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Victorie la limită pentru Trump: Fostul său avocat, Todd Blanche, confirmat procuror general al SUA

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Senatul american l-a confirmat sâmbătă pe fostul avocat al lui Donald Trump, Todd Blanche, în funcția de procuror general al SUA, echivalentul ministrului Justiției, încheind una dintre cele mai controversate proceduri de numire din al doilea mandat al actualului președinte SUA.

Donald Trump Todd Blanche
Donald Trump și Todd Blanche FOTO X / The White House @WhiteHouse

Blanche a fost confirmat cu 50 de voturi la 49. Fost avocat personal al lui Trump, el asigura deja interimatul funcţiei din aprilie. Nominalizarea sa a întâmpinat opoziţia unor senatori republicani, care şi-au exprimat îngrijorarea cu privire la independenţa sa, înainte ca blocajul să fie depăşit la începutul acestei săptămâni, potrivit Agerpres.

Votul a reprezentat punctul culminant al unui conflict de câteva săptămâni între republicanii din Senat și administrația Trump pe tema lui Blanche, care ocupă funcția de procuror general interimar din aprilie și care, anterior, a coordonat operațiunile de zi cu zi ale Departamentului Justiției, în calitate de al doilea oficial ca rang din instituție.

Victorie la limită pentru Trump

Senatorii republicani și-au exprimat îngrijorarea cu privire la modul în care Blanche a gestionat publicarea documentelor legate de Jeffrey Epstein, precum și cu privire la rolul său în înființarea fondului de 1,8 miliarde de dolari al lui Trump pentru „combaterea instrumentalizării” instituțiilor și a unui acord asociat privind imunitatea fiscală pentru Trump și fiii săi, relatează Reuters.

La rândul lor, democraţii s-au opus ferm numirii şi au acuzat administraţia Trump de politizarea justiţiei. Liderul minorității din Senat, Chuck Schumer, a declarat că republicanii din Senat „i-au oferit lui Trump o scuză pe tavă de argint” pentru a-și continua „corupția generalizată și uluitoare”, prin confirmarea lui Todd Blanche în funcția de procuror general.

„Dacă vrei să elimini corupția, nu poți avea avocatul personal al președintelui în funcția de procuror general. Nu ai nevoie de un doctorat în științe politice ca să înțelegi asta”, a scris el într-o postare pe X. „Todd Blanche nu are nicio intenție să pună capăt corupției lui Trump. Și-a construit cariera ajutând la perpetuarea ei. Fiecare senator care a votat pentru confirmarea sa s-a autodefinit acum drept un complice la acest lucru.”

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Însă Blanche a depășit aceste obstacole în cadrul unor întâlniri intense desfășurate în ultimele săptămâni în zona Capitoliului, acceptând în cele din urmă, în scris, să restrângă acordul privind imunitatea fiscală și să pună capăt plăților din cadrul fondului pentru „combaterea instrumentalizării” instituțiilor, pe care criticii l-au numit un fond discreționar destinat aliaților lui Trump, inclusiv celor care au participat la revolta de la Capitoliu din 6 ianuarie 2021.

Atât acordul privind imunitatea fiscală, care interzicea Fiscului american (IRS) să verifice declarațiile fiscale depuse anterior de Trump, fiii săi și compania familiei, cât și fondul au apărut în urma procesului intentat de Trump în valoare de 10 miliarde de dolari împotriva Serviciului Fiscal Intern (IRS).

Tensiuni în Departamentul Justiției

Judecătorii federali i-au criticat în mai multe rânduri pe procurori pentru că au deschis ceea ce aceștia au descris drept cazuri slab fundamentate, iar în unele situații, marile jurii au refuzat să formuleze acuzații.

De asemenea, persoane numite politic au îndepărtat oficiali de carieră din funcții de conducere, considerați reticenți față de agenda administrației, reducând semnificativ personalul din divizia pentru drepturile civile, biroul de etică și alte structuri.

Blanche susține că a contribuit la reducerea criminalității la niveluri record și că a corectat ceea ce el consideră a fi nedreptăți comise de administrația Biden împotriva lui Trump și a aliaților săi conservatori. Susținătorii lui Blanche afirmă că acesta este dedicat misiunii fundamentale a Departamentului Justiției de a asigura siguranța țării.

„Domnul Blanche este un procuror dur și corect, dedicat respectării statului de drept, iar conducerea sa insuflă același zel în întregul Departament al Justiției”, a declarat vineri senatorul Chuck Grassley, președintele Comisiei Juridice a Senatului, care a coordonat procesul de confirmare a nominalizării lui Blanche.

Unii republicani sceptici au afirmat că Blanche, care a lucrat aproape un deceniu ca procuror de carieră la New York, este probabil cea mai acceptabilă nominalizare pe care Trump ar fi putut să o propună și că, într-o funcție permanentă, ar fi mai predispus să reziste presiunilor venite de la Casa Albă.

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