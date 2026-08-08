Un fost grănicer al FSB și angajat al Ambasadei Rusiei în Canada a fost surprins în timp ce spărgea baloane în culorile Ucrainei, legate de un stâlp pe o stradă din capitala canadiană, Ottawa.

Sursă video: TikTok @Izigazumba

Incidentul a fost adus în atenția publicului de jurnalistul bulgar de investigații Christo Grozev.

Jurnalistul a scris că persoana care a spart baloanele este Ivan Danilenkov, născut la 6 mai 1992. Potrivit acestuia, Danilenkov este fost grănicer în cadrul Serviciului de Frontieră al FSB și ocupă în prezent funcția de „ofițer de serviciu” la Ambasada Rusiei în Canada.

„Ofițerul FSB Ivan Danilenkov, făcând pe nesimțitul în apropierea Ambasadei Rusiei din Ottawa”, a scris acesta într-o postare pe X.

Cine este Christo Grozev

Grozev este șeful departamentului de investigații al publicației The Insider și fost investigator principal pentru Rusia în cadrul Bellingcat. De asemenea, scrie pentru publicația germană Der Spiegel.

Activitatea jurnalistică a atras, de asemenea, ostilitatea autorităților ruse.

„Mă simt ameninţat dacă mă întorc în Bulgaria. Investigaţiile noastre arată o infiltrare semnificativă a agenţilor ruşi în ţară.

Este periculos pentru mine să merg pe jos prin Plovdivul meu natal (al doilea oraş ca mărime din Bulgaria, la 120 de kilometri est de Sofia) sau să mă plimb pe malul mării. Sunt mai relaxat cu familia mea în ţara în care mă aflu", a afirmat Grozev în 2023, în format de videoconferinţă, având în fundal o imagine a parlamentului de la Sofia.

Grozev este cel care i-a demascat pe cei implicați în otrăvirea opozantului rus Aleksei Navalnîi, dar și otrăvirea lui Serghei și Yulia Skripal, care a fost luat în vizor de regimul de la Kremlin.