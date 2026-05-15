Femeie arsă pe picioare cu fierul de călcat și bătută cu bastonul telescopic de iubitul drogat. Agresorul a fost trimis în judecată

Un agent de pază din Arad a fost arestat preventiv şi trimis în judecată pentru violenţă în familie, după ce şi-ar fi agresat în mod repetat partenera, inclusiv arzând-o cu un fier de călcat încins şi lovind-o cu bastonul telescopic din dotare.

Anchetatorii arată că bărbatul locuia împreună cu femeia de 36 de ani, pe care ar fi agresat-o în mai multe rânduri. Într-unul dintre episoade, acesta ar fi folosit un fier de călcat încins pentru a o arde pe picioare, provocându-i şase leziuni, potrivit Agerpres.

„I-a cauzat mai multe arsuri concubinei sale, la nivelul ambelor membre inferioare, cu un fier de călcat încălzit la temperaturi ridicate, ceea ce a condus la crearea unui prejudiciu estetic grav şi permanent la nivelul membrelor inferioare ale persoanei vătămate, respectiv la existenţa mai multor leziuni cicatriciale postarsură de dimensiuni mari, permanente”, precizează procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Arad.

„A lovit-o cu pumnul, picioarele şi cu un baston telescopic”

Procurorii mai descriu şi un alt episod violent, în care agentul de pază s-ar fi aflat sub influenţa drogurilor şi şi-ar fi lovit partenera cu bastonul telescopic:



„Pe fondul unui conflict spontan şi al consumului de substanţe psihoactive, a lovit-o cu pumnul, picioarele şi cu un baston telescopic în zona capului şi a membrelor, pe concubina sa, cauzându-i leziuni traumatice care au necesitat pentru vindecare un număr de 4-6 zile de îngrijiri medicale”.

Bărbatul, în vârstă de 37 de ani, a fost trimis în judecată în stare de arest preventiv.

Surse din rândul anchetatorilor au declarat pentru Agerpres că bărbatul a fost concediat de angajator după ce conducerea firmei de pază a aflat că acesta este cercetat pentru faptele de violenţă.