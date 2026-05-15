Video „Dacă v-ați afla într-o barcă cu Bolojan și Grindeanu, pe care l-ați arunca?” Răspunsul dat de Nicușor Dan

Președintele Nicușor Dan a fost întrebat vineri, 15 mai, pe cine ar arunca din barcă dintre premierul Ilie Bolojan și președintele PSD, Sorin Grindeanu.

În cadrul unei conferințe de presă susținute la finalul vizitei la Black Sea Defense, Aerospace and Security, Nicușor Dan a fost întrebat pe cine ar arunca din barcă dintre Ilie Bolojan și Grindeanu pentru a supraviețui.

„Nu pot să răspund la această întrebare. Așa cum am spus deja, trebuie să ne uităm spre viitor cu responsabilitate.

Avem nevoie de o responsabilitate care necesită coerență parlamentară. Ceea ce justifică faptul că am tăcut de multe ori când mi s-a cerut opinia pe diferite subiecte — trebuie să avem o majoritate pro-occidentală. Acesta este obiectivul discuțiilor de luni”, a declarat Nicușor Dan.

Amintim că luni, 18 mai, Nicușor Dan a convocat, la Cotroceni consultări cu partidele și formațiunile parlamentare, în vederea desemnării premierului.

Consultările vor avea loc după următorul program:

Ora 09:00 - Partidul Social Democrat (PSD);

Ora 10:00 - Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR);

Ora 11:00 - Partidul Naţional Liberal (PNL);

Ora 12:00 - Uniunea Salvaţi România (USR);

Ora 13:00 - Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR);

Ora 14:00 - Grupul Parlamentar al Minorităţilor Naţionale;

Ora 15:00 - Partidul S.O.S. România (SOS);

Ora 16:00 - Partidul Oamenilor Tineri (POT).

Tensiunile dintre Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu s-au amplificat în ultimele luni, pe fondul disputelor privind reformele economice și măsurile de austeritate.

Acestea au culminat cu depunerea de către PSD și AUR a unei moțiuni de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, adoptată săptămâna trecută cu 281 de voturi „pentru”, din 288 de parlamentari prezenți.

Imediat după moțiune, PNL a anunțat că va trece în opoziție, Bolojan adăugând că PSD „dinamitat coaliția de guvernare, a folosit minciuna ca una din principalele arme politice, a tras frâna de mână la proiectele de reformă și asta este o decizie fără echivoc.”

Ulterior, Sorin Grindeanu a mai spus că lui Bolojan îi surâde ideea de a rămâne prim-ministru și îl compară pe liderul PNL cu Călin Georgescu, după ce pe rețelele de socializare s-a declanșat un val de simpatie pentru primul ministru debarcat prin moțiune de cenzură.

Totodată, președintele PSD așteaptă datele de la Institutul Național de Statistică privind starea economiei țării în primele trei luni ale anului.

„România înseamnă mai mult decât Ilie Bolojan. România înseamnă că putem avea rapid un Guvern dacă se așază toată lumea la masă. PSD-ul e dispus să facă acest lucru. În două zile vom avea datele de la INS, care vor arăta care e starea economiei în primul trimestru, adică până la finalul lunii martie, care va fi, de fapt, o oglindă a managementului domnului Bolojan”, a mai spus Grindeanu.