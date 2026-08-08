Un urs polar a fost surprins în timpul unei sesiuni neobișnuite de „antrenament” în largul coastei arhipelagului Svalbard, Norvegia.

Sursă video: Instagram @paulsgoldstein

Animalul s-a întins pe spate, a folosit un bloc de gheață pe post de greutate improvizată, apoi s-a strecurat grațios în apa înghețată pentru a înota.

Paul Goldstein, fotograful care a surprins ursul polar în ipostaze simpatice, a mărturisit că momentul surprins a fost o premieră pentru el.

„Am mai văzut urși făcând «Pilates» pe uscat, pe pământ ferm, dar rutina amfibie a fost ceva nou pentru mine. O navă mică, fără un program stabilit, doar ore întregi petrecute forțând privirea prin binoclu în mijlocul gheții marine... bingo!”, a transmis acesta într-o postare pe Instagram.

Potrivit The Conversation, încălzirea climei produce modificări observabile în activitatea genetică a urșilor polari, iar unele dintre acestea ar putea să îi ajute să se adapteze la condiții mai calde.

Publicația subliniază că Oceanul Arctic se află la cele mai ridicate temperaturi din ultimii 125.000 de ani, iar temperaturile continuă să crească.

În aceste condiții, se estimează că mai mult de două treimi dintre urșii polari ar putea dispărea până în 2050, iar specia ar putea ajunge la dispariție completă până la sfârșitul acestui secol.

În timp, ADN-ul se poate modifica și evolua treptat, însă factorii de stres din mediu, precum încălzirea climei, pot accelera acest proces.

În genomul ursului polar, aproximativ 38,1% este format din transpozoni (TE), fragmente de ADN care se pot deplasa și reinsera în diferite zone ale genomului, influențând uneori activitatea genelor.

Cercetătorii au descoperit că temperaturile mai ridicate din sud-estul Groenlandei au dus la o activare masivă a acestor „gene săritoare”.

Cercetătorii cred că aceste schimbări ar putea ajuta urșii polari să facă față condițiilor de mediu mai dificile și perioadelor în care hrana este mai puțină. Urșii din sud-estul Groenlandei s-ar putea adapta treptat la o dietă mai săracă și mai bogată în plante, spre deosebire de populațiile din nord, care se hrănesc în principal cu foci bogate în grăsimi.