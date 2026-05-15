Video Nicușor Dan, despre o posibilă renominalizare a lui Ilie Bolojan ca premier: „Nu îmi doresc un guvern care să nască o altă criză”

Întrebat despre posibilitatea renominalizării unui guvern condus de Ilie Bolojan, președintele Nicușor Dan a declarat vineri, 15 mai, că nu își dorește un executiv „care să nască o altă criză”.

„O să avem discuții luni (n.r. cu partidele), conform Constituției. Probabil că vom avea marți sau miercuri discuții cu ceilalți oameni din Parlament care nu sunt reprezentați de partide”, a transmis șeful statului.

Întrebat dacă a renunțat la ideea unui premier tehnocrat, Nicușor Dan a declarat că va întreba partidele care vin la consultări „care va fi majoritatea”, „fie că vorbim de guvern complet, minoritar sau tehnocrat”.

Întrebat dacă o eventuală renominalizare a unui guvern condus de Ilie Bolojan ar reprezenta „un experiment”, Nicușor Dan a declarat că nu își dorește „un guvern care să nască o altă criză”.

Despre posibilitatea refacerii Guvernului fără USR, șeful statului a spus că va asculta pozițiile tuturor partidelor și că întrebarea esențială este care va fi majoritatea parlamentară capabilă să susțină viitorul executiv, subliniind că răspunsurile trebuie să țină cont de „realitatea parlamentară”.

Preşedintele Nicuşor Dan a convocat luni, 18 mai, consultări cu partidele și formațiunile parlamentare, în vederea desemnării premierului.

Consultările vor avea loc după următorul program:

Ora 09:00 - Partidul Social Democrat (PSD);

Ora 10:00 - Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR);

Ora 11:00 - Partidul Naţional Liberal (PNL);

Ora 12:00 - Uniunea Salvaţi România (USR);

Ora 13:00 - Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR);

Ora 14:00 - Grupul Parlamentar al Minorităţilor Naţionale;

Ora 15:00 - Partidul S.O.S. România (SOS);

Ora 16:00 - Partidul Oamenilor Tineri (POT).

Întrebat marți, 12 mai, într-o conferință de presă, despre variantele analizate la Cotroceni, Nicușor Dan a afirmat că nu va desemna un candidat pentru funcția de prim-ministru fără să aibă garanția că acesta poate obține sprijinul necesar în Parlament pentru învestirea guvernului.

„Variante de guvern sprijinit de majoritate în Parlament sunt relativ puține, și eu nu o să fac experimente în care să propunem premieri și să-i lăsăm pe ei să vadă dacă strâng sau nu o majoritate", a declarat Nicușor Dan.