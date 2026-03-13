Un dinozaur uriaș, necunoscut până acum, descoperit în Brazilia. Fosilele arată legături cu Europa

O echipă de cercetători din Brazilia a identificat o nouă specie de dinozaur gigantic, în urma analizei unor fosile descoperite în nord-estul țării. Descoperirea, care arată legături cu un dinozaur similar găsit în Spania, oferă noi indicii despre modul în care continentele erau conectate în urmă cu aproximativ 120 de milioane de ani.

Noua specie, denumită Dasosaurus tocantinensis, se numără printre cele mai mari dinozauri descoperiți vreodată în Brazilia. Aceasta a fost descrisă într-un studiu publicat în luna martie în revista Journal of Systematic Paleontology.

Rămășițele au fost descoperite în 2021, într-un sit aflat în apropiere de orașul Davinopolis, din statul Maranhao, unde se desfășurau lucrări de infrastructură, potrivit Agerpres. Cercetările au fost coordonate de Elver Mayer, de la Universitatea Federală „Vale do Sao Francisco”.

Printre fosilele găsite se află și un femur impresionant, lung de aproximativ 1,5 metri. Pe baza acestuia, oamenii de știință au estimat că dinozaurul avea o lungime de aproximativ 20 de metri.

„Pe măsură ce săpăturile avansau pe parcursul zilelor, am început să vedem dovezile ale acelui os lung, care este un femur”, a declarat Leonardo Kerber, paleontolog la Universitatea Federală „Santa Maria” (UFSM), care a participat la realizarea studiului.

El a subliniat că dimensiunea osului sugerează clar proporțiile uriașe ale animalului. „Acest lucru indică faptul că era un dinozaur foarte mare. Astăzi știm că Dasosaurus se numără printre cei mai mari dinozauri descoperiți vreodată în Brazilia”, a precizat cercetătorul.

Legături surprinzătoare cu un dinozaur din Europa

Analizele realizate de cercetători au arătat că noua specie este cea mai apropiată rudă cunoscută a dinozaurului Garumbatitan morellensis, ale cărui fosile au fost descoperite în Spania.

Potrivit Universității Federale „Santa Maria”, aceste rezultate sugerează că strămoșii lor ar fi avut origine europeană și s-ar fi răspândit pe teritoriul actual al Americii de Sud în urmă cu aproximativ 130 de milioane de ani. Migrația ar fi fost posibilă prin Africa de Nord, într-o perioadă în care Oceanul Atlantic nu se formase încă complet și existau rute terestre între continente.

Numele științific al noii specii, Dasosaurus tocantinensis, face trimitere la regiunea în care au fost descoperite fosilele, inclusiv la râul Tocantins, un important curs de apă din zonă, ale cărui maluri estice se află în apropierea sitului fosilifer.