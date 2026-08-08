 Partidul condus de Peter Magyar l-a propus pe fostul președinte al Curții Supreme pentru președinția Ungariei | adevarul.ro
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Partidul condus de Peter Magyar l-a propus pe fostul președinte al Curții Supreme pentru președinția Ungariei

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Premierul Ungariei, Péter Magyar, a anunțat sâmbătă, 8 august, că partidul său, TISZA, l-a propus pe András Baka, fostul președinte al Curții Supreme, pentru funcția de președinte al Ungariei.

Andrea Bujdosó, lidera grupului parlamentar TISZA, András Baka si Peter Magyar/FOTO: Facebook
Andrea Bujdosó, lidera grupului parlamentar TISZA, András Baka si Peter Magyar/FOTO: Facebook

„Fracțiunea TISZA a luat în urmă cu puțin timp, prin vot secret, una dintre cele mai importante decizii de până acum: îl propunem pe dr. András Baka, fostul președinte al Curții Supreme, pentru funcția de președinte al Ungariei.

Dr. András Baka are o experiență de mai multe decenii în domeniul juridic și judiciar, atât în Ungaria, cât și la nivel internațional. Între 1990 și 1998 a fost director general al Colegiului de Administrație Publică. Între 1991 și 2008 a fost judecător al Curții Europene a Drepturilor Omului, iar în 2009 Parlamentul l-a ales președinte al Curții Supreme.

După ce, în 2011, majoritatea Fidesz din Parlament l-a îndepărtat ilegal și înainte de termen din funcție, și-a continuat activitatea ca judecător al Curții Supreme”, a explicat premierul într-o postare pe X.

Acesta adaugă că Andras Baka „a acordat o importanță deosebită principiului separării puterilor în stat și a susținut în mod consecvent statul de drept și independența sistemului judiciar.”

„Parcursul său profesional reprezintă un exemplu de angajament față de statul de drept democratic și principiile constituționale.

Suntem convinși că experiența lui Dr. András Baka și independența profesională demonstrate de-a lungul întregii sale cariere reprezintă o valoare deosebită în perioada în care ne pregătim să punem împreună bazele unei noi ordini constituționale în Ungaria.

În perioada de elaborare a noii Constituții care ne așteaptă, avem nevoie de un președinte al republicii a cărui autoritate profesională, independență și experiență în domeniul dreptului public și al dreptului constituțional să reprezinte o bază solidă pentru a readuce cu succes țara noastră pe calea statului de drept și a ordinii constituționale”, mai precizează Peter Magyar.

Magyar a explicat că TISZA a analizat zece candidați propuși de cetățeni, dintre care conducerea partidului a selectat trei. Prin vot secret, fracțiunea l-a ales pe András Baka drept candidat la funcția de președinte al Ungariei. Parlamentul va vota pe 11 august.

„Fracțiunea a fost de acord că persoana lui Dr. András Baka reprezintă cea mai puternică garanție că instituția președintelui republicii își va recâștiga adevărata demnitate și capacitatea de a uni națiunea și de a reprezenta un contrapondere față de majoritatea aflată la putere.

Suntem mândri că, pentru prima dată de la schimbarea regimului, alegerea șefului statului s-a desfășurat fără să se bazeze pe înțelegeri între partide sau pe alegerea dintre candidați de partid, ci prin propunerea unei persoane cu adevărat independente și imparțiale, care și-a demonstrat deja autoritatea prin profesia și parcursul său profesional, pentru a conduce națiunea.”

Președintele Ungariei a fost demis

În iulie, Parlamentul Ungariei a adoptat un amendament constituțional care a dus la demiterea președintelui țării, Tamás Sulyok, și a președintelui Curții Constituționale, Péter Polt.

De fiecare dată când a trebuit să aleagă între principiile constituționale și interesele Fidesz, Tamás Sulyok a ales, din nou și din nou, interesele Fidesz, și continuă să o facă și astăzi”, declara Magyar într-un discurs susținut în Parlament.

Sulyok, care a condus anterior Curtea Constituțională sub guvernarea Orbán, a fost scos din relativa obscuritate atunci când fostul premier l-a numit președinte al țării, în 2024. El se numără printre cei mai nepopulari președinți din istoria postcomunistă a Ungariei, în mare parte din cauza asocierii sale cu Orbán.

Inițial, Magyar a propus-o pentru funcția de președinte pe fosta campioană mondială la șah Judit Polgár, care a refuzat. Aceasta a afirmat că nu se consideră pregătită să își asume responsabilitatea de a uni o societate profund divizată.

„Nu simt că am puterea de a-mi asuma responsabilitatea istorică de a uni o națiune divizată și, din acest motiv, nu pot accepta această invitație”, a transmis ea.

Fosta șahistă a adăugat că îl va sprijini pe viitorul șef al statului, cu condiția ca acesta să fie independent și respectat.

„Voi face tot ce îmi stă în putere pentru a susține noul președinte al Republicii, independent și respectat, în îndeplinirea acestor obiective”, a scris Polgár.

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