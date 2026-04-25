Mitul „urmează-ți pasiunea”, demontat: de ce talentul contează mai mult pentru a avea succes financiar

Imaginează-ți un Elon Musk în rol de gamer profesionist sau un Warren Buffett cântând la ukulele. Aceste scenarii ar fi fost posibile dacă cei doi miliardari și-ar fi urmat pasiunile.

Scott Galloway, profesor de marketing la NYU Stern și fondatorul a nouă companii, susține că unul dintre cele mai populare sfaturi de viață - „urmează-ți pasiunea” - este, de fapt, calea sigură spre a fi exploatat din punct de vedere economic. Într-una din cărțile sale, The Algebra of Wealth, el explică de ce talentul, și nu pasiunea, este cel care dictează cu adevărat succesul financiar al unei persoane.

De ce pasiunea nu ține de foame

Galloway demontează mitul industriilor atrăgătoare, precum sportul, muzica, filmul sau moda. El avertizează că, în aceste domenii, numărul celor dispuși să muncească doar din pasiune este mult mai mare decât locurile de muncă disponibile, ceea ce duce inevitabil la exploatare și compromisuri financiare.

Cifrele sunt neiertătoare. Doar 2% dintre actorii profesioniști reușesc să trăiască exclusiv din această meserie. Jumătate dintre artiștii vizuali obțin mai puțin de 10% din venituri din arta lor. Pe YouTube, primele 3% canale adună 85% din totalul vizualizărilor, potrivit unui articol din Financial Times care îl citează pe Galloway.

„Un fost client de-ai mei, Chanel, este unul dintre cele mai puternice branduri din lume. Familia care deține Chanel este miliardară. Și totuși, aveau stagiari neplătiți. De ce? Pentru că puteau. «Urmează-ți pasiunea» este latinescul pentru «pregătește-te să fii exploatat»", scrie Galloway.

Din perspectiva sa, sfatul de a-ți urma pasiunea este de obicei dat de oameni care au devenit deja bogați activând în industrii banale, lipsite de strălucire. „Dacă cineva îți spune să-ți urmezi pasiunea, înseamnă că el este deja bogat", notează autorul, adăugând că, de regulă, acea avere a fost construită în domenii lipsite de farmec.

În schimb, Galloway ne sfătuiește să ne concentrăm pe talent - pe acele abilități care îți vin natural, dar care sunt dificile pentru ceilalți. Spre deosebire de pasiune, talentul poate fi observat și măsurat, se dezvoltă cu cât îl folosești mai mult și poate fi convertit mult mai rapid într-o carieră profitabilă.

„Pasiunea pentru un domeniu ar putea să te ajute să progresezi, dar talentul îți garantează asta. Când faci un lucru la care te pricepi, rezultatele apar mai repede. Ele îți dau încredere și te motivează să muncești și mai mult. Tot procesul devine o plăcere, nu o corvoadă, așa că îți vine mult mai ușor să o iei de la capăt în fiecare zi, ani la rând”, argumentează Galloway.

Pentru a ilustra distincția clară dintre pasiune și talent, Galloway dă exemplul lui Connie Hallquist, una dintre primele sale angajate la firma de consultanță Prophet, fondată în 1992. CV-ul ei inițial reflecta interesele și pasiunile ei de până atunci: studiase literatura franceză la nivel academic, jucase tenis profesionist și lucrase ca trader valutar. Deși a obținut rezultate urmărindu-și aceste pasiuni, talentul ei nativ, cu adevărat valoros, s-a dovedit a fi cu totul altul: managementul. Știa instinctiv cum să conducă oameni, să structureze un plan și să motiveze o echipă întreagă spre același scop. Acest talent, deși mai puțin spectaculos decât tenisul, a fost cel care a propulsat-o. Ulterior, Hallquist și-a fondat propria companie și a ajuns CEO în mai multe afaceri de succes.

Pasiunea pentru un domeniu apare, în cele din urmă, ca un efect secundar al competenței, al rezultatelor obținute și al recompenselor financiare, nu invers, spune el.

Învățarea continuă ca motor al oportunităților

Dincolo de talent, specialiștii subliniază importanța educației continue pentru identificarea zonelor în care putem excela. De pildă, Adrian Negrescu, analist economic, a explicat pentru „Adevărul” că succesul depinde de capacitatea de a înțelege contextul economic și de a reacționa la el: „Aș spune că cel mai important sfat, din perspectiva mea, este să încerci să faci totul pentru a învăța cât mai multe, pentru a te perfecționa, a-ți deschide mintea, orizontul. Învață, învață și când crezi că știi prea multe, mai caută noi informații”.

În opinia sa, doar așa putem fi capabili să înțelegem realitatea, să contextualizăm ce se întâmplă și să putem exploata oportunitățile care apar. „În viață, totul ține de oportunități pe care poți să le urmezi sau să le ratezi, iar diferența dintre cele două este dată de învățătură, de ceea ce știi, de modul în care raționezi. Rațiunea, gândirea critică au, într-adevăr o importantă componentă nativă, însă fără să o cultivi cu informație, rămâne doar un instinct. Doar printr-o privire analitică clară, bazată pe informații, vei fi capabil să vezi oportunitățile și să le exploatezi”, continuă acesta.

„Pasiunea nu este punctul de plecare, este rezultatul"

La rândul său, Cosmin Răileanu, antreprenor, consideră că adevărata problemă a mitului pasiunii este abordarea sa superficială. El a detaliat pentru „Adevărul” cum valoarea adusă pieței generează, în timp, motivația reală.

„Cred că problema cu sfatul «urmează-ți pasiunea» nu este că e complet greșit, ci că e înțeles superficial. În cazul meu, nu am pornit de la pasiune. Am terminat o facultate de mecanică, fără nicio legătură cu marketingul sau vânzările. Cu toate astea, singurul meu 10 din facultate a fost la marketing, nu pentru că învățasem teoria, ci pentru că lucram deja și experiența m-a ajutat să înțeleg lucrurile altfel decât din cursuri. Asta mi-a arătat ceva important: competența reală vine din practică și din contactul cu piața, nu din ce crezi că îți place la început”, susține el.

Cosmin Răileanu crede că frustrarea financiară apare tocmai când ordinea firească este inversată: „În antreprenoriat, nu pasiunea m-a ghidat, ci oportunitatea și nevoia din piață. Pasiunea a apărut pe parcurs, când am început să văd rezultate, să înțeleg jocul și să devin mai bun. Cred că mulți oameni fac invers: caută pasiunea înainte să devină valoroși pentru piață și de aici apare frustrarea financiară. Pentru mine, succesul financiar vine atunci când devii foarte bun într-un domeniu care contează pentru alții. Pasiunea nu este punctul de plecare, este rezultatul.”

