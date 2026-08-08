 De la război la carteluri: cum aplică mercenarii columbieni tacticile învățate în Ucraina | adevarul.ro
search
Duminică, 9 August 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

De la război la carteluri: cum aplică mercenarii columbieni tacticile învățate în Ucraina

Publicat:
Ultima actualizare:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Grupările de traficanți de droguri din Columbia folosesc drone în atacuri care devin tot mai frecvente, iar unii membri ar fi mers în Ucraina pentru a învăța tactici moderne de operare.

Voluntar columbian in Ucraina FOTO Center for European Policy Analysis (CEPA)
Voluntar columbian in Ucraina FOTO Center for European Policy Analysis (CEPA)

În Cajibío, în sud-vestul Columbiei, cel mai mare producător de cocaină din lume, o grupare de traficanți de droguri a atacat în aprilie o locuință civilă, ucigând cel puțin 14 persoane și rănind alte 38. Arma folosită în atac a fost o dronă, relatează The Chosun Daily.

Grupările criminale au început să atașeze grenade de mână sau mortiere artizanale unor drone comerciale, pe care le lansează apoi asupra adversarilor. O lună mai târziu, poliția locală a descoperit în apropierea unui aeroport o dronă încărcată cu explozibili, dotată cu un dispozitiv modificat și ghidat prin cabluri din fibră optică.

În ultima perioadă, atacurile cu drone comise de organizațiile de trafic de droguri din Columbia s-au înmulțit semnificativ, atât în timpul confruntărilor cu armata și poliția, cât și în conflictele dintre grupările rivale. În luna mai, un atac cu dronă comis de o grupare de traficanți a ucis un militar și a rănit alți șase, care patrulau într-o zonă în care se cultivă coca, planta din care se produce cocaina.

În luna precedentă, trei militari au fost uciși într-un atac cu dronă în apropierea graniței, iar un sistem radar militar a fost, de asemenea, vizat. Potrivit unor publicații locale, precum Cambio Colombia, în ultimii doi ani, atacurile cu drone au provocat moartea a 328 de persoane, atât civili, cât și militari.

Cum a ajuns tehnologia dronelor din Ucraina în mâinile traficanților columbieni

Războiul dintre Rusia și Ucraina, aflat acum în al patrulea an și jumătate, este indicat drept unul dintre factorii care au contribuit la creșterea numărului de atacuri cu drone în Columbia.

Financial Times (FT) a relatat, pe 6 august, că membri ai unor organizații columbiene de trafic de droguri au fost confirmați ca mercenari străini în Ucraina, unde ar fi dobândit tehnologii avansate pentru atacurile cu drone.

Potrivit informațiilor publicației, aceștia ar fi învățat să utilizeze tehnologia dronelor în timp ce luptau alături de forțele ucrainene, după care s-au întors în Columbia și le-au transmis cunoștințele dobândite altor membri ai grupărilor criminale.

Cel mai căutat lider de gherilă din Columbia cheamă grupările rivale la unitate împotriva lui Trump: „Destinul ne cheamă să ne unim”

Un lucrător umanitar columbian a declarat pentru FT: „Foști membri ai grupărilor paramilitare, foști gherile și foști militari învață să opereze drone în timp ce luptă aici împreună”.

Potrivit mărturiei unui mercenar columbian afiliat unei grupări de traficanți de droguri și care activează în Ucraina, a fost pus la punct un sistem bine organizat, de la recrutarea luptătorilor până la transferul tehnologiei. Ceea ce urmăresc în mod special grupările criminale este dobândirea tehnologiei operaționale pentru dronele FPV (First Person View).

Dronele FPV sunt extrem de manevrabile și agile, ceea ce le face mai dificil de doborât. De regulă, acestea sunt dirijate direct către ținte, în care se lovesc și explodează, provocând pagube și victime.

„Membrii organizațiilor se deplasează în Ucraina pentru a învăța cum să cripteze comunicațiile dintre drone și operatori, precum și cum să le echipeze cu explozibili”, a declarat un mercenar columbian care activează în Ucraina.

Tacticile ucrainene cu drone, preluate de grupările criminale

Pe măsură ce Ucraina continuă să provoace pierderi importante forțelor ruse prin utilizarea unor drone relativ ieftine, în cadrul rezistenței sale împotriva Rusiei, capacitățile ucrainene în domeniul dronelor au atras atenția la nivel mondial. Unii experți militari americani consideră că, cel puțin în ceea ce privește utilizarea dronelor, tacticile Ucrainei le depășesc pe cele ale Statelor Unite.

Problema este că tehnologiile dezvoltate și perfecționate de Ucraina, care au depășit așteptările și s-au dovedit eficiente pe frontul împotriva Rusiei, le oferă încredere grupărilor de traficanți de droguri din Columbia, care reprezintă de ani de zile o sursă majoră de insecuritate în America de Sud.

Potrivit FT, în urmă cu câțiva ani, forțele guvernamentale columbiene reușeau în mare parte să se impună în confruntările cu grupările de gherilă din junglele țării. În ultima perioadă însă, acestea au început să fie respinse sau să sufere pierderi din cauza atacurilor cu drone.

Potrivit estimărilor Ministerului columbian al Apărării Naționale, grupările ilegale au efectuat 264 de atacuri cu drone în perioada de un an care a început în 2024. În cele mai multe cazuri, au fost folosite drone comerciale ieftine, modificate pentru a putea lansa explozibili din aer.

Ministrul columbian al Apărării, Pedro Sánchez, a propus de urgență, pe 6 august, un proiect de lege în Congres pentru a împiedica grupările armate să transforme dronele comerciale în arme.

„Industria dronelor a cunoscut o dezvoltare explozivă, iar faptul că infractorii le adaptează pentru a le transforma în tehnologii de atac a devenit o provocare majoră pentru menținerea superiorității aeriene pe câmpul de luptă”, a declarat ministrul.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Drona care a explodat în Bulgaria, aproape de România, a fost identificată. Ce arată analiza preliminară a epavei
digi24.ro
image
Reacția Ucrainei după ce una dintre dronele sale a explodat în Bulgaria, lângă granița cu România. Asigurările date de Kiev
stirileprotv.ro
image
Unde au dispărut banii din PNRR destinați noilor centrale pe gaze? România și-a închis centralele pe cărbune în ritm galopant, dar nu a pus nimic în loc. 20 milioane de euro s-au dus pe apa sâmbetei
gandul.ro
image
Vântul a scos temporar România din criza de energie: export la vârful de seară, iar dimineață, eoliene
mediafax.ro
image
„A cheltuit peste 60-70 de milioane de euro!” Dezvăluiri despre prețul cu care Neluțu Varga ar putea vinde CFR Cluj
fanatik.ro
image
Fotbalistul care susține că Gică Hagi n-a trecut niciodată de el: „Pur și simplu nu mișca!”
libertatea.ro
image
Cum funcționează Sovintern, noua rețea internațională a „socialiștilor” cu care Kremlinul atrage recruți din Occident în armata Rusiei
digi24.ro
image
„Gata, e INUMAN!” » Ioan Andone cere 3 măsuri URGENTE în România
gsp.ro
image
A anunțat că prietena lui a murit, dar aceasta nici nu exista. Toată țara a râs de el: ”Escrocheria secolului”
digisport.ro
image
Factori care expun riscului de demență. Colesterolul crescut şi depresia, printre ei
click.ro
image
Scandal din cauza concertului trupei Morandi în Abhazia. MAE reacționează: "România susține integritatea teritorială a Georgiei"
antena3.ro
image
Paradox: importăm fructe de pădure de peste 25 mil. euro anual, dar sancţionăm culegătorii
zf.ro
image
Salvatori atacaţi cu bâte, topoare şi pietre după ce au fost confundaţi cu "ambulanţa neagră", în Cluj
observatornews.ro
image
Meteorologii Accuweather anunță o toamnă cum nu prea a mai fost, în România. Ce se întâmplă în septembrie, octombrie și noiembrie 2026, în București. Pe ce dată ninge
cancan.ro
image
Beneficiu la pensie pentru o categorie de pensionari. Consiliul legislativ a dat aviz favorabil
newsweek.ro
image
Antonela Pătruț, iubita mult mai tânără a milionarului Arpad Paszkany, s-a fotografiat în jacuzzi
prosport.ro
image
Ai cumpărat un apartament cu datorii la întreținere? Cine este obligat să le plătească
playtech.ro
image
Cum au fost surprinși Lionel Messi și Antonella Roccuzzo după moartea lui Jorge Messi. Foto
fanatik.ro
image
Guvernul pe care îl va avea România „din toamnă” s-ar putea să nu mai vină. Guvernul tehnocrat a devenit singura variantă viabilă
ziare.com
image
Au bătut palma! Marius Șumudică, revenire spectaculoasă pe bancă, în SuperLigă
digisport.ro
image
Alexia Eram pregătește o afacere în secret! Fiica Andreei Esca intră pe terenul unde tatăl ei a pierdut milioane
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa din Târgu Jiu a Niculinei Stoican. Loredana a fost în vizită și a rămas mască. Nu ai mai văzut la nimeni așa ceva: Fără cuvinte / VIDEO
romaniatv.net
image
538 de lei la pensie. Unde se dau cei mai mulți bani pensionarilor
mediaflux.ro
image
Florin Prunea, dizgrațios pe stadion, ca delegat UEFA: „Vă arăt ceva frumos. E ce trebuie, fratello?”
gsp.ro
image
Selly și Smaranda, filmați într-un moment mai puțin obișnuit. Clipul cu ei a depășit 2 milioane de vizualizări pe TikTok VIDEO
actualitate.net
image
VIDEO Un motociclist a oferit o adevărată lecție la Brașov. Ce a făcut un tânărul în mijlocul unei străzi inundate. Ploile au făcut ravagii în oraș
actualitate.net
image
Descoperire incredibilă făcută în inima Budapestei. O motocicletă și doi soldați germani au fost găsiți în Dunăre
click.ro
image
Suma incredibilă pe care o româncă a trebuit să o plătească după ce a ajuns la un spital în SUA: „Asta este America”
click.ro
image
Logodnicul Paulei Chirilă, mesaj tranșant pentru cei care le-au criticat relația: „Cât venin!”
click.ro
Cleopatra VII Philopator, Profimedia (1) jpg
Regina cochetă despre care se spune c-ar fi inventat vibratorul. Ce găselniță ingenioasă cu albine folosea pentru a obține singură plăcere
okmagazine.ro
Victor Hugo (1802 1885), scriitor francez, fotografie portret de tip Woodbury de Cliché Bertall, 1860 1869, profimedia 0652818418 jpg
Era adorat de prostituate, pentru apetitul său sexual uriaș. Când a murit faimosul scriitor, toate cocotele Parisului l-au plâns
okmagazine.ro
Soldați germani capturați de Armata Roșie în apropierea satului Vitovka din sudul Ucrainei, în 1941 (© Anatoliy Garanin / RIA Novosti / Wikimedia Commons)
Bătălia de la Pocitovaia din 23 august 1941, un masacru uitat
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Natalia Mateuț, imagini incendiare în costum de baie. Cum s-a lăsat fotografiată în vacanța din Ibiza
image
Descoperire incredibilă făcută în inima Budapestei. O motocicletă și doi soldați germani au fost găsiți în Dunăre

OK! Magazine

image
Mezina Regelui și-a luat revanșa: pare c-a slăbit peste noapte. Criticată pentru kilogramele în plus, prințesa a revenit cu o apariție suplă