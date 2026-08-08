De la război la carteluri: cum aplică mercenarii columbieni tacticile învățate în Ucraina

Grupările de traficanți de droguri din Columbia folosesc drone în atacuri care devin tot mai frecvente, iar unii membri ar fi mers în Ucraina pentru a învăța tactici moderne de operare.

În Cajibío, în sud-vestul Columbiei, cel mai mare producător de cocaină din lume, o grupare de traficanți de droguri a atacat în aprilie o locuință civilă, ucigând cel puțin 14 persoane și rănind alte 38. Arma folosită în atac a fost o dronă, relatează The Chosun Daily.

Grupările criminale au început să atașeze grenade de mână sau mortiere artizanale unor drone comerciale, pe care le lansează apoi asupra adversarilor. O lună mai târziu, poliția locală a descoperit în apropierea unui aeroport o dronă încărcată cu explozibili, dotată cu un dispozitiv modificat și ghidat prin cabluri din fibră optică.

În ultima perioadă, atacurile cu drone comise de organizațiile de trafic de droguri din Columbia s-au înmulțit semnificativ, atât în timpul confruntărilor cu armata și poliția, cât și în conflictele dintre grupările rivale. În luna mai, un atac cu dronă comis de o grupare de traficanți a ucis un militar și a rănit alți șase, care patrulau într-o zonă în care se cultivă coca, planta din care se produce cocaina.

În luna precedentă, trei militari au fost uciși într-un atac cu dronă în apropierea graniței, iar un sistem radar militar a fost, de asemenea, vizat. Potrivit unor publicații locale, precum Cambio Colombia, în ultimii doi ani, atacurile cu drone au provocat moartea a 328 de persoane, atât civili, cât și militari.

Cum a ajuns tehnologia dronelor din Ucraina în mâinile traficanților columbieni

Războiul dintre Rusia și Ucraina, aflat acum în al patrulea an și jumătate, este indicat drept unul dintre factorii care au contribuit la creșterea numărului de atacuri cu drone în Columbia.

Financial Times (FT) a relatat, pe 6 august, că membri ai unor organizații columbiene de trafic de droguri au fost confirmați ca mercenari străini în Ucraina, unde ar fi dobândit tehnologii avansate pentru atacurile cu drone.

Potrivit informațiilor publicației, aceștia ar fi învățat să utilizeze tehnologia dronelor în timp ce luptau alături de forțele ucrainene, după care s-au întors în Columbia și le-au transmis cunoștințele dobândite altor membri ai grupărilor criminale.

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Un lucrător umanitar columbian a declarat pentru FT: „Foști membri ai grupărilor paramilitare, foști gherile și foști militari învață să opereze drone în timp ce luptă aici împreună”.

Potrivit mărturiei unui mercenar columbian afiliat unei grupări de traficanți de droguri și care activează în Ucraina, a fost pus la punct un sistem bine organizat, de la recrutarea luptătorilor până la transferul tehnologiei. Ceea ce urmăresc în mod special grupările criminale este dobândirea tehnologiei operaționale pentru dronele FPV (First Person View).

Dronele FPV sunt extrem de manevrabile și agile, ceea ce le face mai dificil de doborât. De regulă, acestea sunt dirijate direct către ținte, în care se lovesc și explodează, provocând pagube și victime.

„Membrii organizațiilor se deplasează în Ucraina pentru a învăța cum să cripteze comunicațiile dintre drone și operatori, precum și cum să le echipeze cu explozibili”, a declarat un mercenar columbian care activează în Ucraina.

Tacticile ucrainene cu drone, preluate de grupările criminale

Pe măsură ce Ucraina continuă să provoace pierderi importante forțelor ruse prin utilizarea unor drone relativ ieftine, în cadrul rezistenței sale împotriva Rusiei, capacitățile ucrainene în domeniul dronelor au atras atenția la nivel mondial. Unii experți militari americani consideră că, cel puțin în ceea ce privește utilizarea dronelor, tacticile Ucrainei le depășesc pe cele ale Statelor Unite.

Problema este că tehnologiile dezvoltate și perfecționate de Ucraina, care au depășit așteptările și s-au dovedit eficiente pe frontul împotriva Rusiei, le oferă încredere grupărilor de traficanți de droguri din Columbia, care reprezintă de ani de zile o sursă majoră de insecuritate în America de Sud.

Potrivit FT, în urmă cu câțiva ani, forțele guvernamentale columbiene reușeau în mare parte să se impună în confruntările cu grupările de gherilă din junglele țării. În ultima perioadă însă, acestea au început să fie respinse sau să sufere pierderi din cauza atacurilor cu drone.

Potrivit estimărilor Ministerului columbian al Apărării Naționale, grupările ilegale au efectuat 264 de atacuri cu drone în perioada de un an care a început în 2024. În cele mai multe cazuri, au fost folosite drone comerciale ieftine, modificate pentru a putea lansa explozibili din aer.

Ministrul columbian al Apărării, Pedro Sánchez, a propus de urgență, pe 6 august, un proiect de lege în Congres pentru a împiedica grupările armate să transforme dronele comerciale în arme.

„Industria dronelor a cunoscut o dezvoltare explozivă, iar faptul că infractorii le adaptează pentru a le transforma în tehnologii de atac a devenit o provocare majoră pentru menținerea superiorității aeriene pe câmpul de luptă”, a declarat ministrul.