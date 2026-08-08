 Drona căzută în Bulgaria este „cel mai probabil” ucraineană, transmit oficialii de la Sofia. Prima reacție a Kievului | adevarul.ro
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Drona căzută în Bulgaria este „cel mai probabil” ucraineană, transmit oficialii de la Sofia. Prima reacție a Kievului

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Ministerul bulgar al Apărării a transmis că drona prăbușită sâmbătă, 8 august, este „cel mai probabil” o dronă-momeală de tip Maya, folosită pe scară largă de forțele armate ucrainene.

Dronă-momeală de tip Maya/FOTO: @VictorKvert2008
Dronă-momeală de tip Maya/FOTO: @VictorKvert2008

UPDATE Ambasadoarea Ucrainei a fost convocată la MAE bulgar

Ministra de Externe a Bulgariei, Velislava Petrova, a convocat-o pe ambasadoarea Ucrainei la o întâlnire, luni, 10 august, după incidentul cu drona, scrie Agerpres.

Întâlnirea are loc luni deoarece ambasadoarea Olesea Ilaşciuk se află în prezent la Kiev.

Potrivit sursei citate, Ucraina a declarat sâmbătă că nu a vizat "în mod deliberat" Bulgaria şi a promis o anchetă.

"Suntem în contact strâns cu partea bulgară pentru a clarifica circumstanţele", a declarat jurnaliştilor purtătorul de cuvânt al Ministerului ucrainean de Externe, Gheorghi Tîhîi.

"Putem afirma cu certitudine că armata ucraineană nu a direcţionat în mod deliberat nicio aeronavă către Bulgaria", a adăugat el, fără a confirma oficial dacă drona era într-adevăr ucraineană.  

Știre inițială

„În acest moment, nu există motive să credem că incidentul a fost intenționat”, a precizat Ministerul bulgar al Apărării, potrivit The Sofia Globe.

La rândul său, premierul bulgar Rumen Radev a anunțat că vor fi aduse forțe și mijloace ale Poliției de Frontieră destinate detectării și combaterii dronelor de la granița cu Turcia către frontiera cu România, după explozia unei drone al 100 de metri de punctul de graniță Kardam, cu România.

El a mai subliniat că drona în cauză nu fusese detectată nici în spaţiul aerian românesc, nici în cel bulgar. Aparatul a căzut pe un câmp cu floarea-soarelui.

„Zgomotul produs de dronă a fost detectat de Poliţia de Frontieră a României, urmat de o explozie puternică auzită de patrula de frontieră (bulgară) din General Toşevo, care este staţionată în zonă. Locul exploziei dronei a fost identificat imediat, iar echipe ale Poliţiei de Frontieră, Poliţiei Naţionale şi Ministerului Apărării se află în prezent la faţa locului pentru a determina tipul de dronă implicată”, a declarat premieurl bulgar Rumen Radev.

El a subliniat că drona în cauză nu fusese detectată nici în spaţiul aerian românesc, nici în cel bulgar.

De asemenea, nu am primit nicio informaţie de la Centrul de Operaţiuni Aeriene Combinate din Torrejon (Spania), care monitorizează spaţiul aerian din sudul Europei”, a adăugat Radev.

Radev a mai anunțat că Bulgaria va prezenta incidentul la reuniunea Consiliului Nord-Atlantic. Drona nu a fost detectată de radarele bulgare sau românești, fiind dificil de identificat din cauza dimensiunilor reduse și a altitudinii joase de zbor.

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