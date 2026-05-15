Ministrul Oana Țoiu, despre aderarea Republicii Moldova și Ucrainei la UE, la Chișinău: „Trebuie deschise negocierile și să avansăm și cu Balcanii de Vest”

Oana Țoiu a declarat joi, 15 mai, că România susține deschiderea tuturor clusterelor de negociere pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, după reformele realizate de Chișinău, precum și continuarea negocierilor cu Ucraina.

„România este o țară profund dedicată acestui parcurs european, am văzut reformele pe care le-a făcut Republica Moldova și este foarte clar că în acest moment trebuie deschise toate clusterele. Trebuie deschise negocierile și cu Ucraina și să avansăm și cu Balcanii de Vest.

Astăzi, împreună, pe parcursul lucrărilor, avansăm în tribunalul care gestionează consecințele pentru crimele de agresiune și comisia, respectiv România este parte din grupul fondator în ambele cazuri. O să găzduiesc o masă rotundă cu ministrul de Externe, Mihai Popșoi, pentru a discuta despre reziliență, despre cum facem fața amenințărilor hibride și dezinformării, mai ales interferențelor în procesele electorale.

Oana Țoiu spune că statele europene discută despre sprijinirea tinerilor și a presei independente, inclusiv prin asigurarea resurselor necesare jurnaliștilor pentru a-și face meseria.

Ea a anunțat și susținerea Consiliului Europei pentru un punct de contact destinat cetățenilor din Belarus, afirmând că oamenii care își doresc o direcție europeană pentru țările lor trebuie să aibă acces la dialog și parteneri internaționali, inclusiv în Belarus și Rusia.

Întrebată cât de optimistă este România că Republica Moldova și Ucraina vor începe negocierile concrete de aderare la Uniunea Europeană în această vară, ministrul spune că „este momentul să deschidem capitole de negociere”.

„De altfel, această poziție este o poziție pe care țara mea o are de mult timp. Este momentul să facem asta, pentru că nu vorbim doar despre o responsabilitate pentru Republica Moldova, pentru Ucraina, de o responsabilitate pentru a finaliza negocierile și cu Balcanii de Vest, vorbim și despre cuvântul pe care Uniunea Europeană l-a dat.

Vorbim despre poziția Uniunii Europene în lume. Este în interesul nostru, al fiecărui stat membru și al Uniunii, să putem să gestionăm rapid și corect, bazat pe merite, procesul de extindere, pentru că asta permite ca piața unică să aibă un avantaj competitiv mai mare în lume”.

Oana Țoiu spune că integrarea europeană a Republicii Moldova și Ucrainei este importantă pentru securitatea regiunii și pentru protejarea statelor de amenințări hibride și influențe externe. Ea afirmă că mai multe țări din UE susțin deschiderea clusterelor de negociere pentru aderare.

Mihai Popșoi: „Pentru state mici, precum Moldova, apartenența la UE este o garanție a securității”

Potrivit Moldpres, Mihai Popșoi, ministrul de Externe al Republicii Moldova, a subliniat că țara sa este o națiune tânără, care, prin experiență, a învățat importanța democrației și a libertății.

„În aceste condiții dificile, noi ne păstrăm angajamentul față de Uniunea Europeană. Răspunsul nostru s-a bazat pe transparență, coordonare și reziliență civică. Pentru state mici, precum Moldova, apartenența la UE nu este doar un model de prosperitate și dezvoltare, ci și o garanție a securității.

Suntem la o distanță mică de hotarul cu Ucraina, țara care se confruntă cu agresiunea din partea Rusiei. Din acest motiv, suntem extrem de mândri de faptul că această sesiune are loc aici, la Chișinău, în spiritul unității, responsabilității și solidarității europene”, a declarat Mihai Popșoi.

Mihai Popșoi a declarat că democrația, statul de drept și drepturile omului sunt supuse unor presiuni tot mai mari și nu pot fi apărate izolat. Oficialul a subliniat că pacea în Europa trebuie să se bazeze pe responsabilitate și a acuzat Rusia că poartă nu doar un război militar împotriva Ucrainei, ci și unul „cognitiv”, prin manipulare și interferențe informaționale.

„Aceste campanii informaționale și încercările sistematice de a slăbi reziliența democratică sunt la fel de periculoase. Experiența țării mele demonstrează clar cât de sofisticate și cât de reale sunt aceste pericole.

Astfel de operațiuni au drept scop afectarea încrederii publice în mass-media, în instituțiile democratice și în politicile democratice. Acum este timpul să ne protejăm de influențele ostile. Aceasta înseamnă consolidarea democrațiilor noastre.

Cu cât mai reziliente sunt instituțiile democratice, cu atât mai vibrantă va fi viața noastră democratică. În acest sens, noul Pact Democratic pentru Europa, inițiat de către Secretarul General, va contribui la consolidarea securității democratice”, a afirmat vicepremierul.

Acesta a subliniat importanța investițiilor în politici sociale și a cooperării dintre Uniunea Europeană și Consiliul Europei pentru protejarea păcii, stabilității și valorilor democratice.

Vineri, 15 mai, se desfășoară, la Chișinău, cea de-a 135-a Sesiune Ministerială a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, la care participă peste 50 de delegații ale statelor membre și observatoare, și organizațiilor internaționale, potrivit Ministerului de Externe al Republicii Moldova.

Reuniunea a fost deschisă în prezența președintei Maia Sandu, a viceprim-ministrului, ministrului Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, președinte al Comitetului de Miniștri al CoE, precum și a secretarului general al Consiliului Europei, Alain Berset.