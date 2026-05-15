search
Vineri, 15 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Video „Dacă v-ați afla într-o barcă cu Bolojan și Grindeanu, pe care l-ați arunca?” Răspunsul dat de Nicușor Dan

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Președintele Nicușor Dan a fost întrebat vineri, 15 mai, pe cine ar arunca din barcă dintre premierul Ilie Bolojan și președintele PSD, Sorin Grindeanu.

În cadrul unei conferințe de presă susținute la finalul vizitei la Black Sea Defense, Aerospace and Security, Nicușor Dan a fost întrebat pe cine ar arunca din barcă dintre Ilie Bolojan și Grindeanu pentru a supraviețui.

„Nu pot să răspund la această întrebare. Așa cum am spus deja, trebuie să ne uităm spre viitor cu responsabilitate.

Avem nevoie de o responsabilitate care necesită coerență parlamentară. Ceea ce justifică faptul că am tăcut de multe ori când mi s-a cerut opinia pe diferite subiecte — trebuie să avem o majoritate pro-occidentală. Acesta este obiectivul discuțiilor de luni”, a declarat Nicușor Dan. 

Amintim că luni, 18 mai, Nicușor Dan a convocat, la Cotroceni consultări cu partidele și formațiunile parlamentare, în vederea desemnării premierului.

Consultările vor avea loc după următorul program:

  • Ora 09:00 - Partidul Social Democrat (PSD);
  • Ora 10:00 - Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR);
  • Ora 11:00 - Partidul Naţional Liberal (PNL);
  • Ora 12:00 - Uniunea Salvaţi România (USR);
  • Ora 13:00 - Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR);
  • Ora 14:00 - Grupul Parlamentar al Minorităţilor Naţionale;
  • Ora 15:00 - Partidul S.O.S. România (SOS);
  • Ora 16:00 - Partidul Oamenilor Tineri (POT).

Tensiunile dintre Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu s-au amplificat în ultimele luni, pe fondul disputelor privind reformele economice și măsurile de austeritate. 

Acestea au culminat cu depunerea de către PSD și AUR a unei moțiuni de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, adoptată săptămâna trecută cu 281 de voturi „pentru”, din 288 de parlamentari prezenți.

Imediat după moțiune, PNL a anunțat că va trece în opoziție, Bolojan adăugând că PSD „dinamitat coaliția de guvernare, a folosit minciuna ca una din principalele arme politice, a tras frâna de mână la proiectele de reformă și asta este o decizie fără echivoc.”

Ulterior, Sorin Grindeanu a mai spus că lui Bolojan îi surâde ideea de a rămâne prim-ministru și îl compară pe liderul PNL cu Călin Georgescu, după ce pe rețelele de socializare s-a declanșat un val de simpatie pentru primul ministru debarcat prin moțiune de cenzură.

Totodată, președintele PSD așteaptă datele de la Institutul Național de Statistică privind starea economiei țării în primele trei luni ale anului.

„România înseamnă mai mult decât Ilie Bolojan. România înseamnă că putem avea rapid un Guvern dacă se așază toată lumea la masă. PSD-ul e dispus să facă acest lucru. În două zile vom avea datele de la INS, care vor arăta care e starea economiei în primul trimestru, adică până la finalul lunii martie, care va fi, de fapt, o oglindă a managementului domnului Bolojan”, a mai spus Grindeanu.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Traian Băsescu spune cine este „liberalul 100%” pe care l-ar vedea în funcția de premier. „Nu-l pune nimeni sub semnul întrebării”
digi24.ro
image
Eurovision 2026. Alexandra Căpitănescu a cucerit scena de la Viena şi s-a calificat în finală. VIDEO cu reprezentația ei
stirileprotv.ro
image
Miruță explică de ce Guvernul a ignorat oferta la jumătate de preț a Damen Galați pentru patru nave militare: „E mai simplu decât vă imaginați”
gandul.ro
image
Cea mai terapeutică ieșire solo pe care o poți face singură! A explodat pe TikTok și cucerește România
mediafax.ro
image
A câștigat patru titluri cu FCSB, dar n-a vorbit niciodată cu Gigi Becali: “În şase ani nu mi-a spus nimic!”
fanatik.ro
image
Superpovestea lui Cristi Chivu: De la zgura din Reșița la tronul Europei. Imagini de arhivă exclusive cu parcursul unui supercampion
libertatea.ro
image
Ce spune Nicușor Dan despre o nouă nominalizare a lui Ilie Bolojan pentru funcția de premier
digi24.ro
image
Starul lui PSG a primit public o ofertă indecentă » Soția a dat replica anului
gsp.ro
image
Cum au numit-o italienii de la Gazzetta dello Sport pe soția lui Cristi Chivu și ce scriu despre trecutul ei
digisport.ro
image
O antreprenoare româncă anunță închiderea afacerii din Vama Veche după 7 ani de investiții: „Astăzi am capitulat!”
click.ro
image
„Marele frig”: Un val neobișnuit de aer rece lovește Europa la mijloc de mai. Și România va fi afectată
antena3.ro
image
Apartamentele se scumpesc chiar şi când tranzacţiile se prăbuşesc
zf.ro
image
Preparatul simplu, cu o tradiţie de 130 de ani, care a cucerit pensiunile și restaurantele din întreaga țară
observatornews.ro
image
BREAKING‼️ A fost găsită MOARTĂ, în celulă! Ce s-a întâmplat cu Amiana, femeia din Sibiu care și-a ucis mama
cancan.ro
image
Salarii de 1.200.000.000€ plătite la 49 companii de stat care au pierderi. 200.000 angajați iau două salarii
newsweek.ro
image
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
prosport.ro
image
Cheltuiala de la întreținere pe care unii români nu mai trebuie să o plătească. Condițiile prevăzute de lege
playtech.ro
image
Femeia care și-a omorât mama pentru avere s-a sinucis în arest. Ce s-a întâmplat chiar cu o zi înainte de a-și lua viața. Detalii exclusive
fanatik.ro
image
Ce cotă are România la Eurovision pe Polymarket și la casele de pariuri. Alexandra Căpitănescu, șanse reale să câștige competiția
ziare.com
image
Alungat de Real Madrid și huiduit de întreg “Bernabeul”, Kylian Mbappe a venit la microfon și și-a anunțat decizia
digisport.ro
image
11 persoane au fost salvate după ce un avion s-a prăbușit în Oceanul Atlantic. Operațiunea de căutare a durat mai bine de cinci ore
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată vila lui Bogdan de la Ploiești. Artistul tocmai s-a mutat în casă nouă. E ca în filme. Are un dressing fabulos și totul este amenajat într-un stil modern / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Euro a început iar să crească! Anunțul BNR
mediaflux.ro
image
Mașina comunistă va avea un nou model după o pauză de 50 de ani » Au copiat Dacia: imagini în premieră
gsp.ro
image
Actorul Ioan Isaiu a fost imposibil de salvat. A făcut infarct în timpul filmărilor. Cum l-au găsit medicii la fața locului
actualitate.net
image
Drama unei antreprenoare din Vama Veche care anunță închiderea afacerii după 7 ani de luptă și o investiție de 400.000 de euro
actualitate.net
image
Horoscop săptămâna 15-21 mai. Patru zodii trag lozul norocos și fac schimbări importante în viața lor
click.ro
image
Amiana Păștină, femeia acuzată că și-ar fi ucis mama pentru avere, a fost găsită fără viață în arest
click.ro
image
Declarațiile lui Mihai Trăistariu despre Mădălina Manole au stârnit revoltă! Jorge l-a contrazis imediat: „E ditamai talentul național”
click.ro
familia regala daneza foto profimedia 1044018338 jpg
Regina a făcut infarct! Palatul a emis de urgență un comunicat despre starea în care se află Majestatea Sa
okmagazine.ro
Tort morcovi Sursa foto shutterstock 2159874025 jpg
Tort de morcovi, desertul care te cucerește de la prima felie
clickpentrufemei.ro
Depozit ilicit de whisky descoperit în rezervația naturală Ben Lawers (© National Trust for Scotland)
Secretul unui contrabandist de whisky, vechi de secole, descoperit de arheologi
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Pe ce loc va intra Alexandra Căpitănescu în concurs în finala de sâmbătă? Primele declarații după calificare: „A fost electric, ca un tsunami! M-am simțit ca o fantomă, parcă nu era real”
image
Horoscop săptămâna 15-21 mai. Patru zodii trag lozul norocos și fac schimbări importante în viața lor

OK! Magazine

image
Predicție morbidă legată de fostul Prinț Andrew. Moartea fiului preferat al Reginei va zdruncina un imens secret regal

Click! Pentru femei

image
Ce credea Olivia Newton-John că s-a întâmplat cu iubitul care a dispărut pe mare

Click! Sănătate

image
De ce obişnuiesc femeile să stea picior peste picior?