indiferent de partid, cu atât mai mult pe cei din PNL, să iniţieze amendamente la dezbaterea proiectului în Parlament.

Hubert Thuma spune într-o postare pe Facebook că PNL trebuie să revină la lucrurile care îl definesc, investiţii, taxare mică, sprijin pentru clasa de mijloc.

„Evident că formula de Buget mă nemulțumește. 130.000 de ilfoveni plătesc impozit în Bucureşti - în acte 1,2 miliarde lei (raportat la numărul real de locuitori - aproape 3 miliarde lei). Marii contribuabili au achitat TVA de 1,3 miliarde euro, din care la Consiliul Județean s-au întors 900.000 de euro. Şi 1 milion de tone de deșeuri din Bucureşti ajung anual în Ilfov”, scrie preşedintele Consiliului Judeţean Ilfov într-o postare pe Facebook.

Hubert Thuma arată că, aşa „cum s-au găsit aproape 2 miliarde pentru Primăria Generală a Capitalei, se putea găsi măcar un procent de 5% din cotele defalcate încasate de Municipiul Bucureşti pentru cei un milion de locuitori din Ilfov”.

„Îi încurajez pe parlamentarii de Ilfov, indiferent de partid, cu atât mai mult pe cei din PNL, să inițieze amendamente la Buget în folosul comunităţilor noastre. Este o procedură democratică şi firească”, transmite Thuma.

„Cred că, în această perioadă, e nevoie de responsabilitate, nu de piloţi kamikaze. La fel cum cred că PNL trebuie să revină la lucrurile care îl definesc: investiţii, taxare mică, sprijin pentru clasa de mijloc, ajutor pentru dezvoltarea comunităţilor locale”, mai declară Thuma în postare.

Recent, Hubert Thuma, liderul PNL Ilfov și principalul adversar al premierului Ilie Bolojan în interiorul partidului, a declarat că Partidul Național Liberal riscă să se „USR-izeze”.